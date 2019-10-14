رياضة

حازم إمام يكشف عن نصائح مورينيو لتطوير أداء المنتخب

تحرير:أحمد سعيد ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٣ م
مورينيو
مورينيو
كشف حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، نصائح البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، لتطوير أداء منتخب مصر، وذلك عندما كان يقوم بتحليل أداء المنتخب في مباراة جنوب إفريقيا في بطولة أمم إفريقيا، قال حازم إمام خلال تواجده فى الاستوديو التحليلي لمباراة الفراعنة الودية أمام بوتسوانا المقامة حاليًّا على استاد برج العرب، بقناة أون سبورت، إن مورينيو عندما كان يحلل مباراة مصر وجنوب إفريقيا قال بين شوطي المباراة، إن المنتخب يفتقد تغيير التكتيك داخل الملعب ما يصعب في تطويره أدائه خاصة الهجومي.
وواصل: "قال إنه لو كان بدلا من المكسيكي خافيير أجيري في مباراة جنوب إفريقيا، سيقوم باستخدام طارق حامد في مركز الليبرو، مع الاعتماد على محمود علاء وأحمد حجازي في الدفاع، ومنح الأطراف حرية التحرك والهجوم، مع ضم محمد صلاح بجوار تريزيجيه تحت رأس الحربة، ما يساعد في زيادة الهجوم. ويستهدف حسام البدري المدير
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أيسلندا يتخطى أندورا في تصفيات يورو 2020

حقق منتخب أيسلندا الفوز على نظيره منتخب أندورا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة ليورو 2020 بالمجموعة الثامنة والتي تضم كلا من فرنسا وتركيا وألبانيا ومولدوفا بالإضافة إلى طرفي المباراة. افتتح أرنور سيجوردسون لاعب منتخب أيسلندا التسجيل في الدقيقة 38 من زمن أحداث الشوط الأول من المباراة، بينما أضاف كولبيينن سيجثورسون الهدف الثاني لمنتخب أيسلندا في الدقيقة 64 من زمن أحداث المباراة.
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إنجلترا تتأهل ليورو 2020.. وفرنسا تتعادل مع تركيا

حقق المنتخب الإنجليزي فوزا كبيرا على نظيره البلغاري، بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب صوفيا، ضمن منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، ليتأهل بشكل رسمي إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية، بهذا الفوز رفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 15 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام التشيك صاحبة المركز الثاني.. وتعرضت المباراة للإيقاف مرتين في الشوط الأول، بعدما أطلقت مجموعة من المشجعين البلغاريين هتافات عنصرية تجاه لاعبي المتخب الإنجليزي الذين تشاور معهم الحكم قبل أن يقرر استئناف اللعب.
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أوكرانيا تتأهل ليورو 2020 بعد الفوز على البرتغال

حقق منتخب أوكرانيا الفوز على نظيره البرتغالي، بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على "مجمع أولمبيسكي الوطني الرياضي"، ضمن مواجهات المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، سجل رومان ياريمتشوك هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأضاف أندري يارمولينكو الهدف الثاني، وأحرز كريستيانو رونالدو هدف البرتغال الوحيد، لينضم المنتخب الأوكراني إلى ركب المتأهلين لبطولة اليورو، بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة، في صدارة المجموعة، وجاء منتخب البرتغال في المركز الثاني برصيد 11 نقطة.
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حازم إمام يكشف أزمته مع أبوريدة ومقاطعة الاجتماعات

كشف حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، كواليس اختيار المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق لمنتخب مصر، مؤكدًا أن ملف التعاقد مع مدرب للفراعنة كان موكلا له.. وأضاف حازم إمام في حواره لموقع صحيفة الاتحاد الإماراتية، أن الجميع كان يعلم أن ملف مدرب المنتخب في هذه الفترة بعد رحيل كوبر كان موكلا له، مشيرًا إلى أنه قدم مجموعة السير الذاتية من بينها خليلوزيتش، ولكن ما حدث أن رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة قابل أجيري وتم اختياره، رغم أنه لم يكن من الخيارات التي طرحتها.
مران المنتخب (3)

اتحاد الكرة يحدد 10 آلاف مشجع لودية مصر وبتسوانا

أعلن اتحاد الكرة حضور 10 آلاف مشجع لمواجهة مصر وبتسوانا الودية، المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، استعدادا لخوض الجولتين الأولى والثانية أمام منتخبي كينيا وجزر القمر خلال نوفمبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، التي ستقام بالكاميرون. ونشر الموقع الرسمي للجبلاية عبر بيان جاء كالتالي: "أسفر الاجتماع الأمني لمباراة مصر وبتسوانا عن تخصيص 8 آلاف تذكرة للدرجة الموحدة و1700 تذكرة للدرجة الأولى و300 أمام المقصورة، و70 في المقصورة الرئيسية، على أن تطرح التذاكر غدا باستاد الإسكندرية".
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وصول الوفود المشاركة في قرعة أمم إفريقيا تحت 23 سنة

وصلت الوفود المشاركة فى حفل سحب قرعة بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التى تقام فى القاهرة خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، واستقبل الوفود عمرو الجناينى رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، ومنتصر النبراوى رئيس شركة برزنتيشن، والفنان أحمد صلاح حسني لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق الذى سيقدم حفل القرعة. وانطلقت مراسم سحب قرعة بطولة الأمم الإفريقية بقصر الحرملك بمنتزه الإسكندرية بين 8 منتخبات إفريقية، حيث تم اختيار مصر على رأس إحدى المجموعتين، باعتبارها البلد المنظم فيما تأتي نيجيريا بطل النسخة السابقة على رأس المجموعة الأخرى.
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البدري يستقر على قائمة المحليين في معسكر الفراعنة

استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة حسام البدري، على قائمة المحليين لمعسكر الفراعنة اعتبارا من 7 أكتوبر المقبل، تمهيدًا لخوض مباراته الودية أمام منتخب بتسوانا، يوم 14 من الشهر نفسه، بعدما اتفق الاتحاد المصري لكرة القدم، مع بتسوانا، على تحمل تكاليف إقامة وانتقالات منتخبه قبل مواجهته مع المنتخب المصري وديا، في إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 التي تقام بالكاميرون، ومن المقرر أن ينطلق معسكر الفراعنة بالقاهرة، وتجرى محاولات لإقامة اللقاء على استاد القاهرة الدولي.
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