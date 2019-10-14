تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك استعدادًا للأهلي

تحرير:محمد حسن صيام ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ م

مران الزمالك

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في لقاء المنيا الودي يوم أمس الأحد، فقرة تدريبات استشفائية على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي بميت عقبة، حيث جاء ذلك تحت قيادة المدرب الإسباني رودريجيز مدرب الأحمال بالفريق، من أجل التغلب على الإرهاق وتجهيز هذه المجموعة بشكل قوي للفترة المقبلة. وحرص الجهاز الفني على تخصيص فقرة تأهيلية لجميع اللاعبين عبارة عن سباق سرعات، أعقبتها فترة تأهيلية بالكرة من لمسة واحدة حيث تم تقسيم اللاعبين لمجموعات.

وجاءت التدريبات تحت قيادة دوسان وعصام مرعي عضوي الجهاز المعاون بالفريق، ورودريجيز مدرب الأحمال الإسباني، حيث يهدف الجهاز الفني للفريق في الوصول باللاعبين إلى أعلى معدل تأهيلي وبدني، استعدادا للفترة المقبلة، حيث شهد المران غياب المدير الفني الصربي ميتشو بسبب توجهه إلى ملعب برج العرب لمتابعة مباراة منتخبنا