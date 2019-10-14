الكشف عن موقف صلاح من المشاركة أمام مانشستر يونايتد

تحرير:علي الزيني ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢١ م

محمد صلاح

كشفت صحيفة جارديان البريطانية عن موقف الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، والحارس البرازيلي أليسون بيكر من الظهور مع الريدز أمام نظيره مانشستر يونايتد، خلال المباراة التي ستقام في الخامسة والنصف مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وأكدت الصحيفة أن النجم المصري أصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها أمام ليستر سيتي، قبل فترة التوقف الدولي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن الحارس البرازيلي أليسون بيكر، أصبح جاهزًا لخوض القمة المرتقبة، بعد تعافيه من إصابته بصورة نهائية خلال فترة التوقف الدولية الجارية، بعدما خاض برنامجًا تدريبيًّا مكثفًا، بشكل فردي على مدار الأسبوع الماضي، ولم يعانِ خلاله من أي انتكاسات. وافتقد ليفربول جهود أليسون بيكر منذ