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من أجل نوم صحي.. اختر الوسادة المناسبة

اختيار مكان النوم من أهم الآليات المتبعة، إذا كنت ترغب في الحصول على ليلة نوم هادئة، لذا يجب أن تكون الغرفة هادئة، والابتعاد تمامًا عن الضوء الصادر من الهواتف المحمولة
تحرير:إسراء سليمان ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
النوم الصحي
النوم الصحي
توجد العديد من الدراسات التي أُجريت فيما مضى من أجل معرفة الطريقة الصحيحة للنوم، البعض يقول يجب الحصول على ما يقرب من 7 إلى 8 ساعات، للحفاظ على الصحة العقلية بشكل خاص، والصحة العامة للجسم بشكل عام، كما أن قلة النوم ينتج عنها العديد من الأمراض، لذا يجب اختيار الوسائد المناسبة، ووضعية النوم التي توفر لك الراحة، وخاصة لمحبي النوم على البطن توجد وسائد خاصة، كما أن وضعية النوم على الجانبين، تحتاج لوسائد محددة، وذلك نقلا عن الموقع البريطاني "dailymail".
عندما يتعلق الأمر بالحصول على قسط من الراحة في ليلة سعيدة، فإن اختيار الوسادة الملائمة لأسلوب نومك يمكن أن يحدث فرقًا في الشعور بالراحة، على سبيل المثال، إذا كنت تنام على ظهرك، فأنت بحاجة لاختيار وسادة ملائمة، تسد الفجوة بين كتفيك والمراتب، دون رفع رأسك، وما يلي بعض من أنماط النوم الشائعة، إضافة إلى
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