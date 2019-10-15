من أجل نوم صحي.. اختر الوسادة المناسبة

اختيار مكان النوم من أهم الآليات المتبعة، إذا كنت ترغب في الحصول على ليلة نوم هادئة، لذا يجب أن تكون الغرفة هادئة، والابتعاد تمامًا عن الضوء الصادر من الهواتف المحمولة
توجد العديد من الدراسات التي أُجريت فيما مضى من أجل معرفة الطريقة الصحيحة للنوم، البعض يقول يجب الحصول على ما يقرب من 7 إلى 8 ساعات، للحفاظ على الصحة العقلية بشكل خاص، والصحة العامة للجسم بشكل عام، كما أن قلة النوم ينتج عنها العديد من الأمراض، لذا يجب اختيار الوسائد المناسبة، ووضعية النوم التي توفر لك الراحة، وخاصة لمحبي النوم على البطن توجد وسائد خاصة، كما أن وضعية النوم على الجانبين، تحتاج لوسائد محددة، وذلك نقلا عن الموقع البريطاني "dailymail".
عندما يتعلق الأمر بالحصول على قسط من الراحة في ليلة سعيدة، فإن اختيار الوسادة الملائمة لأسلوب نومك يمكن أن يحدث فرقًا في الشعور بالراحة، على سبيل المثال، إذا كنت تنام على ظهرك، فأنت بحاجة لاختيار وسادة ملائمة، تسد الفجوة بين كتفيك والمراتب، دون رفع رأسك، وما يلي بعض من أنماط النوم الشائعة، إضافة إلى
عندما يتعلق الأمر بالحصول على قسط من الراحة في ليلة سعيدة، فإن اختيار الوسادة الملائمة لأسلوب نومك يمكن أن يحدث فرقًا في الشعور بالراحة، على سبيل المثال، إذا كنت تنام على ظهرك، فأنت بحاجة لاختيار وسادة ملائمة، تسد الفجوة بين كتفيك والمراتب، دون رفع رأسك، وما يلي بعض من أنماط النوم الشائعة، إضافة إلى نوع الوسادة الموصى بها لكل نوع:
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1- النوم على أحد الجانبين
يعتبر النوم على أحد الجانبين من أكثر أنماط النوم الشائعة، إضافة إلى أنه يعتبر غريزيًا ومريحًا، فإذا كنت تميل إلى النوم على جانبيك، يجب اختيار وسادة سميكة، كما يجب أن يكون سمكها كافيًا للحفاظ على عمودك الفقري مستقيمًا قدر الإمكان، لكن ليست سميكة بحيث يصبح رأسك مرتفعًا، بالإضافة إلى المساعدة في الحفاظ على وضعك في النوم بشكل متوازن، ستحافظ الوسادة أيضًا على توازن رأسك، وإذا كنت تحتاج إلى سمك إضافي، قد تمنحك وسادتان رفيعتان دعمًا كافيًا.
2- النوم على المعدة
تبين أن النوم على المعدة له بعض الفوائد الصحية لأنه يمكن أن يقلل من الشخير وتوقف التنفس أثناء النوم، ومع ذلك يسبب الكثير من المشكلات الصحية، على سبيل المثال آلام الرقبة والظهر، لذا يجب على أولئك الذين يفضلون هذه الوضعية، اختيار وسادة ذات كثافة أقل بكثير لضمان بقاء العمود الفقري مستقيمًا وعدم رفع العنق، كما يجب أن تتأكد من المواد المصنوعة منها الوسادة، ويفضل القماش المسامي، حيث يساعد على تنفس وجهك مباشرة خلال الليل.
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3- النوم على الظهر
لا يعتبر النوم على الظهر من الأنماط الشائعة للنوم، ولكنه من أساليب النوم التي يعتقد أنها الأفضل لظهرك، كما أن هذه الطريقة تدعم الرأس وتسمح للعمود الفقري بالراحة في وضع محايد، وبالتالي يمكن لأي شخص بهذه الطريقة أن ينام بشكل مريح، فإن سمك وسادتك مهم حقًا للحفاظ على سلامة العمود الفقري، وخاصة إذا كنت تحب النوم لساعات طويلة، ينام كثير من الأشخاص بهذه الوضعية، مع وضع وسادة رقيقة جدا ولكنها توفر ما يكفي من الارتفاع للحفاظ على الرأس مرفوعًا قليلا.
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وما يلي بعض من النصائح المهمة من أجل نوم صحي وسليم:
1- اختيار مكان النوم من أهم الآليات المتبعة، إذا كنت ترغب في الحصول على ليلة نوم هادئة، لذا يجب أن تكون الغرفة هادئة، والابتعاد تمامًا عن الضوء الصادر من الهواتف المحمولة، وكلما كنت بعيدًا عن الأصوات الخارجية، كان النوم صحيا بشكل كبير.
2- توقف عن تناول الوجبات السريعة أو الأطعمة المصنعة قبل النوم، يكفي فقط تناول الفواكه الطازجة والخضراوات الورقية، الغنية بالمعادن التي يحتاجها الجسم.
3- البعد عن التوتر والقلق، وترك كل شيء خلفك من الأشياء المهمة أيضًا، إذا كنت ترغب في الحصول على نوم كافٍ.
4- الكافيين من أكثر الأشياء التي تؤدي إلى الأرق، فحاول تقليل استهلاكك من القهوة والشاي.
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