البدري يعلن تشكيل منتخب مصر أمام بتسوانا

تحرير:أحمد بركات ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٣ م

منتخب مصر

أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل الفراعنة الذي سيخوض به ودية بتسوانا المقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ستعدادا لمشواره بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، التى يبدؤها بمواجهتي كينيا وجزر القمر في نوفمبر المقبل. لم يشهد التشكيل تغير جذري في قوام الفريق، وحافظ البدري على بعض المراكز مثل الدفع بمحمد الشناوي في حراسة المرمى أو تواجد عبد الله السعيد في مركز صانع الألعاب، ، وشهد مركز الظهير الأيسر تواجد عبد الله جمعة، ووجود حسين الشحات في مركز الوينج الأيمن.

وجاء التشكيل كالتالي: في حراسة المرمى: محمد الشناوي في خط الدفاع: عبد الله جمعة - أحمد حجازي - محمود علاء - أحمد فتحي. في خط الوسط: طارق حامد - محمد النني - عبد الله السعيد. في خط الهجوم: محمود تريزيجيه - حسين الشحات - أحمد حسن كوكا. ويغيب عن الفراعنة محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، بغرض