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بعد التحالف مع الأكراد.. الجيش السوري يقترب من الحدود التركية

١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٩ م
الجيش السوري - أرشيفية
الجيش السوري - أرشيفية
تقدم الجيش السوري، صباح اليوم الإثنين، نحو الحدود التركية، حيث أصبح على بُعد 6 كيلومترات منها، بعدما دخلت القوات النظامية مدينة الطبقة ومطار الطبقة العسكري وبلدة عين عيسى وعددا من القرى والبلدات بريف محافظة الرقة الشمالي، وعددا كبيرا من القرى والبلدات في أرياف الرقة الجنوبي والجنوبي الغربي والشمالي، إضافة إلى بلدة تل تمر بريف الحسكة، وبحسب وكالة "سانا" السورية الرسمية، احتشد الأهالي عند مدخل بلدة عين عيسى لاستقبال وحدات الجيش، معربين عن ثقتهم بأن الجيش وحده القادر على حماية التراب السوري من أي مُعتد أو محتل.
ودخلت وحدات أخرى من الجيش بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي والغربي للتصدي للعدوان التركي والمرتزقة من الإرهابيين، وسط ترحيب شعبي كبير، حيث استقبل مئات المواطنين القوات بالهتافات الوطنية والأهازيج، مؤكدين أنهم يشعرون بالأمان بعد وصول الجيش لحمايتهم من العدوان التركي، وفقا لـ"سانا". ورفع العلم السوري فوق
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قيس- سعيد

قيس سعيد.. أستاذ القانون من الجامعة إلى قصر قرطاج

فوز كاسح حققه الأكاديمي قيس سعيد في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تونس، التي جرت الأحد لانتخاب رئيس جديد للبلاد، بين قيس سعيد المرشح المستقل، ونبيل القروي مرشح حزب "قلب تونس" المدعوم من قوى يسارية وليبرالية. فور إغلاق مراكز الاقتراع أشارت النتائج الأولية واستطلاعات الرأي إلى فوز كبير لسعيد بحصوله على نحو 72 في المئة من الأصوات مقابل نحو 27 في المئة لمنافسه القروي. وتحدثت الاستطلاعات أيضا عن إقبال لافت، حيث ناهزت نسبة المشاركة 70 في المئة.
صحف سعودية

صحف عربية: قيس يصل قرطاج ونظام الأسد يواجه تركيا

تصدرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في تونس عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الإثنين، وأطلعتنا أيضا على تطورات الغزو التركي لسوريا وتداعيات هذا الهجوم، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. كشفت صحيفة "الخليج" عن تحقيق المرشح المستقل قيس سعيد في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التونسية فوزا ساحقا على منافسه رئيس حزب "قلب تونس" قطب الإعلام نبيل القروي، ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "سيغما كونساي"، فقد نال سعيد 76.9% من الأصوات، في حين حاز القروي 23.1% من الأصوات.
قيس سعيد

قيس سعيد: الشعب التونسي صاح في 2010.. واليوم حقق ما يريد

قال المرشح الرئاسي قيس سعيد، إن الدولة التونسية مستمرة و"نعي تماما حجم المسؤولية"، مشددا على أن "القانون في تونس سيتم تطبيقه على الجميع"، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأحد، في أعقاب إعلان التليفزيون الرسمي التونسي، إحصائية شبه نهائية تؤكد فوز سعيد، بالانتخابات الرئاسية، بفارق كبير على منافسه نبيل القروي الذي حصل على نحو 25% من الأصوات، إذ توجه قيس الذي بات على بعد خطوات قليلة من تولي قيادة البلاد، بالشكر إلى من صوت له في الانتخابات، مشيدا بثورة الشعب التونسي.
قيس- سعيد

