حازم إمام يكشف عن نصائح مورينيو لتطوير أداء المنتخب

تحرير:أحمد سعيد ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٣ م

مورينيو

كشف حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، نصائح البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، لتطوير أداء منتخب مصر، وذلك عندما كان يقوم بتحليل أداء المنتخب في مباراة جنوب إفريقيا في بطولة أمم إفريقيا، قال حازم إمام خلال تواجده فى الاستوديو التحليلي لمباراة الفراعنة الودية أمام بوتسوانا المقامة حاليًّا على استاد برج العرب، بقناة أون سبورت، إن مورينيو عندما كان يحلل مباراة مصر وجنوب إفريقيا قال بين شوطي المباراة، إن المنتخب يفتقد تغيير التكتيك داخل الملعب ما يصعب في تطويره أدائه خاصة الهجومي.

وواصل: "قال إنه لو كان بدلا من المكسيكي خافيير أجيري في مباراة جنوب إفريقيا، سيقوم باستخدام طارق حامد في مركز الليبرو، مع الاعتماد على محمود علاء وأحمد حجازي في الدفاع، ومنح الأطراف حرية التحرك والهجوم، مع ضم محمد صلاح بجوار تريزيجيه تحت رأس الحربة، ما يساعد في زيادة الهجوم. ويستهدف حسام البدري المدير