باريس سان جيرمان يتلقى ضربة موجعة
تحرير:علي الزيني
١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٨ م
نيمار
تلقى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ضربة موجعة، بغياب نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، لمدة شهر، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة منتخب بلاده الودية أمام نظيره النيجيري في سنغافورة مساء أمس الأحد، وشارك اللاعب أساسيًّا في التشكيل الأساسي، قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة الثانية عشرة، بعد إصابته في العضلة الخلفية، وأفاد النادي الباريسي في بيان رسمي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الإثنين أن نيمار سيغيب عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع بسبب إصابة في أوتار الركبة.
وعانى نيمار من إصابات عديدة خلال الموسمين الأخيرين، مما أبعده عن الملاعب لفترات طويلة، حيث شارك في 17 مباراة فقط في دوري الدرجة الأولى الفرنسي بالموسم الماضي.
وتعد هذه الإصابة هي الرابعة عشرة للنجم البرازيلي، منذ انضمامه إلى صفوف باريس سان جيرمان في موسم 2017، وتعرض نيمار للاصابات كثيرًا خلال الفترة
وعانى نيمار من إصابات عديدة خلال الموسمين الأخيرين، مما أبعده عن الملاعب لفترات طويلة، حيث شارك في 17 مباراة فقط في دوري الدرجة الأولى الفرنسي بالموسم الماضي.
وتعد هذه الإصابة هي الرابعة عشرة للنجم البرازيلي، منذ انضمامه إلى صفوف باريس سان جيرمان في موسم 2017، وتعرض نيمار للاصابات كثيرًا خلال الفترة الماضية، حيث منعته من الغياب عن تتويج بلاده البرازيل بكوبا أمريكا 2019 على أراضيها، وكان مهددًا بالغياب عن كأس العالم 2018، لكنه تعافى في الوقت المناسب.
وارتبط اسم نيمار بالانتقال إلى برشلونة الإسباني، خلال الفترة الأخيرة، بعدما انتقل من النادي ذاته إلى نادي العاصمة الفرنسية، مقابل 222 مليون يورو في موسم 2017، كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.