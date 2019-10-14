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الصحة: «قوائم الانتظار» أجرت 256 ألف عملية عاجلة

١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م
وزيرة الصحة هالة زايد - صورة أرشيفية
وزيرة الصحة هالة زايد - صورة أرشيفية
أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من إجراء 256 ألفاً و264 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها فى شهر يوليو 2018 وحتى أمس الأحد. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد العمليات التي تم إجراؤها تتضمن 113 ألفا و569 عملية قسطرة قلب، و18 ألفا و240 جراحة قلب مفتوح، و86 ألفا و366 جراحة رمد، و10 آلاف و813 جراحة مخ وأعصاب.
وأضاف مجاهد، في بيان له، اليوم الإثنين، أنه تم أيضا إجراء 11 ألفا و850 جراحة عظام، و13 ألفا و214 جراحة أورام، و1780 زراعة قوقعة، و181 زراعة كلى، و251 زراعة كبد، مشيرا إلى أنه تم تحويل 4 آلاف و230 حالة لتلقي العلاج الدوائي بدلا من التدخل الجراحي، وذلك بعد مناظرتهم طبيا والتأكد من عدم حاجتهم لأي تدخلات
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نوفمبر..انتهاء التسجيل بامتحانات «أبناؤنا في الخارج»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، عن أن آخر موعد لتسجيل التقدم لامتحانات "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسي 2019 - 2020، يوم 14 نوفمبر المقبل، وذلك على الرابط التالي: http://sabroad.emis.gov.eg/index_aboardlogin.aspx، ويأتي ذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تيسير مصالح أبنائنا الطلاب المقيمين بالخارج، مشيرة إلى أن ترسل السفارات جميع الاستمارات في موعد أقصاه نهاية الشهر التالي من تاريخ انتهاء فترة التسجيل.
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السبت.. الآثار تكشف سر جديد لقدماء المصريين

تعلن وزارة الآثار، يوم السبت المقبل، تفاصيل اكتشاف خبيئة لعدد من التوابيت الملونة والمومياوات بجبانة العساسيف بالبر الغربي بالأقصر، والذي يعد من أضخم وأهم الاكتشافات التي تم الإعلان عنها خلال الأعوام القليلة الماضية. وكانت البعثة التابعة للمجلس الأعلى للآثار والعاملة بمدينة القرنة غربي محافظة الأقصر في منطقة جبانة العساسيف الأثرية، قد عثرت، أمس الأحد، على خبيئة تضم عددا كبيرا من التوابيت. وتقع منطقة العساسيف، بالقرب من معبد الملكة حتشبسوت جنوب منطقة ذراع أبو النجا، وشمال دير المدينة، وتحتوي على العديد من المقابر الأثرية.
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تمويل 18 ألف مشروع للمرأة المعيلة بـ306 ملايين جنيه

مول صندوق (تحيا مصر) أكثر من 18 ألف سيدة حتى الآن بقيمة 306 ملايين جنيه تقريبا ضمن برنامج (مستورة) لدعم المرأة المعيلة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال برتوكول تعاون بين الصندوق وبنك ناصر، حيث وفّر الصندوق قرضا دوارا في شكل أدوات إنتاج للمراة المعيلة؛ ليعينها على تنفيذ مشروع متناهي الصغر ويتيح لها دخلا ثابتا لرعاية أسرتها، جاء ذلك في تقرير للصندوق، اليوم الإثنين، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة الريفية والذي يوافق غدا الثلاثاء، مشددا على أهمية دور السيدات والفتيات في ضمان استدامة الأسر والمجتمعات الريفية.
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اقتراح برلماني بشأن اختبار قدرات الثانوية العامة

تقدم النائب سليمان العميري، باقتراح بشأن إجراء اختبارات القدرات الخاصة بطلاب الثانوية العامة، عقب ظهور النتيجة وليس قبل ذلك كما هو قائم الآن، حتى يتسنى للطلاب الالتحاق بالكليات المناسبة وفقا لمجموعهم، موضحا أن إجراء اختبار القدرات قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة قد يكون حائلا بين التحاق بعض الطلاب بالكليات المناسبة لهم خاصة الفتيات، لأنه عقب ظهور النتيجة يتضح للطالب أن مجموعه أقل من الكلية التي أجرى اختبارات قدرات لها، أو أن هناك كليه أخرى يحق له الالتحاق بها وفقا لمجموعه ولكن لم يتم إجراء الاختبارات الخاصة بها.
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الصحة: توفير 20.4 مليون علبة لبن أطفال بـ1096 منفذًا

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن توفير 20.4 مليون علبة لبن أطفال "شبيه لبن الأم" للأطفال أقل من عام في جميع منافذ وزارة الصحة المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية، خلال العام المالي الحالي 2019 / 2020، مؤكدة أن الاحتياطي الاستراتيجي بلغ 4.5 مليون علبة لبن أطفال "شبيه لبن الأم"، بخلاف المخزون الحالي. يأتي ذلك بهدف الوصول إلى الرعاية المتكاملة والتي لا تقتصر على العلاج فقط بل تشمل أيضاً الوقاية وتعزيز الصحة.
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الصحة: إجراء 7144 عملية في مستشفيات التأمين ببورسعيد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن إجراء 7 آلاف و144 عملية جراحية، بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، منذ انطلاقها في الأول من يوليو الماضي، وحتى أمس الثلاثاء، وذلك من خلال 7 مستشفيات مجهزة على أعلى مستوى، وفقا للمعايير الطبية العالمية. وشددت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، على متابعة رضاء المواطنين عن الخدمة الطبية المقدمة، لافتة إلى أنه تم إنشاء إدارة لرضاء المنتفعين بالمنظومة الجديدة لهذا الغرض.
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شيخ الأزهر: قطاع الصحة يحتاج إلى دعم مؤسسات الدولة

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إذ قال فضيلة الإمام الأكبر، إن القطاع الصحي من أهم القطاعات التي تحتاج إلى دعم كافة مؤسسات الدولة؛ باعتباره القطاع الوحيد الذي يلمس حياة المواطنين على اختلاف أعمارهم، لافتًا إلى أن قطاع المستشفيات بجامعة الأزهر ملتزم بتقديم أفضل خدمة طبية ورعاية صحية متميزة للمواطنين المترددين عليه، مشيدًا برؤية القيادة المصرية في الحرص على تطوير منظومة التأمين الصحي؛ بما يضمن حياة صحية كريمة للمواطنين.
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مدبولي يكلف زايد بتقديم تقرير باحتياجات «الصحة»

كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، بتقديم تقرير شامل بالاحتياجات المالية لوزارة الصحة طبقا للأولويات، على أن يكون مقرونا بتوقيتات زمنية محددة، وذلك حتى يتم التنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية، لتوفير التمويل المطلوب لمشروعات وزارة الصحة، موجها بعرض تصور على مجلس الوزراء بشأن الإجراءات التنفيذية المطلوبة لدعم وتطوير الزمالة المصرية، بما يحقق الأهداف المطلوبة في زيادة قدرات الأطباء المصريين وتطوير خبراتهم.
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