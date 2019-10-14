علي معلول يصل القاهرة وفايلر يمنحه راحة

تحرير:أحمد سعيد ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٧ م

علي معلول

وصل الدولي التونسي علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للقاهرة اليوم الإثنين، استعدادًا للانتظام في مران الفريق الجماعي بداية من غد الثلاثاء، في إطار استعدادات المارد الأحمر لخوض مباراة القمة المُنتظرة يوم السبت المُقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، وعاد معلول بعد أن انضم لمنتخب تونس، من أجل خوض ودية الكاميرون، التي أقيمت مساء أمس السبت، وانتهت سلبيًّا؛ استعدادًا للتصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم إفريقيا، التي ستقام في الكاميرون 2021.

ومنح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي الدولي التونسي راحة من خوض التدريبات، والانتظام في المران الجماعي بداية من غد الثلاثاء، على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة. ويخوض الأهلي حاليًّا ودية مع فريق الإعلاميين في إطار التحضير لمواجهة الزمالك المقبلة، ومن المقرر أن يمنح رينيه فايلر