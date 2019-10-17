الكحة الجافة مزعجة.. تخلص منها بشاي الزعتر

حاول قدر الإمكان الاهتمام بتناول الأطعمة التي تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، لتوفير حماية كاملة خلال فصل الشتاء، وذلك من أجل الحفاظ على صحتك

تحرير:إسراء سليمان ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

أضرار الكحة

الكحة أو السعال هي أحد الأعراض الشائعة لنزلات البرد، وربما تزداد حدتها بشكل كبير إذا لم تعالج على الفور، وفي مثل هذه الحالات، يفضل الابتعاد عن العقاقير الطبية تمامًا، والاتجاه إلى العلاجات المنزلية الطبيعية؛ فعلى سبيل المثال، العسل يعد علاجا فعالا لمثل هذه الحالات، كما أنه موصى به من قبَل منظمة الصحة العالمية، لأنه يساعد في التهدئة من التهيج الناتج عن السعال المستمر، كما أن عصير الأناناس يتميز بخصائص مضادة للالتهابات، كما يستخدم في التقليل من التورم في الأنف، نقلًا عن "daily health post".

توجد العديد من علاجات السعال الطبيعية، التي ينصح بها الأطباء وخبراء التغذية، بجانب تناول العقاقير الطبية، وقد تكون أكثر فاعلية بكثير مما نعتقد، وبشكل عام، يمكن أن يساعد الدواء دون وصفة طبية في تقليل الأعراض، ولكن هذا لا يمنح الجسم بالضرورة العناصر الغذائية التي يحتاج إليها للشفاء؛ لذلك قبل البدء في