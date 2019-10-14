رياضة

مدرب الزمالك: الاستقرار كلمة السر في نجاح الفريق

١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٩ م
الزمالك
الزمالك
يرى عصام مرعي، المدرب العام بالفريق الأول لنادي الزمالك، أن إدارة القلعة البيضاء وفرت كل شىء للاعبين قبل مواجهة الأهلي المقبلة، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل. وقال عصام مرعي: "الاستقرار سيكون كلمة السر في نجاح الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، والإدارة وفرت كل شىء للاعبين والجهاز الفني، الجهاز الفني واللاعبون عليهم مسئولية كبيرة لتقديم مستويات جيدة، والفوز على الأهلي في مباراة القمة المقبلة".
  وتابع المدرب العام بالزمالك: "الجميع يعلم قدر المسئولية المكلف بها من جانب إدارة الزمالك، وأهمية لقاء الأهلي لكسب ثقة الجماهير ومصالحتهم". وأوضح عصام مرعي أن الزمالك يضم كوكبة من اللاعبين المميزين، الذين يمتلكون خبرات كبيرة، والذين يستطيعون من خلالها تحمل الضغوط وتجاوز أي عقبة. ويمر الزمالك
اقرأ المزيد
مورينيو (2)

حازم إمام يكشف عن نصائح مورينيو لتطوير أداء المنتخب

كشف حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، نصائح البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، لتطوير أداء منتخب مصر، وذلك عندما كان يقوم بتحليل أداء المنتخب في مباراة جنوب إفريقيا في بطولة أمم إفريقيا، قال حازم إمام خلال تواجده فى الاستوديو التحليلي لمباراة الفراعنة الودية أمام بوتسوانا المقامة حاليًّا على استاد برج العرب، بقناة أون سبورت، إن مورينيو عندما كان يحلل مباراة مصر وجنوب إفريقيا قال بين شوطي المباراة، إن المنتخب يفتقد تغيير التكتيك داخل الملعب ما يصعب في تطويره أدائه خاصة الهجومي.
محمد-صلاح (5)

الكشف عن موقف صلاح من المشاركة أمام مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة جارديان البريطانية عن موقف الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، والحارس البرازيلي أليسون بيكر من الظهور مع الريدز أمام نظيره مانشستر يونايتد، خلال المباراة التي ستقام في الخامسة والنصف مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وأكدت الصحيفة أن النجم المصري أصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها أمام ليستر سيتي، قبل فترة التوقف الدولي.
مران الاهلي

أزارو يسجل وجمعة يهدر.. الأهلي يفوز على الإعلاميين

حقق الأهلي الفوز في المباراة الودية التي جمعته مع نظيره الإعلاميين بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت عصر اليوم على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة، استعدادًا للمباراة المقبلة أمام الزمالك، وشهدت المباراة سيطرة الأهلي، حيث تألق الثنائي محمد محمود العائد من الإصابة بعد غياب 9 أشهر، ومحمد هاني، فيما أحرز المغربي وليد أزارو الهدف الأول في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول. وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من شريف إكرامي، محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود وحيد، وحسام عاشور وأليو ديانج ومحمد محمود وأحمد الشيخ ووليد سليمان ووليد أزارو.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمود-الخطيب (2)

الخطيب يعتذر عن عدم حضور اجتماع لجنة مسابقات الكاف

اعتذر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن عدم حضور اجتماع لجنة المسابقات والتراخيص بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، الذي كان مُقرراً له العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد. جاء ذلك بعدما تلقى الخطيب دعوة من «الكاف» لحضور الاجتماع المُشار إليه، لكن ظروفه الصحية حالت دون الحضور، حيث توجه رئيس الأهلي أمس إلى المستشفى الملكي بالإسكندرية؛ لإجراء بعض الأشعة والفحوصات الطبية، وعرضها على الطبيب الألماني «بيرتا لانفي» الذي يتواجد حالياً بزيارة للمستشفى الملكي، وسبق له أن أجرى لرئيس الأهلي ثلاث عمليات جراحية سابقة في المخ والرقبة والظهر.
الزمالك

3 سيناريوهات تحسم أزمة الزمالك وجينيراسيون

يترقب مسؤولو نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، موقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن مباراة الفريق أمام جينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق السنغالي (2-1). المباراة التي لم تلعب بسبب اعتراض النادي السنغالي على تعديل موعدها من السبت إلى الأحد، ونقلها من استاد بتروسبورت في القاهرة إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، على الرغم من أن القرار اعتمده الاتحاد الإفريقي بخطاب رسمي أبرزته إدارة الزمالك، ولم توافق عليه بعثة جينيراسيون فوت وتمسكت بلعب المباراة مساء السبت.
الزمالك...

الزمالك يترقب القرار الحاسم في أزمة جينيراسيون

يترقب مسؤولو نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، موقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن مباراة الفريق أمام جينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق السنغالي (2-1). المباراة التي لم تلعب بسبب اعتراض النادي السنغالي على تعديل موعدها من السبت إلى الأحد، ونقلها من استاد بتروسبورت في القاهرة إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، على الرغم من أن القرار اعتمده الاتحاد الإفريقي بخطاب رسمي أبرزته إدارة الزمالك، ولم توافق عليه بعثة جينيراسيون فوت وتمسكت بلعب المباراة مساء السبت.
حازم-امام

حازم إمام: هناك لغز غريب في الزمالك

يرفض حازم إمام، نجم الزمالك السابق، الحملة التي تتردد بشأن اقتراب الأهلي من حسم لقب بطولة الدوري الممتاز، بعد مرور 3 جولات فقط على بداية المسابقة، وقال إمام في تصريحات إذاعية: "مشوار الدوري ما زال طويلًا، ليس معنى تعثر الزمالك في لقاء أنه خسر اللقب أو ابتعد عن المنافسة، وهناك لغز غريب في الزمالك، الفريق بدأ مشواره مع المدرب الصربي ميتشو بأداء فني مميز وتحقيق نتائج أكثر من رائعة في مسابقة كأس مصر، ثم حدث التراجع الغريب بدايةً من لقاء السوبر أمام الأهلي، وأتمنى أن يعود الفريق الأبيض لتقديم مستويات مميزة من أجل تصحيح المسار من جديد".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]