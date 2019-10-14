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الأمم المتحدة: 160 ألف نازح إثر الهجوم التركي شمال سوريا

تحرير:أ.ش.أ ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ م
سوريا
سوريا
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، أن العملية العسكرية التركية في سوريا أدت إلى نزوح 160 ألف شخص، داعيا أنقرة إلى خفض فوري للتصعيد. وأعرب جوتيريش وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، عن قلقه البالغ من تصاعد الوضع في شمال سوريا، مطالبا أنقرة بممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المدنيين تداعيات الأعمال القتالية.
وأشار الأمين العام إلى مخاوفه من فرار مقاتلين من تنظيم "داعش" الإرهابي من مخيم عين عيسى، فيما طالب كذلك بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون أي عوائق، مشددا على ضرورة حث كل الأطراف على حل خلافاتها بشكل سلمي.واقتربت قوات النظام السوري، الإثنين، من الحدود مع تركيا، تطبيقا لاتفاق أعلنت الإدارة الذاتية
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ترامب-أردوغان

أمريكا: ترامب أمر بسحب 1000 جندي من شمال سوريا

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب أمر بسحب نحو ألف جندي أمريكي "متبقين " من شمال سوريا، وذلك في أعقاب الاضطرابات التي حدثت جراء الأمر الأولي بتراجع بعض الجنود الأمريكيين عن الحدود التركية مع سوريا، بحسب قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دافع عن قراره بسحب القوات من شمال شرق سوريا، بدعوى إعطاء الولايات المتحدة الأولوية لحماية حدودها. يذكر أن تركيا قد بدأت الأربعاء الماضي، عدوانها على شمال سوريا، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى بين المدنيين، ونزوح مئات الآلاف.
مايك-بومبيو

بومبيو: نحاول إقناع تركيا بوقف عملياتها العسكرية في سوريا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن السلطات الأمريكية تحاول استخدام أدواتها الاقتصادية والدبلوماسية من أجل إقناع تركيا بوقف عملياتها العسكرية في سوريا. وأضاف بومبيو في مقابلة مع صحيفة "ذا تينيسيان" الأمريكية ونشرت على الموقع الرسمي للوزارة:"اليوم بينما أنا جالس هنا تقوم فرق وزارة الخارجية الأمريكية على الأرض بالعمل من أجل إقناع الرئيس التركي رجب طيب أرودغان بأن الغزو أمر غير مناسب". ومضى: "نعمل على إقناعهم بأن الذهاب إلى سوريا بهذه الطريقة ، يعرض حياة الأكراد للخطر وآخرين في المنطقة كذلك كالمسيحيين والأقليات العرقية والدينية الأخرى.. هذه فكرة سيئة".
الشرطة-الأمريكية (2)

فصل الكهرباء عن 1.9 مليون مواطن في ولاية كاليفورنيا

قررت شركة "بي جي أند إي" المشغلة لمرفق الكهرباء في ولاية "كاليفورنيا" الأمريكية اليوم الجمعة قطع التيار الكهربائي عن مساحات واسعة من الولاية تجنبا لإندلاع حرائق الغابات، وذلك خلال تعرض الولاية لموجة رياح عاتية، مما يعرض نحو 1.9 مليون مواطن للعيش في الظلام. وقال المدير التنفيذي للشركة بيل جونسون حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، "يجب علينا أن ننتظر حتى يمر هذا الطقس السيئ. علينا أن نقوم بفحص خطوط الكهرباء التي يبلغ طولها 25 ألف ميلا بعد انتهاء موجة الرياح، وبعد التأكد من سلامتها سنقوم بإعادة التيار الكهربائي بالولاية".
ترامب (2)

