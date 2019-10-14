كارتيرون يوضح الفارق بين الدوري المغربي والمصري
تحرير:محمد حسن صيام
١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٩ م
كارتيرون
كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الرجاء المغربي، أنه سعيد بالعمل في الدوري المغربي، حيث تطرق للحديث عن الفارق بين الدوري المغربي ونظيره الدوري المصري، حيث كان مدربا في وقت سابق للأهلي، حيث أكد في تصريح للموقع الرسمي لنادي الرجاء المغربي: "عملت في العديد من الدوريات، ويمكنني القول إن الكرة المغربية تعتمد على المهارات الفنية والتقنيات.. الدوري المغربي مختلف عن الدوري المصري؛ لأنه يعتمد على الاندفاع البدني، كل الأندية المغربية تجتهد من أجل التطور".
وتابع الفرنسي كارتيرون تصريحاته للموقع الرسمي لناديه: "تنتظرنا رهانات قوية هذا الموسم، أبرزها المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، لقد حققنا هدفنا الأول بالتأهل إلى دور المجموعات، ونسعى طبعا لإسعاد الجمهور والفوز بهذا اللقب".
واختتم كارتيرون تصريحاته بأن لديه تركيبة بشرية أفضل من الموسم الماضي، مشيرا إلى
وتابع الفرنسي كارتيرون تصريحاته للموقع الرسمي لناديه: "تنتظرنا رهانات قوية هذا الموسم، أبرزها المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، لقد حققنا هدفنا الأول بالتأهل إلى دور المجموعات، ونسعى طبعا لإسعاد الجمهور والفوز بهذا اللقب".
واختتم كارتيرون تصريحاته بأن لديه تركيبة بشرية أفضل من الموسم الماضي، مشيرا إلى أنه متفائل بمجموعة اللاعبين الذين حصل عليهم هذا الموسم، حيث كشف أن انطلاقة الدوري شهدت بعض التعثرات بسبب كثرة المؤجلات، هناك أندية لعبت 3 مباريات، وأخرى مباراة أو مباراتين، وكأن هذه الأندية تلعب في دوريات مختلفة.
وكان الفرنسي كارتيرون قد تولى القيادة الفنية لفريق النادي الأهلي ووصل إلى نهائي دوري الأبطال الإفريقي الموسم القبل الماضي لكنه خسر في مباراة الإياب أمام الترجي 3- 0 بعدما كان قد حسم مباراة الذهاب لصالحه بنتيحة 3- 1.