الكتب للاكتئاب والدراجة للقلب.. خفف همومك بنفسك

يصف الأطباء القراءة بأنها دواء للاكتئاب، فإذا ذهب المريض المكتئب إلى الطبيب فلا يصف له العلاج، بل يمكنه الحصول على ورقة مكتوب داخلها «اقرأ كتابا، سيفيدك كثيرا»

تحرير:فيروز ياسر ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

أدوية لا تحتاج إلى وصفة طبية

هناك الكثير من المشكلات النفسية والجسدية التي تواجهنا نتيجة الضغوطات التي نتعرض لها أمام صعوبات الحياة والظروف الحياتية ومشكلات العمل، وقد يتطور الأمر حتى نضطر إلى الذهاب للطبيب، ولكن هناك بعض الحالات والأعراض التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، حتى وإن ذهبت إلى الطبيب تشكوه مما تشعر به، ففي الغالب قد يلجأ إلى وصفات طبيعية سهل القيام بها، ولا تحتاج إلى الكثير من المال، وجميعها تجنبك التفكير في أمور أخرى قد تجعلك على حافة الهاوية؛ كالإدمان؛ لذا تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع List verse.

الكتب تحل مشكلات الاكتئاب في المملكة المتحدة، يصف الأطباء القراءة بأنها دواء للاكتئاب، فإذا ذهب المريض المكتئب إلى الطبيب فلا يصف له العلاج، بل يمكنه الحصول على ورقة مكتوب داخلها "اقرأ كتابا، سيفيدك كثيرا"، كما أن بعض الأطباء يصفون لمرضاهم اسم المكتبة التي يمكن أن يساعد الأمين الذي يعمل داخلها