الرفض واضح.. تأكيد موقف ترامب من العدوان التركي على سوريا

أكدت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، في تصريحات صحفية، أن الرئيس دونالد ترامب لا يؤيد الهجوم العسكري التركي على الأراضي السورية، وقالت اليوم الخميس: "أنهينا للتو مشاوراتِنا بشأن سوريا، وكما أوضح الرئيس ترامب بشكل واضح بما يكفي، فإن الولايات المتحدة لم تؤيد بأي شكل قرار تركيا بشن هجوم عسكري شمال شرقي سوريا"، وحذّرت كرافت من عواقب الاعتداء التركي على الجماعات العرقية في سوريا، وخطر أن يتسبب هذا الهجوم في أن "تستغل داعش هذه الأعمال التركية لإعادة ترتيب نفسها من جديد"، بحسب "سي إن إن".
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الرئيس الامريكي دونالد ترامب

ترامب يستعد لتطبيق العقوبات القاسية على تركيا: بدأنا العمل

قال الرئيس الإمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه يعمل في الوقت الحالي مع زعماء الكونجرس، من أجل فرض عقوبات قاسية على تركيا، موضحا عبر حسابه على "تويتر"، أن "وزارة الخزانة الأمريكية على استعداد لاتخاذ اللازم بهذا الغرض، ومن الممكن السعى لاستصدار تشريع إضافي".. وفي مقابلة مع صحيفة "ذا تينيسيان" الأمريكية، نشرت على الموقع الرسمي للخارجية أمس، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن السلطات الأمريكية تحاول استخدام أدواتها الاقتصادية والدبلوماسية من أجل إقناع تركيا بوقف عملياتها العسكرية في سوريا.
الجيش-السورى

الأكراد يتحالفون مع الجيش السوري لمواجهة الأتراك

تطور جديد في مواجهة العدوان التركي على شمال شرق سوريا، إذ أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه حصل على معلومات تفيد بوجود اتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وروسيا، لتسليم عين العرب "كوباني" ومنبج للنظام السوري، والسماح لهم بالدخول إليهما. وأفاد المرصد في تصريحات أوردتها قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الأحد، بأن قوات الجيش السوري ستدخل المدينتين خلال الـ48 ساعة المقبلة، فيما ذكرت وسائل إعلام غربية أن قوات الجيش السوري بدأت فعليا في التحرك بمحيط منبج باتجاه مركز المدينة.
ترامب-أردوغان

أمريكا: ترامب أمر بسحب 1000 جندي من شمال سوريا

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب أمر بسحب نحو ألف جندي أمريكي "متبقين " من شمال سوريا، وذلك في أعقاب الاضطرابات التي حدثت جراء الأمر الأولي بتراجع بعض الجنود الأمريكيين عن الحدود التركية مع سوريا، بحسب قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دافع عن قراره بسحب القوات من شمال شرق سوريا، بدعوى إعطاء الولايات المتحدة الأولوية لحماية حدودها. يذكر أن تركيا قد بدأت الأربعاء الماضي، عدوانها على شمال سوريا، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى بين المدنيين، ونزوح مئات الآلاف.
مؤتمر-الشباب-بشرم-الشيخ (2)

السيسي عن العدوان التركي: «اللي عمل كده في سوريا أهلها»

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، كلمة في الندوة التثقيفة الـ31 للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ46 لنصر حرب أكتوبر المجيدة، وبعد ذلك بدأ الرئيس في تلقي الأسئلة من الحضور وسأله أحدهم عن الاضطربات الموجودة في المنطقة والمؤامرات التي تحاك ضد مصر، وأجاب الرئيس: "كتير منكم كان بيسأل ليه الجيش في مصر بيجيب معدات كتير متقدمة ليه، احنا دولة مش معتدية ابدا ولا تسعى إلى التدخل في شؤون الآخرين هي دولة عايزة تحافظ على حدودها وعلى أرضها وأمنها القومي ومصالحها، فكان لابد للجيش أنه يكون في خطة للحصول على معدات، في ظل التطور الكبير اللي حصل في نظم التسليح المختلفة، ولم نعلن عن ذلك، لعدم إيصال رسائل مغلوطة".
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