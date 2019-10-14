أزارو يسجل وجمعة يهدر.. الأهلي يفوز على الإعلاميين

تحرير:أحمد سعيد ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٦ م

الأهلي

حقق الأهلي الفوز في المباراة الودية التي جمعته مع نظيره الإعلاميين بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت عصر اليوم على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة، استعدادًا للمباراة المقبلة أمام الزمالك، وشهدت المباراة سيطرة الأهلي، حيث تألق الثنائي محمد محمود العائد من الإصابة بعد غياب 9 أشهر، ومحمد هاني، فيما أحرز المغربي وليد أزارو الهدف الأول في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول. وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من شريف إكرامي، محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود وحيد، وحسام عاشور وأليو ديانج ومحمد محمود وأحمد الشيخ ووليد سليمان ووليد أزارو.

وفي الشوط الثاني أجرى رينيه فايلر، عدة تغييرات حيث أشرك علي لطفي وسعد سمير وحسين السيد ومحمد عبدالمنعم وصالح جمعة وجيرالدو بدلا من شريف إكرامي ورامي ربيعة ومحمود وحيد ومحمد هاني ووليد سليمان ومحمد محمود. وحصل الأهلي على ركلة جزاء بعد عرقلة جيرالدو داخل منطقة الجزاء في الشوط الثاني لكن صالح جمعة أهدرها،