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الكتب للاكتئاب والدراجة للقلب.. خفف همومك بنفسك

يصف الأطباء القراءة بأنها دواء للاكتئاب، فإذا ذهب المريض المكتئب إلى الطبيب فلا يصف له العلاج، بل يمكنه الحصول على ورقة مكتوب داخلها «اقرأ كتابا، سيفيدك كثيرا»
تحرير:فيروز ياسر ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
أدوية لا تحتاج إلى وصفة طبية
أدوية لا تحتاج إلى وصفة طبية
هناك الكثير من المشكلات النفسية والجسدية التي تواجهنا نتيجة الضغوطات التي نتعرض لها أمام صعوبات الحياة والظروف الحياتية ومشكلات العمل، وقد يتطور الأمر حتى نضطر إلى الذهاب للطبيب، ولكن هناك بعض الحالات والأعراض التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، حتى وإن ذهبت إلى الطبيب تشكوه مما تشعر به، ففي الغالب قد يلجأ إلى وصفات طبيعية سهل القيام بها، ولا تحتاج إلى الكثير من المال، وجميعها تجنبك التفكير في أمور أخرى قد تجعلك على حافة الهاوية؛ كالإدمان؛ لذا تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع List verse.
الكتب تحل مشكلات الاكتئاب  في المملكة المتحدة، يصف الأطباء القراءة بأنها دواء للاكتئاب، فإذا ذهب المريض المكتئب إلى الطبيب فلا يصف له العلاج، بل يمكنه الحصول على ورقة مكتوب داخلها "اقرأ كتابا، سيفيدك كثيرا"، كما أن بعض الأطباء يصفون لمرضاهم اسم المكتبة التي يمكن أن يساعد الأمين الذي يعمل داخلها
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أمراض-نتيجة-قلة-النوم

من أجل نوم صحي.. اختر الوسادة المناسبة

توجد العديد من الدراسات التي أُجريت فيما مضى من أجل معرفة الطريقة الصحيحة للنوم، البعض يقول يجب الحصول على ما يقرب من 7 إلى 8 ساعات، للحفاظ على الصحة العقلية بشكل خاص، والصحة العامة للجسم بشكل عام، كما أن قلة النوم ينتج عنها العديد من الأمراض، لذا يجب اختيار الوسائد المناسبة، ووضعية النوم التي توفر لك الراحة، وخاصة لمحبي النوم على البطن توجد وسائد خاصة، كما أن وضعية النوم على الجانبين، تحتاج لوسائد محددة، وذلك نقلا عن الموقع البريطاني "dailymail".
الحمل العنقودي

فرحتها لم تكتمل| امرأة تتعرض للحمل العنقودي الخبيث

من أجمل الأخبار التي تسمعها المرأة في حياتها بعد الزواج هو خبر حملها، وعلى الرغم أن فيكتوريا لم تكن حاملا لأول مرة، لكنها كانت سعيدة حتى أنها اشترت قميصا لابنتها مكتوبا عليه "سأكون أختا كبيرة"، ولم يكن لديها فكرة عن الصدمة التي ستتلقاها فيما بعد. تعرضت فيكتوريا البالغة من العمر 31 عاما إلى العديد من الفحوصات التي دامت 12 أسبوعا، لتكتشف إنها لم تكن حاملا، ولكن في الواقع ما موجود بالداخل ورما سرطانيا، حيث اكتشف الأطباء معاناتها من الحمل العنقودي، فهو عبارة عن كتلة من الخلايا غير الطبيعية التي تتشكل في الرحم.
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بعد واقعة الطفلة روان.. كيف تحمي طفلك من التنمر؟

عبر العصور الماضية، لم نسمع مسبقًا عن كملة "التنمر"، ولكن من المؤكد إن التقدم والتكنولوجيا لغى إنسانيتنا، وجعلنا نتصرف كآلات، تعمل فقط من أجل الحصول على المزيد من الأموال، وتخلينا عن البرنامج الإنساني بداخلنا، غابت القيم والأخلاق عن البيوت العربية، وأصبحنا نسخر من الجميع، بالرغم إننا نمتلك من العيوب ما لا أحد يراه، وآخر التعذيب النفسي، ما حدث للطفلة روان، عندما سخرت منها والدة طفلة أخرى، بكلمات قاسية لا تعرف معنى للرحمة، لأن والدها حارس عقار، مما أدى إلى إصابة الطفلة بالتهاب"العصب السابع"، هل حققت والدة الطفلة غايتها في التنمر الآن؟
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