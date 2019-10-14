مدرب الزمالك: الاستقرار كلمة السر في نجاح الفريق

١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٩ م

الزمالك

يرى عصام مرعي، المدرب العام بالفريق الأول لنادي الزمالك، أن إدارة القلعة البيضاء وفرت كل شىء للاعبين قبل مواجهة الأهلي المقبلة، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل. وقال عصام مرعي: "الاستقرار سيكون كلمة السر في نجاح الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، والإدارة وفرت كل شىء للاعبين والجهاز الفني، الجهاز الفني واللاعبون عليهم مسئولية كبيرة لتقديم مستويات جيدة، والفوز على الأهلي في مباراة القمة المقبلة".

وتابع المدرب العام بالزمالك: "الجميع يعلم قدر المسئولية المكلف بها من جانب إدارة الزمالك، وأهمية لقاء الأهلي لكسب ثقة الجماهير ومصالحتهم". وأوضح عصام مرعي أن الزمالك يضم كوكبة من اللاعبين المميزين، الذين يمتلكون خبرات كبيرة، والذين يستطيعون من خلالها تحمل الضغوط وتجاوز أي عقبة. ويمر الزمالك