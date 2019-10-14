الأمم المتحدة: 160 ألف نازح إثر الهجوم التركي شمال سوريا

تحرير:أ.ش.أ ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ م

سوريا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، أن العملية العسكرية التركية في سوريا أدت إلى نزوح 160 ألف شخص، داعيا أنقرة إلى خفض فوري للتصعيد. وأعرب جوتيريش وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، عن قلقه البالغ من تصاعد الوضع في شمال سوريا، مطالبا أنقرة بممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المدنيين تداعيات الأعمال القتالية.

وأشار الأمين العام إلى مخاوفه من فرار مقاتلين من تنظيم "داعش" الإرهابي من مخيم عين عيسى، فيما طالب كذلك بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون أي عوائق، مشددا على ضرورة حث كل الأطراف على حل خلافاتها بشكل سلمي.واقتربت قوات النظام السوري، الإثنين، من الحدود مع تركيا، تطبيقا لاتفاق أعلنت الإدارة الذاتية