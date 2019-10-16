الكتب للاكتئاب والدراجة للقلب.. خفف همومك بنفسك

يصف الأطباء القراءة بأنها دواء للاكتئاب، فإذا ذهب المريض المكتئب إلى الطبيب فلا يصف له العلاج، بل يمكنه الحصول على ورقة مكتوب داخلها «اقرأ كتابا، سيفيدك كثيرا»
هناك الكثير من المشكلات النفسية والجسدية التي تواجهنا نتيجة الضغوطات التي نتعرض لها أمام صعوبات الحياة والظروف الحياتية ومشكلات العمل، وقد يتطور الأمر حتى نضطر إلى الذهاب للطبيب، ولكن هناك بعض الحالات والأعراض التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، حتى وإن ذهبت إلى الطبيب تشكوه مما تشعر به، ففي الغالب قد يلجأ إلى وصفات طبيعية سهل القيام بها، ولا تحتاج إلى الكثير من المال، وجميعها تجنبك التفكير في أمور أخرى قد تجعلك على حافة الهاوية؛ كالإدمان؛ لذا تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع List verse.
الكتب تحل مشكلات الاكتئاب
في المملكة المتحدة، يصف الأطباء القراءة بأنها دواء للاكتئاب، فإذا ذهب المريض المكتئب إلى الطبيب فلا يصف له العلاج، بل يمكنه الحصول على ورقة مكتوب داخلها "اقرأ كتابا، سيفيدك كثيرا"، كما أن بعض الأطباء يصفون لمرضاهم اسم المكتبة التي يمكن أن يساعد الأمين الذي يعمل داخلها
الكتب تحل مشكلات الاكتئاب
في المملكة المتحدة، يصف الأطباء القراءة بأنها دواء للاكتئاب، فإذا ذهب المريض المكتئب إلى الطبيب فلا يصف له العلاج، بل يمكنه الحصول على ورقة مكتوب داخلها "اقرأ كتابا، سيفيدك كثيرا"، كما أن بعض الأطباء يصفون لمرضاهم اسم المكتبة التي يمكن أن يساعد الأمين الذي يعمل داخلها على إفادة المكتئب.
في بعض الأحيان، يتم اختيار عناوين الكتب من قبَل الطبيب، وتتعلق بمواضيع المساعدة الذاتية التي تشمل الاكتئاب والقلق والوسواس القهري والنظام الغذائي والشعور بالتحسن.
والأمل هو أن يشعر المرضى بأنهم أقل عزلة وأن يواجهوا عملية تنفيس توفر الحل.
التخلص من الوحدة والقلق بزراعة الحديقة
تصف دائرة الصحة الوطنية للأشخاص المصابين بالقلق والتوتر ويشعرون بالوحدة، التوجه إلى المساحات الخضراء وزراعة الحدائق، فهي من أفضل المشاريع الاجتماعية التي تساعد على تغيير نمط الحياة، كما أنها تساعد على إنتاج الخضراوات، وبالتالي قد تستمتع بالمنتجات الطازجة المجانية أو الأرخص من التي يتم شراؤها من المتاجر، كما يساعد تخطيط الحديقة والحفاظ عليها على التفكير والتواصل بشكل أفضل.
لتجنب تفاقم الأمراض العقلية والبدنية يمكن زيارة المتاحف
في عام 2018، طلبت جمعية الأطباء الفرنكوفونية في كندا (MfdC) من الأطباء شيئا غريبا، وهو أن يدعو المرضى إلى الذهاب إلى المتاحف كجزء من العلاج، حيث تعتمد المبادرة غير التقليدية على أن الفن البصري له تأثير إيجابي فى الصحة بشكل عام.
كما سيوفر لك الطبيب بطاقة دخول مجانية إلى متحف مونتريال للفنون الجميلة (MMFA)، وبينما يرى المريض الفن، يمكنه قضاء بعض الوقت مع الأسرة والأصدقاء، وهذا يجعل المريض شخصا اجتماعيا في مكان آمن يمحو الضغط الذي يؤدي إلى مشكلات صحية عديدة.
ركوب الدراجة علاج فعال للقلب
في عام 2019، أطلقت ويلز مشروعًا تجريبيا لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، ويهدف هذا المشروع إلى دعوة المرضى إلى ركوب الدراجات بانتظام؛ وذلك لأنها تقلل من خطر الوفاة من أمراض القلب بنسبة 52%.
كما أن الدراجات لا تلوث الهواء مثل السيارات والحافلات، وتسمح المبادرة الصحية للأطباء بمنح المرضى اشتراكًا لمدة 6 أشهر لشركة تأجير الدراجات في منطقتهم.
التجول في الطبيعة يقى من الأمراض
بعد تجربة ناجحة، يمكن للأطباء في أسكتلندا الآن إطلاق سراح مرضاهم بشكل قانوني في البرية، فالطبيعة هي وصفة طبية رسمية للمساعدة في علاج أي مشكلات صحية والحد من خطر الإصابة بالأمراض؛ كالسكري وضغط الدم والإجهاد.
كما أن العديد من الدراسات كشفت أن الطبيعة لها تأثير مفيد للعقل البشري والجسم، فعندما يقرر الطبيب أن الشخص يحتاج إليها، يسلمون المريض كتيبًا يشرح كيف تكون الطبيعة قوة شفاء قوية.
العلاج الوهمي
الدواء الوهمي هو مادة تعطى للمريض بهدف علاجه، ولا يكون لها تأثير حقيقي في علاج المرض بعينه، حيث يوهم الطبيب المريضَ بأن هذا العلاج الذي يتناوله يحمل شفاءً لمرضه وأنه علاج فعال في التخلص منه، وعندما استخدمت الدراسات العلاج الوهمي، لاقى نجاحا كبيرا، فالأمر لم يقتصر على تخفيف الالتهاب والأوجاع لدى المرضى.
على الرغم من أن لا أحد يعرف سبب عمل الدواء الوهمي، فقد يكون له علاقة بالثقة، وكلما شعر المريض بأن الطبيب استمع وفهم مخاوفه، تفوق هذا الدواء.