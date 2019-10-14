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المسماري: لا نستهدف مدنيين والغارة قصفت معسكر الفرناج

تحرير:أ.ش.أ ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٩ م
أحمد المسماري
أحمد المسماري
قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، إن الغارة الجوية التي نفذها الطيران الحربي التابع للقيادة العامة على موقع بمنطقة الفرناج في طرابلس، اليوم الإثنين، استهدفت "معسكر المخابرة بالفرناج الذي تتخذه الميليشيات غرفة عمليات". وأضاف المسماري في بيان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أورده موقع (الوسط) الليبي، أن القصف تسبب في خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات بين صفوف الميليشيات، نافيًا استهداف أي مواقع مدنية خلال الغارات الجوية والعمليات البرية التي تقوم بها قوات القيادة العامة في طرابلس.
واعتبر المسماري أن ما تردد عن إصابة مدنيين جراء القصف "أخبار كاذبة ومضللة" تهدف إلى "تشويه عمليات القوات المسلحة بكذبة أخرى تضاف لكذبة أطفال قنفودة وعوائل الصابري وتجويع المدنيين في درنة وحرب عرقية وتصفية في الجنوب".وأشار المسماري إلى القصف الذي استهدف قبل أيام نادي الفروسية بجنزور، موضحًا أن "الهدف
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إصابة فلسطينية في اعتداء للمستوطنين جنوب نابلس

اعتدى مستوطنون، اليوم الاثنين، على مواطنة فلسطينية في منطقة خربة أم المراجم التابعة لقرية دوما جنوب نابلس شمال الضفة الغربية. وقال مسئول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس في تصريح مساء اليوم، إن مستوطنين اعتدوا على المواطنة زبدة مسلم (35 عاما)، في خربة أم المراجم، ورشوها بغاز الفلفل، حيث جرى نقلها إلى المستشفى لتقديم العلاج اللازم لها.
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«نتنياهو» يوجه رسالة للعرب: أدين أعمال العنف والقتل

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسالة إلى الشعوب العربية أدان خلالها العنف ودعا المجتمعات العربية للتعاون في نبذه، قائلًا في سلسلة تغريدات عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: «أدين أعمال القتل والعنف في المجتمع العربي، وتحدثت مع وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان، والقائم بأعمال المفوض العام للشرطة، واتفقت معهما على تخصيص قوات شرطة إضافية وتشديد الإجراءات الشرطية بغية مواصلة الجهود التي من شأنها مكافحة ظواهر العنف»، وفقًا لما ذكرته وكالة الـcnn .
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غارات على مواقع داخل الكلية الجوية في ليبيا

شن الجيش الوطني الليبي، غارات جوية على مواقع تابعة لقوات الوفاق داخل الكلية الجوية في مصراتة، فضلا عن مواقع عسكرية أخرى بها مخازن أسلحة في مدينة سرت غربي البلاد، إذ أوضح الناطق الرسمي للقيادة العامة للجيش الليبي أحمد المسماري، في بيان أوردته قناة العربية الإخبارية، اليوم الأحد، أن المواقع التي تم استهدافها كانت تستخدم في تخزين الأسلحة والذخائر من طرف الميليشيات المسلحة التابعة لقوات حكومة الوفاق.
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