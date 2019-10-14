نوفمبر..انتهاء التسجيل بامتحانات «أبناؤنا في الخارج»

تحرير:أمينة محمود ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٤ م

طارق شوقي وزير التعليم - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، عن أن آخر موعد لتسجيل التقدم لامتحانات "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسي 2019 - 2020، يوم 14 نوفمبر المقبل، وذلك على الرابط التالي: http://sabroad.emis.gov.eg/index_aboardlogin.aspx، ويأتي ذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تيسير مصالح أبنائنا الطلاب المقيمين بالخارج، مشيرة إلى أن ترسل السفارات جميع الاستمارات في موعد أقصاه نهاية الشهر التالي من تاريخ انتهاء فترة التسجيل.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل التقدم لامتحانات "أبناؤنا في الخارج" من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي، اعتبارا من يوم 12 سبتمبر، ويستمر حتى 14 نوفمبر 2019.ويوم 4 أكتوبر الجاري، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد بشأن فرض وزارة التربية والتعليم والتعليم