عليك حماية الغدة الكظرية من التعب.. قلل السكريات

بعد الانهيار، عندما لا تنتج الغدد الكظرية مستويات مناسبة من الهرمونات، يشار إلى الحالة باسم "القصور"، كما أن التعب ليس السبب الوحيد لقصور الغدة الكظرية
متلازمة قصور الغدة الكظرية أكثر انتشارًا مما قد تتصور، كما أن غدد الغدة الكظرية لا تحظى في كثير من الأحيان بالاهتمام، فهذه الغدد ذات الطبقات الصغيرة توجد فوق كليتيك.
تلك الغدد الصغيرة مهمة خاصة لهرمونات التوتر والإجهاد (هرمون الإستروجين والتستوستيرون)، حيث ينتج جوهر الغدة الكظرية المسمى بـ"النخاع" نواقل عصبية تتلقى مدخلات من الدماغ وتطلق هرمونات حتى تتفاعل.
دفع الأدرينالين والنورادرين الجسم إلى العمل (قتال / هروب / تجميد) ، وزيادة معدل ضربات القلب وتدفق الدم.
قصور الغدة الكظرية
بعد الانهيار، عندما لا تنتج الغدد الكظرية مستويات مناسبة من الهرمونات، يشار إلى الحالة باسم "القصور"، كما أن التعب ليس السبب الوحيد لقصور الغدة الكظرية؛ يمكن أن يحدث بسبب عوامل نمط الحياة الأخرى مثل التعرض للوجبات الغذائية أو السموم أو المرض أو تفاعلات المناعة الذاتية.
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قصور الغدة الكظرية
بعد الانهيار، عندما لا تنتج الغدد الكظرية مستويات مناسبة من الهرمونات، يشار إلى الحالة باسم "القصور"، كما أن التعب ليس السبب الوحيد لقصور الغدة الكظرية؛ يمكن أن يحدث بسبب عوامل نمط الحياة الأخرى مثل التعرض للوجبات الغذائية أو السموم أو المرض أو تفاعلات المناعة الذاتية.
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إذا كنت تشعر أن وظيفة الغدة الكظرية لديك ضعيفة، فراجع هذه الطرق البسيطة لدعمها، وفقا لما ذكره موقع DailyHealthPost.
1- تحسين عادات النوم
الحرمان من النوم هو حلقة مفرغة تحتاج إلى كسرها، حيث تشعر بالتعب ولكن تدفع نفسك للبقاء مستيقظًا، كما تتعطل أنماط النوم، مما يجعلك تشعر بالتعب أكثر.
إن النوم الثابت المتواصل لمدة 7-8 ساعات كل ليلة سوف يشفي جسمك بالكامل، بما في ذلك الغدد الكظرية، لذا قم بإيقاف تشغيل الأجهزة الإلكترونية قبل النوم بساعة على الأقل، وخذ حمامًا ساخنًا قبل النوم، ثم اقرأ كتابا واشرب كوبا من الشاي المهدئ.
2- تجنب الكافيين
شرب من كوب إلى 3 أكواب من الكافيين يوميا، قد يكون جيدا لبعض الناس، ولكن عندما يزيد نشاط الغدة الكظرية وتتداخل مع النوم، فالحد من تناول الكافيين وشرب شاي الأعشاب أو ماء الليمون في فترة ما بعد الظهر يعمل على تطهير السموم وتحسين الطاقة.
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جرعات متكررة من الكافيين خلال يوم واحد تؤدي إلى زيادة ملحوظة في مستويات الكورتيزول، بغض النظر عن الضغوطات المعنية أو جنس الفرد.
3- محاولة تقليل تناول الحلويات
السكر المكرر هو لعنة تهاجم الإنسان، حيث يؤثر على كل وظيفة في الجسم، وعندما يتعلق الأمر بالغدد الكظرية، يرفع الكورتيزول تلقائيا نسبة السكر في الدم للسماح بالطاقة السريعة كرد فعل للإجهاد.
كما أن تناول أو شرب الحلويات يزيد من نسبة السكر في الدم، ثم يتحول إنتاج الأنسولين إلى زيادة مفرطة، مع ما يترتب على ذلك من آثار صحية إضافية، مثل السكري ومشكلات صحية أخرى.
4- من المهم عدم استخدام الميكروويف
تغير الموجات الدقيقة في الميكروويف التركيب الجزيئي للأطعمة، وتطلق الجذور الحرة، كما تحتوي الأغذية المصنعة على مواد كيميائية، ستزيد من فرض الضريبة على نظام الغدد الصماء، لذا من الأفضل استخدام فرن الميكروويف كصندوق فقط للتخزين أو التخلص منه تمامًا بأمان، وإفساح مجال أكبر لكتب الطبخ.
5- استبدال الزيوت المهدرجة
تتم معالجة الزيوت النباتية بطريقة تجعلها ضارة، فعند تسخينها، فإنها تطلق الألدهيد وهو سم عصبي معروف وتحتوي على أحماض أوميجا 6 الدهنية أكثر من حاجتك، بالإضافة إلى ذلك، وبدلا من ذلك، اختر الدهون الصحية مثل جوز الهند والأفوكادو والسمسم والزيتون.
6- التركيز على الأحماض الدهنية أوميجا 3
وجدت دراسة أجريت عام 2003 أن الأحماض الدهنية الموجودة في زيت السمك تمنع تنشيط الغدة الكظرية الناجم عن الإجهاد العقلي عن طريق تهدئة الجهاز العصبي المركزي، كما تغذي دهون زيت السمك المخ وتقلل من الكيماويات العصبية التي تسبب الاكتئاب والتهيج.