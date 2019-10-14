الصحة: «قوائم الانتظار» أجرت 256 ألف عملية عاجلة

١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م

وزيرة الصحة هالة زايد - صورة أرشيفية

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من إجراء 256 ألفاً و264 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها فى شهر يوليو 2018 وحتى أمس الأحد. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد العمليات التي تم إجراؤها تتضمن 113 ألفا و569 عملية قسطرة قلب، و18 ألفا و240 جراحة قلب مفتوح، و86 ألفا و366 جراحة رمد، و10 آلاف و813 جراحة مخ وأعصاب.

وأضاف مجاهد، في بيان له، اليوم الإثنين، أنه تم أيضا إجراء 11 ألفا و850 جراحة عظام، و13 ألفا و214 جراحة أورام، و1780 زراعة قوقعة، و181 زراعة كلى، و251 زراعة كبد، مشيرا إلى أنه تم تحويل 4 آلاف و230 حالة لتلقي العلاج الدوائي بدلا من التدخل الجراحي، وذلك بعد مناظرتهم طبيا والتأكد من عدم حاجتهم لأي تدخلات