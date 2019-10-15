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عليك حماية الغدة الكظرية من التعب.. قلل السكريات

بعد الانهيار، عندما لا تنتج الغدد الكظرية مستويات مناسبة من الهرمونات، يشار إلى الحالة باسم "القصور"، كما أن التعب ليس السبب الوحيد لقصور الغدة الكظرية
تحرير:فيروز ياسر ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
حماية الغدة الكظرية
حماية الغدة الكظرية
متلازمة قصور الغدة الكظرية أكثر انتشارًا مما قد تتصور، كما أن غدد الغدة الكظرية لا تحظى في كثير من الأحيان بالاهتمام، فهذه الغدد ذات الطبقات الصغيرة توجد فوق كليتيك. تلك الغدد الصغيرة مهمة خاصة لهرمونات التوتر والإجهاد (هرمون الإستروجين والتستوستيرون)، حيث ينتج جوهر الغدة الكظرية المسمى بـ"النخاع" نواقل عصبية تتلقى مدخلات من الدماغ وتطلق هرمونات حتى تتفاعل. دفع الأدرينالين والنورادرين الجسم إلى العمل (قتال / هروب / تجميد) ، وزيادة معدل ضربات القلب وتدفق الدم.
قصور الغدة الكظرية بعد الانهيار، عندما لا تنتج الغدد الكظرية مستويات مناسبة من الهرمونات، يشار إلى الحالة باسم "القصور"، كما أن التعب ليس السبب الوحيد لقصور الغدة الكظرية؛ يمكن أن يحدث بسبب عوامل نمط الحياة الأخرى مثل التعرض للوجبات الغذائية أو السموم أو المرض أو تفاعلات المناعة الذاتية. اقرأ أيضا:
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