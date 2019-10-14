باريس سان جيرمان يتلقى ضربة موجعة

تحرير:علي الزيني ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٨ م

نيمار

تلقى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ضربة موجعة، بغياب نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، لمدة شهر، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة منتخب بلاده الودية أمام نظيره النيجيري في سنغافورة مساء أمس الأحد، وشارك اللاعب أساسيًّا في التشكيل الأساسي، قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة الثانية عشرة، بعد إصابته في العضلة الخلفية، وأفاد النادي الباريسي في بيان رسمي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الإثنين أن نيمار سيغيب عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع بسبب إصابة في أوتار الركبة.

وعانى نيمار من إصابات عديدة خلال الموسمين الأخيرين، مما أبعده عن الملاعب لفترات طويلة، حيث شارك في 17 مباراة فقط في دوري الدرجة الأولى الفرنسي بالموسم الماضي. وتعد هذه الإصابة هي الرابعة عشرة للنجم البرازيلي، منذ انضمامه إلى صفوف باريس سان جيرمان في موسم 2017، وتعرض نيمار للاصابات كثيرًا خلال الفترة