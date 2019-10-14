رياضة

كارتيرون يوضح الفارق بين الدوري المغربي والمصري

تحرير:محمد حسن صيام ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٩ م
كارتيرون
كارتيرون
كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الرجاء المغربي، أنه سعيد بالعمل في الدوري المغربي، حيث تطرق للحديث عن الفارق بين الدوري المغربي ونظيره الدوري المصري، حيث كان مدربا في وقت سابق للأهلي، حيث أكد في تصريح للموقع الرسمي لنادي الرجاء المغربي: "عملت في العديد من الدوريات، ويمكنني القول إن الكرة المغربية تعتمد على المهارات الفنية والتقنيات.. الدوري المغربي مختلف عن الدوري المصري؛ لأنه يعتمد على الاندفاع البدني، كل الأندية المغربية تجتهد من أجل التطور".
وتابع الفرنسي كارتيرون تصريحاته للموقع الرسمي لناديه: "تنتظرنا رهانات قوية هذا الموسم، أبرزها المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، لقد حققنا هدفنا الأول بالتأهل إلى دور المجموعات، ونسعى طبعا لإسعاد الجمهور والفوز بهذا اللقب". واختتم كارتيرون تصريحاته بأن لديه تركيبة بشرية أفضل من الموسم الماضي، مشيرا إلى
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