بعد التحالف مع الأكراد.. الجيش السوري يقترب من الحدود التركية

١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٩ م

الجيش السوري - أرشيفية

تقدم الجيش السوري، صباح اليوم الإثنين، نحو الحدود التركية، حيث أصبح على بُعد 6 كيلومترات منها، بعدما دخلت القوات النظامية مدينة الطبقة ومطار الطبقة العسكري وبلدة عين عيسى وعددا من القرى والبلدات بريف محافظة الرقة الشمالي، وعددا كبيرا من القرى والبلدات في أرياف الرقة الجنوبي والجنوبي الغربي والشمالي، إضافة إلى بلدة تل تمر بريف الحسكة، وبحسب وكالة "سانا" السورية الرسمية، احتشد الأهالي عند مدخل بلدة عين عيسى لاستقبال وحدات الجيش، معربين عن ثقتهم بأن الجيش وحده القادر على حماية التراب السوري من أي مُعتد أو محتل.

ودخلت وحدات أخرى من الجيش بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي والغربي للتصدي للعدوان التركي والمرتزقة من الإرهابيين، وسط ترحيب شعبي كبير، حيث استقبل مئات المواطنين القوات بالهتافات الوطنية والأهازيج، مؤكدين أنهم يشعرون بالأمان بعد وصول الجيش لحمايتهم من العدوان التركي، وفقا لـ"سانا". ورفع العلم السوري فوق