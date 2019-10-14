رياضة

الكشف عن موقف صلاح من المشاركة أمام مانشستر يونايتد

تحرير:علي الزيني ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢١ م
محمد صلاح
محمد صلاح
كشفت صحيفة جارديان البريطانية عن موقف الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، والحارس البرازيلي أليسون بيكر من الظهور مع الريدز أمام نظيره مانشستر يونايتد، خلال المباراة التي ستقام في الخامسة والنصف مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وأكدت الصحيفة أن النجم المصري أصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها أمام ليستر سيتي، قبل فترة التوقف الدولي.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن الحارس البرازيلي أليسون بيكر، أصبح جاهزًا لخوض القمة المرتقبة، بعد تعافيه من إصابته بصورة نهائية خلال فترة التوقف الدولية الجارية، بعدما خاض برنامجًا تدريبيًّا مكثفًا، بشكل فردي على مدار الأسبوع الماضي، ولم يعانِ خلاله من أي انتكاسات. وافتقد ليفربول جهود أليسون بيكر منذ
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أيسلندا يتخطى أندورا في تصفيات يورو 2020

حقق منتخب أيسلندا الفوز على نظيره منتخب أندورا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة ليورو 2020 بالمجموعة الثامنة والتي تضم كلا من فرنسا وتركيا وألبانيا ومولدوفا بالإضافة إلى طرفي المباراة. افتتح أرنور سيجوردسون لاعب منتخب أيسلندا التسجيل في الدقيقة 38 من زمن أحداث الشوط الأول من المباراة، بينما أضاف كولبيينن سيجثورسون الهدف الثاني لمنتخب أيسلندا في الدقيقة 64 من زمن أحداث المباراة.
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إنجلترا تتأهل ليورو 2020.. وفرنسا تتعادل مع تركيا

حقق المنتخب الإنجليزي فوزا كبيرا على نظيره البلغاري، بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب صوفيا، ضمن منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، ليتأهل بشكل رسمي إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية، بهذا الفوز رفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 15 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام التشيك صاحبة المركز الثاني.. وتعرضت المباراة للإيقاف مرتين في الشوط الأول، بعدما أطلقت مجموعة من المشجعين البلغاريين هتافات عنصرية تجاه لاعبي المتخب الإنجليزي الذين تشاور معهم الحكم قبل أن يقرر استئناف اللعب.
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أوكرانيا تتأهل ليورو 2020 بعد الفوز على البرتغال

حقق منتخب أوكرانيا الفوز على نظيره البرتغالي، بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على "مجمع أولمبيسكي الوطني الرياضي"، ضمن مواجهات المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، سجل رومان ياريمتشوك هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأضاف أندري يارمولينكو الهدف الثاني، وأحرز كريستيانو رونالدو هدف البرتغال الوحيد، لينضم المنتخب الأوكراني إلى ركب المتأهلين لبطولة اليورو، بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة، في صدارة المجموعة، وجاء منتخب البرتغال في المركز الثاني برصيد 11 نقطة.
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محمد-صلاح (2)

جهاز المنتخب يطمئن على صلاح بعد الإصابة

تواصل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، مع محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي للاطمئنان عليه بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمم ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وكشف مصدر بجهاز منتخب الفراعنة أن اللاعب أكد للجهاز الفني أنه سيخضع لأشعة خلال الساعات القليلة القادمة، من أجل تحديد حجم الإصابة ومعرفة البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي سيخضع له للتعافي من هذه الإصابة.
لوريس

توتنهام يكشف تفاصيل إصابة هوجو لوريس

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم السبت، إصابة حارسه الفرنسي هوجو لوريس بخلع في المرفق خلال مباراة برايتون، التي أقيمت ظهر اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وخسرها توتنهام بثلاثية نظيفة، وتعرض الحارس الدولي إلى سقوط مروع في الدقيقة الثالثة من اللقاء الذي احتضنه ملعب (فالمر)، حيث سقط بالخطأ على مرفق يده، ليخرج على نقالة، وسط تأثر بالغ على ملامحه، ويشارك الحارس الأرجنتيني باولو جازانيجا، بدلا منه.
محمد صلاح - ليفربول - شيفيلد يونايتد (1)

محمد صلاح في صدارة قائمة الأعلى تسويقيا بالبريميرليج

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول والمنتخب الوطني، يتصدر قائمة أعلى لاعبي الدوري الإنجليزي (البريميرليج) قيمة تسويقيًا، ووفقًا لصحيفة "ليفربول إيكو" نقلاً عن "كيه بي إم جي" والمتخصصة في تقديم خدمات مراجعة الحسابات، فأن صلاح تقدر قيمته التسويقة بـ 143 مليون جنيه إسترليني.. وأشارت صحيفة "ليفربول إيكو" والمقربة من الفريق الأحمر، إلى وجود خمسة لاعبين من جانب الريدز في القائمة حيث تقدر قيمتهم التسويقية بنصف مليار جنيه إسترليني.
صلاح-وماني‎

ساديو ماني: شعرت بالإحباط بسبب محمد صلاح

تحدث نجم ليفربول، السنغالي ساديو ماني، عن البطولة التي يرغب في التتويج بها هذا الموسم، من بين دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، كما كشف عن تفاصيل أزمته مع زميله محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني. وقال ماني في المؤتمر الصحفي لمباراة ريد بول سالزبورج النمساوي، بدوري أبطال أوروبا: "الدوري الإنجليزي أم دوري أبطال أوروبا؟ أرغب في التتويج باللقبين، نحن ليفربول، فريق عظيم، ولا نملك شيئا لنخسره، سنقاتل من أجل تحقيق ذلك، ولا يجب أن نعاني من أي مشكلة في ذلك، ونحن أفضل هذا الموسم، وهذا السبب وراء عملنا كل يوم، وأعتقد أننا نتمتع بالنضج عن الموسم الماضي".
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