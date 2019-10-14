مران الزمالك.. غياب ساسي ومشاركة النقاز

تحرير:محمد حسن صيام ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٥ م

فرجاني ساسي

وصل الثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي لاعبا الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة قادمين من تونس، وذلك عقب مشاركتهما مع منتخب بلادهما في الأجندة الدولية، حيث انتظم النقاز في التدريبات الجماعية المقامه حاليا بملعب النادي، بينما حصل ساسي علي راحة من تدريب اليوم بإذن من الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو، بعد مشاركته بلقاء تونس الاخير. وجاء عدم مشاركة ساسي بالمران اليوم خوفا من تعرضه للاجهاد، على أن ينتظم بشكل طبيعي بالتدريبات المقبلة.

ويواصل محمد حسن لاعب وسط الفريق البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له تحت إشراف الجهاز الطبي بالفريق، وذلك من أجل التعافي من الإصابة التي يعاني منها بالركبة، حيث أدى حسن جلسة علاجية وبعض التدريبات التأهيلية بجمانيزيوم النادي. كما أدى محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق تدريبات تأهيلية بجمانيزيوم