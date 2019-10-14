رياضة

ميتشو يغيب عن مران الزمالك لهذا السبب

تحرير:علي الزيني ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠١ م
ميتشو
ميتشو
يقود الثنائي دوسان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وعصام مرعي مدرب الفريق التدريبات، المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي بميت عقبة، وذلك بسبب سفر المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق إلى برج العرب لمتابعة مباراة منتخب مصر أمام بتسوانا الودية والمقررة إقامتها مساء اليوم، استعدادًا لمشواره بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، التى يبدؤها بمواجهتي كينيا وجزر القمر في نوفمبر المقبل، وذلك للوقوف على حالة لاعبي الفريق المتوقع مشاركتهم اليوم مع الفراعنة.
وسيقود المباراة تحكيميا الحكم الدولي إبراهيم نور الدين صاحب الـ40 عامًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه سيحضر اللقاء 10 آلاف مشجع، وتم تخصيص 8 آلاف تذكرة للدرجة الموحدة، و1700 للدرجة الأولى، و300 أمام المقصورة، بالإضافة إلى 70 فردا في المقصورة الرئيسة. ويستعد
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مورينيو (2)

حازم إمام يكشف عن نصائح مورينيو لتطوير أداء المنتخب

كشف حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، نصائح البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، لتطوير أداء منتخب مصر، وذلك عندما كان يقوم بتحليل أداء المنتخب في مباراة جنوب إفريقيا في بطولة أمم إفريقيا، قال حازم إمام خلال تواجده فى الاستوديو التحليلي لمباراة الفراعنة الودية أمام بوتسوانا المقامة حاليًّا على استاد برج العرب، بقناة أون سبورت، إن مورينيو عندما كان يحلل مباراة مصر وجنوب إفريقيا قال بين شوطي المباراة، إن المنتخب يفتقد تغيير التكتيك داخل الملعب ما يصعب في تطويره أدائه خاصة الهجومي.
محمد-صلاح (5)

الكشف عن موقف صلاح من المشاركة أمام مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة جارديان البريطانية عن موقف الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، والحارس البرازيلي أليسون بيكر من الظهور مع الريدز أمام نظيره مانشستر يونايتد، خلال المباراة التي ستقام في الخامسة والنصف مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وأكدت الصحيفة أن النجم المصري أصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها أمام ليستر سيتي، قبل فترة التوقف الدولي.
مران الاهلي

أزارو يسجل وجمعة يهدر.. الأهلي يفوز على الإعلاميين

حقق الأهلي الفوز في المباراة الودية التي جمعته مع نظيره الإعلاميين بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت عصر اليوم على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة، استعدادًا للمباراة المقبلة أمام الزمالك، وشهدت المباراة سيطرة الأهلي، حيث تألق الثنائي محمد محمود العائد من الإصابة بعد غياب 9 أشهر، ومحمد هاني، فيما أحرز المغربي وليد أزارو الهدف الأول في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول. وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من شريف إكرامي، محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود وحيد، وحسام عاشور وأليو ديانج ومحمد محمود وأحمد الشيخ ووليد سليمان ووليد أزارو.
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ميتشو

سر حضور ميتشو لمباراة مصر وجنوب إفريقيا

حرص المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على حضور مباراة المنتخب الأولمبي، الودية أمام جنوب إفريقيا، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، أحرزه رمضان صبحي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، وكان الفريقان قد تواجها يوم الجمعة الماضية، على استاد الإسماعيلية وديًّا، وانتهى اللقاء بهدف لكل منهما، في لقاء من ثلاثة أشواط.
منتخب- تونس‎

معلول وساسي يشاركان في تعادل تونس مع الكاميرون

حسم التعادل السلبي مواجهة المنتخب التونسي الأول لكرة القدم مع نظيره منتخب الكاميرون، الودية التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب رادس، ضمن استعدادات تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021، والتي تقام في الكاميرون، وشهدت المباراة مشاركة ثلاثي الدوري المصري علي معلول الظهير الأيسر للأهلي، وفرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، وعمر لعيوني مهاجم بيراميدز، بينما جلس حمدي النقاز الظهير الأيمن للفارس الأبيض، على مقاعد البدلاء، ولم يشارك في أحداث اللقاء.
الزمالك -والاتحاد‎ (4)

الزمالك يعلن وصول مدرب حراس المرمى ويُكرم طاهر

وصل المدرب الصربي، باجيك دراجان، مدرب حراس مرمى الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء، لاستلام مهام عمله، بعد رحيل أيمن طاهر، الذي تم اختياره ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدري، ليصبح تشكيل الجهاز الفني للفارس الأبيض مكونا من ميتشو مديرًا فنيًّا ودوسان ستيانوفيتش مساعدًا له وباجيك دراجان مدربًا لحراس المرمى بالإضافة إلى أيمن عبدالعزيز مدربًا وأحمد عبدالرؤوف مدربًا مساعدًا واليوناني أنطونيو مدربًا للأحمال.
اصابة-فرجانى-ساسى

رسالة من مرتضى منصور لفرجاني ساسي وأوباما

وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى التونسي فرجاني ساسي، ويوسف إبراهيم (أوباما)، لاعبي القلعة البيضاء، عقب خسارة فريقه أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة، في بطولة السوبر المصري لموسم (2017- 2018)، على ملعب «برج العرب»، بحضور 10 آلاف مشجع، وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوج أبناء الجزيرة باللقب الحادي عشر في تاريخه، وجاءت رسالة مرتضى خلال تصريحاته لقناة «الحدث اليوم» في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.
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