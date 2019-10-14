مقتل سائح فرنسي وإصابة جندي في حادث طعن بتونس

١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٧ م

الشرطة التونسية - أرشيفية

لقي سائح فرنسي مصرعه، وأُصِيب جندي بجروح، اليوم الإثنين، في حادث طعن بمدينة جرزونة الكائنة بولاية بنزرت التونسية، وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية خالد الحيوني، في تصريح، إنه تم التعرف على هوية المعتدي، الذي تمكَّن من الفرار عقب تنفيذ الهجوم، وجارٍ بذل الجهود لملاحقته، وتحديد الدافع وراء ارتكاب الحادث. ?ويأتي هذا الحادث، بعد أقلّ من شهر على حادثة مماثلة، قتل خلالها رجل أمن وأصيب عسكري بجروح، بعد تعرضهما لعملية طعن من قبل شخص قرب محكمة الاستئناف بمدينة بنزرت شمال البلاد.

الحادث يأتي وسط أجواء من الفرحة والاحتفالات، سيطرت على الشارع التونسي، في أعقاب إعلان التليفزيون الرسمي في تونس، مساء أمس، إحصائيات شبه نهائية، تفيد بتفوق المرشح الرئاسي قيس سعيد، في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، بفارق كبير على منافسه نبيل القروي.وقال المرشح الرئاسي قيس سعيد، في مؤتمر صحفي عقده