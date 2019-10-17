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الكحة الجافة مزعجة.. تخلص منها بشاي الزعتر

حاول قدر الإمكان الاهتمام بتناول الأطعمة التي تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، لتوفير حماية كاملة خلال فصل الشتاء، وذلك من أجل الحفاظ على صحتك
تحرير:إسراء سليمان ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
أضرار الكحة
أضرار الكحة
الكحة أو السعال هي أحد الأعراض الشائعة لنزلات البرد، وربما تزداد حدتها بشكل كبير إذا لم تعالج على الفور، وفي مثل هذه الحالات، يفضل الابتعاد عن العقاقير الطبية تمامًا، والاتجاه إلى العلاجات المنزلية الطبيعية؛ فعلى سبيل المثال، العسل يعد علاجا فعالا لمثل هذه الحالات، كما أنه موصى به من قبَل منظمة الصحة العالمية، لأنه يساعد في التهدئة من التهيج الناتج عن السعال المستمر، كما أن عصير الأناناس يتميز بخصائص مضادة للالتهابات، كما يستخدم في التقليل من التورم في الأنف، نقلًا عن "daily health post".
توجد العديد من علاجات السعال الطبيعية، التي ينصح بها الأطباء وخبراء التغذية، بجانب تناول العقاقير الطبية، وقد تكون أكثر فاعلية بكثير مما نعتقد، وبشكل عام، يمكن أن يساعد الدواء دون وصفة طبية في تقليل الأعراض، ولكن هذا لا يمنح الجسم بالضرورة العناصر الغذائية التي يحتاج إليها للشفاء؛ لذلك قبل البدء في
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كيف تحمي نفسك من الإصابة بالالتهاب السحائي؟

الأنسجة التي تسمى السحايا تشكل درعا واقيا فوق عقلك والحبل الشوكي، ولكن عندما تهاجم البكتيريا أو الفيروسات تلك الأنسجة، يحدث التهاب السحايا، ويكون الشكل الفيروسي للمرض عادةً أقل خطورة من التهاب السحايا الجرثومي. يمكن أن يتسبب التهاب السحايا الجرثومي في فقدان السمع وتلف الدماغ وإعاقات أخرى وحتى الموت، وقد تنتقل العدوى عن طريق التقبيل أو استخدام أدوات شخصية؛ لذا في ما يلي بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتجنب ذلك، وفقا لما ذكره موقع Everyday Health.
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ضع قطع الليمون بجانب سريرك.. يخفف مشكلات التنفس

في بعض الأحيان قد تفقد حاسة التذوق مؤقتا بسبب نزلات البرد أو التهابات الجهاز التنفسي، ولكن تبقى حاسة الشم حتى وإن كانت ضعيفة؛ لذا ارجع بالوراء أو تذكر الطعام الذي تصنعه جدتك، أو الحلويات التي تأخذها عند ذهابك في رحلة عائلية، وقد تتذكر جيدا رائحة عطر شخص عزيز عليك. نحن نعلم الآن أن رائحة بعض النباتات تترجم إلى استجابة فسيولوجية قابلة للقياس، وبالتالي فإن الليمون، الذي يتميز بمحتواه العالي من فيتامين C، وفيتامينات A وB المعقدة، ومعادن الكالسيوم، يتم جذبنا إليه من خلال رائحته المنعشة، بجانب مظهره وطعمه.
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«فقدان الشهية».. اقضِ على الديدان بداخل أمعاء طفلك

بعد دخول المدارس، فإن صحة الأطفال الأهم، إذ يجب ضمان بيئة سليمة وحياة أفضل، كما أن هناك عددا من العوامل التي تلعب دورها عندما يتعلق الأمر بصحة الطفل، ويمكن أن تكون مهمة معقدة في بعض الأحيان. الديدان في الأمعاء والمعدة من المشكلات التي يواجهها الأطفال في أثناء نموهم، ويرجع ذلك في الغالب إلى البيئة غير النظيفة التي تؤثر سلبًا فى صحة الطفل ونموّه، وللتخلص من هذه الديدان، على الطفل استخدام الدواء لإزالة الإصابة بالديدان في الأمعاء. وذلك حسبما ذكر موقع Times of India.
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