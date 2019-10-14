ميتشو يغيب عن مران الزمالك لهذا السبب

تحرير:علي الزيني ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠١ م

ميتشو

يقود الثنائي دوسان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وعصام مرعي مدرب الفريق التدريبات، المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي بميت عقبة، وذلك بسبب سفر المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق إلى برج العرب لمتابعة مباراة منتخب مصر أمام بتسوانا الودية والمقررة إقامتها مساء اليوم، استعدادًا لمشواره بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، التى يبدؤها بمواجهتي كينيا وجزر القمر في نوفمبر المقبل، وذلك للوقوف على حالة لاعبي الفريق المتوقع مشاركتهم اليوم مع الفراعنة.

وسيقود المباراة تحكيميا الحكم الدولي إبراهيم نور الدين صاحب الـ40 عامًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه سيحضر اللقاء 10 آلاف مشجع، وتم تخصيص 8 آلاف تذكرة للدرجة الموحدة، و1700 للدرجة الأولى، و300 أمام المقصورة، بالإضافة إلى 70 فردا في المقصورة الرئيسة. ويستعد