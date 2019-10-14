رياضة

أزارو يسجل وجمعة يهدر.. الأهلي يفوز على الإعلاميين

تحرير:أحمد سعيد ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٦ م
الأهلي
الأهلي
حقق الأهلي الفوز في المباراة الودية التي جمعته مع نظيره الإعلاميين بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت عصر اليوم على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة، استعدادًا للمباراة المقبلة أمام الزمالك، وشهدت المباراة سيطرة الأهلي، حيث تألق الثنائي محمد محمود العائد من الإصابة بعد غياب 9 أشهر، ومحمد هاني، فيما أحرز المغربي وليد أزارو الهدف الأول في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول. وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من شريف إكرامي، محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود وحيد، وحسام عاشور وأليو ديانج ومحمد محمود وأحمد الشيخ ووليد سليمان ووليد أزارو.
وفي الشوط الثاني أجرى رينيه فايلر، عدة تغييرات حيث أشرك علي لطفي وسعد سمير وحسين السيد ومحمد عبدالمنعم وصالح جمعة وجيرالدو بدلا من شريف إكرامي ورامي ربيعة ومحمود وحيد ومحمد هاني ووليد سليمان ومحمد محمود. وحصل الأهلي على ركلة جزاء بعد عرقلة جيرالدو داخل منطقة الجزاء في الشوط الثاني لكن صالح جمعة أهدرها،
اقرأ المزيد
مورينيو (2)

حازم إمام يكشف عن نصائح مورينيو لتطوير أداء المنتخب

كشف حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، نصائح البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، لتطوير أداء منتخب مصر، وذلك عندما كان يقوم بتحليل أداء المنتخب في مباراة جنوب إفريقيا في بطولة أمم إفريقيا، قال حازم إمام خلال تواجده فى الاستوديو التحليلي لمباراة الفراعنة الودية أمام بوتسوانا المقامة حاليًّا على استاد برج العرب، بقناة أون سبورت، إن مورينيو عندما كان يحلل مباراة مصر وجنوب إفريقيا قال بين شوطي المباراة، إن المنتخب يفتقد تغيير التكتيك داخل الملعب ما يصعب في تطويره أدائه خاصة الهجومي.
محمد-صلاح (5)

الكشف عن موقف صلاح من المشاركة أمام مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة جارديان البريطانية عن موقف الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، والحارس البرازيلي أليسون بيكر من الظهور مع الريدز أمام نظيره مانشستر يونايتد، خلال المباراة التي ستقام في الخامسة والنصف مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وأكدت الصحيفة أن النجم المصري أصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها أمام ليستر سيتي، قبل فترة التوقف الدولي.
النقاز-ساسى

مران الزمالك.. غياب ساسي ومشاركة النقاز

وصل الثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي لاعبا الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة قادمين من تونس، وذلك عقب مشاركتهما مع منتخب بلادهما في الأجندة الدولية، حيث انتظم النقاز في التدريبات الجماعية المقامه حاليا بملعب النادي، بينما حصل ساسي علي راحة من تدريب اليوم بإذن من الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو، بعد مشاركته بلقاء تونس الاخير. وجاء عدم مشاركة ساسي بالمران اليوم خوفا من تعرضه للاجهاد، على أن ينتظم بشكل طبيعي بالتدريبات المقبلة.
اقرأ المزيد من الأخبار
الأهلي

قناة الأهلي تكشف مصير إذاعة ودية الإعلاميين

أعلن محمد العدل رئيس قناة النادي الأهلي، عدم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الودية أمام فريق الإعلاميين والمقرر لها عصر غدٍ الإثنين، استعدادًا لمواجهة الزمالك يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي ضمن قمة مواجهات الجولة الرابعة من مسبقة الدوري الممتاز.. وكتب العدل عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"للأسف.. بنسبة كبيرة لن يتم بث مباراة الأهلي الودية غدا.. بناء على تعليمات رينيه فايلر، فال خير". وتشهد الفترة الحالية توقف مسابقة الدوري بسبب الأجندة الدولية حيث يخوض المنتخب المصري مباراة ودية غدًا الإثنين أمام منتخب بتسوانا.
رمضان صبحي - الأهلي - الزمالك

الأهلي يكشف مصير ملعب مباراة القمة

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي عن موقف ملعب مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر مع نظيره نادي الزمالك، المقرر لها يوم 19 أكتوبر الجاري، في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة استاد القاهرة الدولي لاستضافة المباراة المنتظرة. وقال مصدر بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن مسؤولي النادي حتى الآن لم يستقبلوا أي خطابات رسمية أو اتصالات من اتحاد الكرة أو من الجهات الأمنية بشأن تحديد ملعب آخر لاستضافة المباراة.
الأهلي - أسوان (4)

الأهلي يستعد للزمالك بودية مع الإعلاميين

اتفق جهاز الكرة بالفريق الأول بالنادي الأهلي، مع نظيره فريق الإعلاميين على خوض ودية يوم الإثنين المقبل في تمام الرابعة عصرًا، على استاد مختار التتش بمقر النادي، استعدادًا لمواجهة نادي الزمالك يوم 19 أكتوبر الجارى، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمسابقة الدوري الممتاز. وفضل الجهاز الفني خوض ودية مع أحد فرق الدرجة الثانية لتجهيز كل اللاعبين الموجودين في الفريق، والذين لم ينضم أحد منهم إلى منتخب مصر الأول أو الأولمبي، ورفع اللياقة البدنية للاعبين.
الاهلى-والزمالك تصوير-سامح-ابو حسن‎ (1)

اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

أعلن اتحاد الكرة المصري مواعيد مباريات مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019 - 2020، ووفقًا للجدول تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم 19 أكتوبر المُقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة، على أن تقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي، بينما يفتتح الأهلي مشواره في المسابقة بمواجهة سموحة يوم يوم 23 سبتمبر المقبل في تمام الساعة الـ5:30 مساءً، على ستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية. ويخرج الفريق الأحمر إلى أسوان من أجل مواجهة الأخير على ملعبه في الأسبوع الثالث، على أن يعود للقاهرة لمواجهة غريمه الزمالك في قمة مبكرة بالجولة الرابعة من عمر المسابقة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]