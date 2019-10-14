بعد التحالف مع الأكراد.. الجيش السوري يقترب من الحدود التركية

تقدم الجيش السوري، صباح اليوم الإثنين، نحو الحدود التركية، حيث أصبح على بُعد 6 كيلومترات منها، بعدما دخلت القوات النظامية مدينة الطبقة ومطار الطبقة العسكري وبلدة عين عيسى وعددا من القرى والبلدات بريف محافظة الرقة الشمالي، وعددا كبيرا من القرى والبلدات في أرياف الرقة الجنوبي والجنوبي الغربي والشمالي، إضافة إلى بلدة تل تمر بريف الحسكة، وبحسب وكالة "سانا" السورية الرسمية، احتشد الأهالي عند مدخل بلدة عين عيسى لاستقبال وحدات الجيش، معربين عن ثقتهم بأن الجيش وحده القادر على حماية التراب السوري من أي مُعتد أو محتل.
ودخلت وحدات أخرى من الجيش بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي والغربي للتصدي للعدوان التركي والمرتزقة من الإرهابيين، وسط ترحيب شعبي كبير، حيث استقبل مئات المواطنين القوات بالهتافات الوطنية والأهازيج، مؤكدين أنهم يشعرون بالأمان بعد وصول الجيش لحمايتهم من العدوان التركي، وفقا لـ"سانا".
ورفع العلم السوري فوق
ودخلت وحدات أخرى من الجيش بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي والغربي للتصدي للعدوان التركي والمرتزقة من الإرهابيين، وسط ترحيب شعبي كبير، حيث استقبل مئات المواطنين القوات بالهتافات الوطنية والأهازيج، مؤكدين أنهم يشعرون بالأمان بعد وصول الجيش لحمايتهم من العدوان التركي، وفقا لـ"سانا".
ورفع العلم السوري فوق عدد من مؤسسات الدولة في مدينتي الحسكة والقامشي، في الوقت الذي أكد فيه المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات الجيش بدأت تنتشر في اللواء 93 بمنطقة عين عيسى شمال مدينة الرقة عند خطوط التماس مع القوات التركية، مضيفا أن القوات انتشرت قرب مدينة الطبقة بريف الرقة، وفي شمال منطقة تل تمر.
أعلن المرصد، أمس، أنه حصل على معلومات تفيد وجود اتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وروسيا، لتسليم عين العرب "كوباني" ومنبج للنظام السوري، والسماح لهم بالدخول فيهما.
وذكر المرصد السوري، صباح اليوم، تحركات الجيش السوري ضمن المنطقة الواقعة بين مدينتي الحسكة ورأس العين، حيث توجد وحداته الآن على بعد 6 كم فقط من الحدود السورية التركية.
وذكر "المرصد" مساء أمس، أن قوات من الجيش السوري وقوات روسية انتشرت في المنطقة الفاصلة بين مناطق نفوذ مجلس منبج العسكري، ومناطق نفوذ "درع الفرات" بين العريمة وعون الدادات في الريف الحلبي، على أن تستكمل هذا الانتشار لاحقا عند الحدود السورية التركية في منطقة عين العرب "كوباني"، وصولا إلى منطقة الجزيرة والحدود السورية العراقية من جهة محافظة الحسكة.