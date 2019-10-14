رياضة

البدري يعلن تشكيل منتخب مصر أمام بتسوانا

تحرير:أحمد بركات ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٣ م
منتخب مصر
منتخب مصر
أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل الفراعنة الذي سيخوض به ودية بتسوانا المقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ستعدادا لمشواره بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، التى يبدؤها بمواجهتي كينيا وجزر القمر في نوفمبر المقبل. لم يشهد التشكيل تغير جذري في قوام الفريق، وحافظ البدري على بعض المراكز مثل الدفع بمحمد الشناوي في حراسة المرمى أو تواجد عبد الله السعيد في مركز صانع الألعاب، ، وشهد مركز الظهير الأيسر تواجد عبد الله جمعة، ووجود حسين الشحات في مركز الوينج الأيمن.
وجاء التشكيل كالتالي: في حراسة المرمى: محمد الشناوي في خط الدفاع: عبد الله جمعة - أحمد حجازي - محمود علاء - أحمد فتحي. في خط الوسط: طارق حامد - محمد النني - عبد الله السعيد. في خط الهجوم: محمود تريزيجيه - حسين الشحات - أحمد حسن كوكا. ويغيب عن الفراعنة محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، بغرض
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مورينيو (2)

حازم إمام يكشف عن نصائح مورينيو لتطوير أداء المنتخب

كشف حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، نصائح البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، لتطوير أداء منتخب مصر، وذلك عندما كان يقوم بتحليل أداء المنتخب في مباراة جنوب إفريقيا في بطولة أمم إفريقيا، قال حازم إمام خلال تواجده فى الاستوديو التحليلي لمباراة الفراعنة الودية أمام بوتسوانا المقامة حاليًّا على استاد برج العرب، بقناة أون سبورت، إن مورينيو عندما كان يحلل مباراة مصر وجنوب إفريقيا قال بين شوطي المباراة، إن المنتخب يفتقد تغيير التكتيك داخل الملعب ما يصعب في تطويره أدائه خاصة الهجومي.
محمد-صلاح (5)

الكشف عن موقف صلاح من المشاركة أمام مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة جارديان البريطانية عن موقف الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، والحارس البرازيلي أليسون بيكر من الظهور مع الريدز أمام نظيره مانشستر يونايتد، خلال المباراة التي ستقام في الخامسة والنصف مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وأكدت الصحيفة أن النجم المصري أصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها أمام ليستر سيتي، قبل فترة التوقف الدولي.
مران الاهلي

أزارو يسجل وجمعة يهدر.. الأهلي يفوز على الإعلاميين

حقق الأهلي الفوز في المباراة الودية التي جمعته مع نظيره الإعلاميين بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت عصر اليوم على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة، استعدادًا للمباراة المقبلة أمام الزمالك، وشهدت المباراة سيطرة الأهلي، حيث تألق الثنائي محمد محمود العائد من الإصابة بعد غياب 9 أشهر، ومحمد هاني، فيما أحرز المغربي وليد أزارو الهدف الأول في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول. وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من شريف إكرامي، محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود وحيد، وحسام عاشور وأليو ديانج ومحمد محمود وأحمد الشيخ ووليد سليمان ووليد أزارو.
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مران المنتخب (3)

اتحاد الكرة يحدد 10 آلاف مشجع لودية مصر وبتسوانا

أعلن اتحاد الكرة حضور 10 آلاف مشجع لمواجهة مصر وبتسوانا الودية، المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، استعدادا لخوض الجولتين الأولى والثانية أمام منتخبي كينيا وجزر القمر خلال نوفمبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، التي ستقام بالكاميرون. ونشر الموقع الرسمي للجبلاية عبر بيان جاء كالتالي: "أسفر الاجتماع الأمني لمباراة مصر وبتسوانا عن تخصيص 8 آلاف تذكرة للدرجة الموحدة و1700 تذكرة للدرجة الأولى و300 أمام المقصورة، و70 في المقصورة الرئيسية، على أن تطرح التذاكر غدا باستاد الإسكندرية".
الجهاز الفني للفراعنة - جهاز منتخب مصر (3)

انقسام داخل جهاز المنتخب بشأن فتحي والسعيد

تسود حالة انقسام داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني، حول ضم عبدالله السعيد، وأحمد فتحي، لاعبي بيراميدز والأهلي لقائمة الفراعنة، خلال المعسكر المقبل في أكتوبر الجاري، والذي يخوض خلاله مباراته الودية أمام منتخب بتسوانا، يوم 14 من الشهر نفسه، في إطار الاستعداد لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021، التي تقام بالكاميرون، ويرى بعض أعضاء الجهاز الفني، بقيادة حسام البدري، أن الثنائي سيكون عمرهما 36 عامًا بحلول بطولة أمم إفريقيا، وهو ما يصعب من مسألة مشاركتهما بصفة أساسية مع المنتخب.
حسام البدرى (2)

اتحاد كرة القدم يقدم الجهاز الفني للمنتخب غدا

يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرًا صحفيًّا في الثانية عشرة ظهر غد الخميس بأحد الفنادق، لتقديم المدير الفني الجديد للمنتخب حسام البدري وجهازه المعاون لوسائل الإعلام. ومن المقرر أن يذاع المؤتمر على الهواء مباشرة لقناتي أون سبورت وتايم سبورت، فيما تم إعداد "Mixed zone" يلتقي خلالها رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء الجهاز الفني مع وسائل الإعلام فور نهاية المؤتمر. ويتضمن المؤتمر كلمة عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة وكلمة حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني ومراسم تسليم قميص المنتخب للمدير الفني الجديد.
حسام-البدرى

البدري يكشف موعد الإعلان عن جهاز المنتخب الوطني

يعقد حسام البدري، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، مؤتمرًا صحفيًّا فى الثانية ظهر الخميس المقبل بفندق الماريوت بقاعة صالون فيرا لتقديم الجهاز الفني الجديد للمنتخب والذي سيعلن عنه غدا الأربعاء، على أن يشرف على التنظيم اتحاد الكرة وشركة بريزنتيشن الراعي الرسمي للجبلاية والمنتخب الوطني. ومن المقرر أن يتم تقديم الجهاز المعاون للبدري، وشرح خطته المستقبلية خلال المؤتمر الصحفي يوم الخميس المُقبل، بحضور أعضاء اللجنة الخماسية بالجبلاية برئاسة عمرو الجنايني.
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