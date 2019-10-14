رياضة

عصام مرعي يقود مران الزمالك في غياب ميتشو

تحرير:محمد حسن صيام ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٤ م
الزمالك
الزمالك
يقود الثنائي دوسان المدرب العام لفريق الزمالك وعصام مرعي مدرب الفريق التدريبات المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وذلك بسبب سفر الصربي ميتشو المدير الفني للفريق لبرج العرب لمتابعة مباراة منتخب مصر أمام بتسوانا الودية والمقرر إقامتها مساء اليوم، وذلك للوقوف على حالة لاعبي الفريق المتوقعة مشاركتهم اليوم بالمباراة. وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، الفوز على نظيره المنيا، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، استعدادًا لمواجهة الأهلي.
ويستعد الزمالك لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي، يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز، التي يتصدرها المارد الأحمر برصيد 9 نقاط، بينما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن المقاولون العرب الثالث وبيراميدز الثاني. وكان فريق نادي الزمالك قد تعادل أمام
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حازم إمام يكشف عن نصائح مورينيو لتطوير أداء المنتخب

كشف حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، نصائح البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، لتطوير أداء منتخب مصر، وذلك عندما كان يقوم بتحليل أداء المنتخب في مباراة جنوب إفريقيا في بطولة أمم إفريقيا، قال حازم إمام خلال تواجده فى الاستوديو التحليلي لمباراة الفراعنة الودية أمام بوتسوانا المقامة حاليًّا على استاد برج العرب، بقناة أون سبورت، إن مورينيو عندما كان يحلل مباراة مصر وجنوب إفريقيا قال بين شوطي المباراة، إن المنتخب يفتقد تغيير التكتيك داخل الملعب ما يصعب في تطويره أدائه خاصة الهجومي.
محمد-صلاح (5)

الكشف عن موقف صلاح من المشاركة أمام مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة جارديان البريطانية عن موقف الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، والحارس البرازيلي أليسون بيكر من الظهور مع الريدز أمام نظيره مانشستر يونايتد، خلال المباراة التي ستقام في الخامسة والنصف مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وأكدت الصحيفة أن النجم المصري أصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها أمام ليستر سيتي، قبل فترة التوقف الدولي.
مران الاهلي

أزارو يسجل وجمعة يهدر.. الأهلي يفوز على الإعلاميين

حقق الأهلي الفوز في المباراة الودية التي جمعته مع نظيره الإعلاميين بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت عصر اليوم على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة، استعدادًا للمباراة المقبلة أمام الزمالك، وشهدت المباراة سيطرة الأهلي، حيث تألق الثنائي محمد محمود العائد من الإصابة بعد غياب 9 أشهر، ومحمد هاني، فيما أحرز المغربي وليد أزارو الهدف الأول في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول. وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من شريف إكرامي، محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود وحيد، وحسام عاشور وأليو ديانج ومحمد محمود وأحمد الشيخ ووليد سليمان ووليد أزارو.
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تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك استعدادًا للأهلي

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في لقاء المنيا الودي يوم أمس الأحد، فقرة تدريبات استشفائية على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي بميت عقبة، حيث جاء ذلك تحت قيادة المدرب الإسباني رودريجيز مدرب الأحمال بالفريق، من أجل التغلب على الإرهاق وتجهيز هذه المجموعة بشكل قوي للفترة المقبلة. وحرص الجهاز الفني على تخصيص فقرة تأهيلية لجميع اللاعبين عبارة عن سباق سرعات، أعقبتها فترة تأهيلية بالكرة من لمسة واحدة حيث تم تقسيم اللاعبين لمجموعات.
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مرتضى يعلن انتهاء أزمة لقاء الزمالك وجينيراسيون

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أرسل خطابا لمسؤولي فريق جينيراسيون فوت السنغالي، المقرر له مواجهة فريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء، يؤكد فيه أن مباراة الفريقين بإياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا لموسم 2019- 2020، ستقام مساء الأحد المقبل في الثامنة مساءً، على استاد الجيش في برج العرب بمدينة الإسكندرية، وأضاف منصور أن إدارة نادي الزمالك ستتحمل تكاليف إقامة الفريق السنغالي في برج العرب.
مرتضى منصور (4)

مرتضى يغري لاعبي الزمالك لتخطي عقبة جينيراسيون

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن مباراة فريقه أمام جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، في موعدها يوم الأحد على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية. واعترف رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية، بأن المباراة تواجه بعض الصعوبات، وأن اتحاد الكرة يجري محاولات لإقناع الجانب السنغالي بالموافقة على نقل المباراة إلى برج العرب لتقام يوم الأحد بدلا من غد السبت في بترو سبورت، كما كشف عن أن الزمالك سيقوم ببيع التذاكر وتوزيعها اليوم في النادي بدايةً من الساعة 2 ظهرا كما هو متفق عليه.
أمير مرتضى منصور

أمير مرتضى يكشف آخر تطورات حالة مصطفى فتحي

كشف أمير مرتضي منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، آخر التطورات في حالة مصطفى فتحي لاعب وسط الفريق، وذلك قبل العودة مرة أخرى إلى المشاركة في المباريات، موضحا أن فتحي سافر إلى ألمانيا من أجل الاطمئنان على حالته مع الطبيب الذي قام بإجراء العملية الجراحية له، مشيرا إلى أن هناك حرصا كبيرا من إدارة الكرة بالزمالك للاطمئنان على اللاعب قبل العودة للمشاركة في المباريات. وأضاف أمير: "هذه المرحلة هي الأخيرة في علاج مصطفى فتحي بعد خضوعه للجراحة"، موضحا أيضا أن الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق سافر إلى ألمانيا.
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