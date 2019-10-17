الكحة الجافة مزعجة.. تخلص منها بشاي الزعتر

حاول قدر الإمكان الاهتمام بتناول الأطعمة التي تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، لتوفير حماية كاملة خلال فصل الشتاء، وذلك من أجل الحفاظ على صحتك
الكحة أو السعال هي أحد الأعراض الشائعة لنزلات البرد، وربما تزداد حدتها بشكل كبير إذا لم تعالج على الفور، وفي مثل هذه الحالات، يفضل الابتعاد عن العقاقير الطبية تمامًا، والاتجاه إلى العلاجات المنزلية الطبيعية؛ فعلى سبيل المثال، العسل يعد علاجا فعالا لمثل هذه الحالات، كما أنه موصى به من قبَل منظمة الصحة العالمية، لأنه يساعد في التهدئة من التهيج الناتج عن السعال المستمر، كما أن عصير الأناناس يتميز بخصائص مضادة للالتهابات، كما يستخدم في التقليل من التورم في الأنف، نقلًا عن "daily health post".
توجد العديد من علاجات السعال الطبيعية، التي ينصح بها الأطباء وخبراء التغذية، بجانب تناول العقاقير الطبية، وقد تكون أكثر فاعلية بكثير مما نعتقد، وبشكل عام، يمكن أن يساعد الدواء دون وصفة طبية في تقليل الأعراض، ولكن هذا لا يمنح الجسم بالضرورة العناصر الغذائية التي يحتاج إليها للشفاء؛ لذلك قبل البدء في
توجد العديد من علاجات السعال الطبيعية، التي ينصح بها الأطباء وخبراء التغذية، بجانب تناول العقاقير الطبية، وقد تكون أكثر فاعلية بكثير مما نعتقد، وبشكل عام، يمكن أن يساعد الدواء دون وصفة طبية في تقليل الأعراض، ولكن هذا لا يمنح الجسم بالضرورة العناصر الغذائية التي يحتاج إليها للشفاء؛ لذلك قبل البدء في الاعتماد على العقاقير الطبية، التي لا تحتاج إلى مشورة طبية، لماذا لا تجرب أحد هذه العلاجات الطبيعية للسعال؟
الكبد يجدد نفسه.. تناول هذه الأطعمة للحفاظ عليه
1- شاي العرق سوس
يمنح الجسم فوائد عديدة، منها المساعدة في تخفيف المخاط، والتخلص منه، وبالتالي إذا كنت تعاني من الكحة الجافة، فهو علاج مثالي للاضطرابات التي تصيب الجهاز التنفسي. إضافة إلى ذلك، يعمل شاي العرق سوس على التقليل من حدة الاضطرابات التي تحدث في الجهاز الهضمي، بما في ذلك عسر الهضم، وقرح المعدة، ويستخدم أيضًا كعلاج فعال لالتهابات المفاصل، لأنه يتميز بخصائص مضادة للالتهابات، وبالنسبة للسرطان، أثبتت العديد من الدراسات أنه يقيك من الإصابة، خاصة سرطان القولون والبروستاتا.
لصنع شاي العرق سوس ستحتاج إلى:
2 ملعقة كبيرة من شرائح العرق سوس المجفف
كمية مناسبة من المياه
تعليمات:
تسخين المياه جيدًا.
ضع شرائح العرق سوس في كوب.
اسكب الماء الساخن فوقه واتركه يُنقع لمدة 15- 20 دقيقة.
يمكنك شرب علاج السعال الطبيعي مرتين في اليوم.
2- شاي الزعتر
إذا أصِبت بسعال سيئ بسبب البكتيريا أو عدوى من شخص آخر قريب منك، فإن شاي الزعتر علاج فعال عليك الاعتماد عليه في مثل هذه الحالات، كما أوضح العلماء أن الزعتر مطهر قوي بسبب مركب طبيعي يسمى الثيمول، حيث يستخدم الثيمول على نطاق واسع في غسول الفم وكمعقم لليدين ولعلاج حب الشباب، لذا يعد الزعتر علاجًا رسميا للسعال والتهابات الجهاز التنفسي العلوي والتهاب الشعب الهوائية والسعال.
النساء لديهن ذاكرة حديدية يخفين وراءها أمراضا عقلية
المكونات:
ملعقتان كبيرتان من الزعتر المجفف
كمية مناسبة من المياه
العسل أو الليمون (اختياري)
تعليمات:
ضع الزعتر في الماء المغلي واتركه لمدة 10- 15 دقيقة.
قم بتصفية الشاي وأضف الليمون أو العسل حسب الرغبة قبل الشرب.
اصنع شاي الزعتر الطازج 2- 3 مرات يوميا حسب الحاجة.
3- المياه المالحة
السعال المفرط يمكن أن يؤدي إلى التهاب الحلق، غالبًا ما يستخدم هذا العلاج المنزلي للمساعدة في تخفيف الانزعاج، ويعد علاج الغرغرة بالمياه المالحة مثاليا للتعامل مع السعال الذي يأتي مع الأنسجة الملتهبة، وسيساعد استخدام هذا أيضًا في طرد أي بلغم.
الفاصوليا والكركم.. 6 أطعمة تحارب البرد
عليك، إذن، استخدام العلاجات المنزلية دائمًا، من أجل الحصول على نتيجة سريعة عند التعرض لنزلات البرد المتكررة، أو السعال المستمر دون توقف، كما يجب عليك تناول الفواكه والخضراوات، التي تحتوي على نسبة عالية من المياه، لتساعد في إبقائك رطبًا، إضافة إلى غسل اليدين جيدًا للتخلص من البكتيريا.
دراسة: خسارة فريقك في المباراة قد تصيبك بأمراض القلب