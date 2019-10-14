مدرب الزمالك: الاستقرار كلمة السر في نجاح الفريق
١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٩ م
الزمالك
يرى عصام مرعي، المدرب العام بالفريق الأول لنادي الزمالك، أن إدارة القلعة البيضاء وفرت كل شىء للاعبين قبل مواجهة الأهلي المقبلة، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.
وقال عصام مرعي: "الاستقرار سيكون كلمة السر في نجاح الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، والإدارة وفرت كل شىء للاعبين والجهاز الفني، الجهاز الفني واللاعبون عليهم مسئولية كبيرة لتقديم مستويات جيدة، والفوز على الأهلي في مباراة القمة المقبلة".
وتابع المدرب العام بالزمالك: "الجميع يعلم قدر المسئولية المكلف بها من جانب إدارة الزمالك، وأهمية لقاء الأهلي لكسب ثقة الجماهير ومصالحتهم".
وأوضح عصام مرعي أن الزمالك يضم كوكبة من اللاعبين المميزين، الذين يمتلكون خبرات كبيرة، والذين يستطيعون من خلالها تحمل الضغوط وتجاوز أي عقبة.
ويمر الزمالك
وتابع المدرب العام بالزمالك: "الجميع يعلم قدر المسئولية المكلف بها من جانب إدارة الزمالك، وأهمية لقاء الأهلي لكسب ثقة الجماهير ومصالحتهم".
وأوضح عصام مرعي أن الزمالك يضم كوكبة من اللاعبين المميزين، الذين يمتلكون خبرات كبيرة، والذين يستطيعون من خلالها تحمل الضغوط وتجاوز أي عقبة.
ويمر الزمالك بحالة من التراجع الفني بعد التتويج بلقب كأس مصر، إذ خسر أمام الأهلي في بطولة السوبر المحلي، كما تلقى الهزيمة أمام جينيراسيون السنغالي في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.
وفي آخر مواجهات الزمالك في الدوري الممتاز، تعادل الفريق الأبيض مع إف سي مصر في الجولة الثالثة من المسابقة بهدف لكل منهما، حيث تقدم الزمالك بهدف مبكر عن طريق المغربي أشرف بن شرقي، في الدقيقة 15، وتعادل إف سي مصر في الدقيقة 45+2، بهدف سجله المهاجم عمر الحبشي.