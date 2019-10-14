عصام مرعي يقود مران الزمالك في غياب ميتشو

تحرير:محمد حسن صيام ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٤ م

الزمالك

يقود الثنائي دوسان المدرب العام لفريق الزمالك وعصام مرعي مدرب الفريق التدريبات المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وذلك بسبب سفر الصربي ميتشو المدير الفني للفريق لبرج العرب لمتابعة مباراة منتخب مصر أمام بتسوانا الودية والمقرر إقامتها مساء اليوم، وذلك للوقوف على حالة لاعبي الفريق المتوقعة مشاركتهم اليوم بالمباراة. وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، الفوز على نظيره المنيا، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، استعدادًا لمواجهة الأهلي.

ويستعد الزمالك لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي، يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز، التي يتصدرها المارد الأحمر برصيد 9 نقاط، بينما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن المقاولون العرب الثالث وبيراميدز الثاني. وكان فريق نادي الزمالك قد تعادل أمام