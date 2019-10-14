السيسي يوجه رسالة لقيس سعيد بعد فوزه برئاسة تونس

تحرير:أ.ش.أ ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٦ م

السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خالص التهنئة للشعب التونسي الشقيق على تنفيذ الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيساً للجمهورية متمنياً للرئيس المنتخب قيس سعيد التوفيق والسداد لما فيه صالح تونس وشعبها العظيم. وقال السيسي في كلمة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي: "أتقدم بخالص التهنئة للشعب التونسي الشقيق على تنفيذ الاستحقاق الرئاسي وإنتخاب رئيسا للجمهورية متمنياً للرئيس المنتخب قيس سعيد التوفيق والسداد لما فيه صالح تونس وشعبها العظيم ومتطلعا نحو المزيد من التعاون البناء بين بلدينا في كافة المجالات وتكوين رؤية مشتركة لحل مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، قد أعلنت فوز أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في الجولة الثانية من الإنتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد.وأوضحت الهيئة في مؤتمر صحفي عقد اليوم الإثنين، للإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، أنه بعد الانتهاء من فرز أصوات الناخبين بكافة مراكز