بعد فوزه بالرئاسة.. قيس سعيد: شكرا لكل شعب تونس

وجه المرشح الرئاسي التونسي قيس سعيد، الشكر لكل الشعب التونسي على مساندته في الانتخابات الرئاسية التي أسدل الستار عن جولتها الثانية والأخيرة مساء اليوم، مؤكدا خلال مؤتمر صحفي، عقب إعلان التليفزيون الرسمي اكتساحه نتيجة الانتخابات، أن تونس مستمرة في قوانينها وتعهداتها الدولية. وأعلن التليفزيون الرسمي التونسي، مساء الأحد، فوز قيس سعيد برئاسة تونس بنسبة 75% من أصوات الناخبين، موضحًا أنه بحسب شركة "سيجما" لاستطلاعات الرأي، تفوق قيس بفارق كبير على منافسه نبيل القروي، الذي حاز 23.1% من الأصوات.
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الرئيس الامريكي دونالد ترامب

ترامب يستعد لتطبيق العقوبات القاسية على تركيا: بدأنا العمل

قال الرئيس الإمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه يعمل في الوقت الحالي مع زعماء الكونجرس، من أجل فرض عقوبات قاسية على تركيا، موضحا عبر حسابه على "تويتر"، أن "وزارة الخزانة الأمريكية على استعداد لاتخاذ اللازم بهذا الغرض، ومن الممكن السعى لاستصدار تشريع إضافي".. وفي مقابلة مع صحيفة "ذا تينيسيان" الأمريكية، نشرت على الموقع الرسمي للخارجية أمس، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن السلطات الأمريكية تحاول استخدام أدواتها الاقتصادية والدبلوماسية من أجل إقناع تركيا بوقف عملياتها العسكرية في سوريا.
الجيش-السورى

الأكراد يتحالفون مع الجيش السوري لمواجهة الأتراك

تطور جديد في مواجهة العدوان التركي على شمال شرق سوريا، إذ أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه حصل على معلومات تفيد بوجود اتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وروسيا، لتسليم عين العرب "كوباني" ومنبج للنظام السوري، والسماح لهم بالدخول إليهما. وأفاد المرصد في تصريحات أوردتها قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الأحد، بأن قوات الجيش السوري ستدخل المدينتين خلال الـ48 ساعة المقبلة، فيما ذكرت وسائل إعلام غربية أن قوات الجيش السوري بدأت فعليا في التحرك بمحيط منبج باتجاه مركز المدينة.
مؤتمر-الشباب-بشرم-الشيخ (2)

السيسي عن العدوان التركي: «اللي عمل كده في سوريا أهلها»

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، كلمة في الندوة التثقيفة الـ31 للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ46 لنصر حرب أكتوبر المجيدة، وبعد ذلك بدأ الرئيس في تلقي الأسئلة من الحضور وسأله أحدهم عن الاضطربات الموجودة في المنطقة والمؤامرات التي تحاك ضد مصر، وأجاب الرئيس: "كتير منكم كان بيسأل ليه الجيش في مصر بيجيب معدات كتير متقدمة ليه، احنا دولة مش معتدية ابدا ولا تسعى إلى التدخل في شؤون الآخرين هي دولة عايزة تحافظ على حدودها وعلى أرضها وأمنها القومي ومصالحها، فكان لابد للجيش أنه يكون في خطة للحصول على معدات، في ظل التطور الكبير اللي حصل في نظم التسليح المختلفة، ولم نعلن عن ذلك، لعدم إيصال رسائل مغلوطة".
الحرب-في- سوريا (15)

نزوح 130 ألف شخص بسبب العدوان التركي على سوريا

أصدرت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأحد، بيانا صحفيا، تقول فيه إن أكثر من 130 ألف شخص نزحوا من مناطق ريفية في محيط مدينتي تل أبيض ورأس العين الحدوديتين بشمال شرق سوريا نتيجة للقتال بين قوات تقودها تركيا وفصائل كردية. وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن تقديراته هو ووكالات إغاثة أخرى تشير إلى أن ما يصل إلى 400 ألف مدني في منطقة الصراع تلك بسوريا ربما يحتاجون للمساعدة والحماية في الفترة المقبلة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.
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