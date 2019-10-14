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نشأت الديهي: أردوغان ممثل الشيطان في الأرض (فيديو)

تحرير:إسلام الشاذلي ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
قال الإعلامي نشأت الديهي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هو الممثل الشرعي الوحيد لتنظيم داعش، مؤكدًا أن صحيفة تركية نشرت "كاريكاتير" لأردوغان يجلس على الأراضي السورية، ويفتح الباب أمام الدواعش الذين يدخلون ليحتموا في حضنه. وأضاف الديهي، مقدم برنامج بالورقة والقلم عبر فضائية "تن"، أن أردوغان باختراقه للأراضي السورية نجح في فك الحصار على تنظيم داعش الإرهابي. وأشار مقدم برنامج بالورقة والقلم إلى أن أردوغان ممثل الشيطان في الأرض، ولديه توكيل حصري من الشيطان لبث سموم وأفكار معوجة على الأرض.
العدوان التركي على سوريا، يبدو أنه سيكون أكثر وحشية مما يتخيل البعض، وأن نوايا التطهير العرقي للأكراد لدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدأت تترجمها ممارسات قواته والجماعات المسلحة الموالية له على أرض الواقع، ما يكشف بوضوح عن الوجه الأقبح للغزو التركي على شمال شرق سوريا، والذي عبر عنه قيام مسلحين سوريين
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لواء طيار هشا الحلبي

نصر أكتوبر| قصة إسقاط 18 طائرة إسرائيلية في 53 دقيقة (فيديو)

كشف اللواء طيار هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن هناك كان مخطط إسرائيلي لتدمير القوات الجوية على الأرض لتحارب القوات البرية والبحرية والقوات المسلحة بدون غطاء جوي طوال فترة الحرب؛ حتى تحقق أكثر خسائر ممكنة فضلًا عن عدم وصولها لأهدافها المطلبوبى. وروى الحلبي في مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين، تفاصيل معركة المنصورة أثناء حرب أكتوبر 1973؛ التي نتج عنها إسقاط 18 طائرة إسرائيلية والتي استغرقت 53 دقيقة، مشيرا إلى أن المعركة تمثل يوما فارقا في الحرب وفي تاريخ القوات الجوية.
مترو-الانفاق

مترو الأنفاق: غرامة الركوب في عربات السيدات 30 جنيها

قررت شركة مترو الأنفاق، فرض غرامة مالية قدرها 30 جنيهًا من كل شخص يقوم بركوب العربات المخصصة للسيدات فقط داخل القطارات، مشيرة إلى أنه سيتم تحصيل المخالفة بشكل فوري من المخالفين، مؤكدة على أن الهدف من الغرامات التي تحصلها تحقيق الانضباط داخل المرفق ومواجهة أي ظواهر سلبية تضر بالمرفق وانضباطه. وأضافت الشركة، أن أفراد الشرطة الموجودين بالمحطات هما من يقومون بتحصيل هذا النوع من الغرامات، بموجب إيصال غرامة، على أن يتم تحرير محضر بمكتب الشرطة لكل مخالف يمتنع عن دفع قيمة الغرامة تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة.
السيسي (1)

السيسي يوجه رسالة لقيس سعيد بعد فوزه برئاسة تونس

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خالص التهنئة للشعب التونسي الشقيق على تنفيذ الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيساً للجمهورية متمنياً للرئيس المنتخب قيس سعيد التوفيق والسداد لما فيه صالح تونس وشعبها العظيم. وقال السيسي في كلمة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي: "أتقدم بخالص التهنئة للشعب التونسي الشقيق على تنفيذ الاستحقاق الرئاسي وإنتخاب رئيسا للجمهورية متمنياً للرئيس المنتخب قيس سعيد التوفيق والسداد لما فيه صالح تونس وشعبها العظيم ومتطلعا نحو المزيد من التعاون البناء بين بلدينا في كافة المجالات وتكوين رؤية مشتركة لحل مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك".
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

نوفمبر..انتهاء التسجيل بامتحانات «أبناؤنا في الخارج»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، عن أن آخر موعد لتسجيل التقدم لامتحانات "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسي 2019 - 2020، يوم 14 نوفمبر المقبل، وذلك على الرابط التالي: http://sabroad.emis.gov.eg/index_aboardlogin.aspx، ويأتي ذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تيسير مصالح أبنائنا الطلاب المقيمين بالخارج، مشيرة إلى أن ترسل السفارات جميع الاستمارات في موعد أقصاه نهاية الشهر التالي من تاريخ انتهاء فترة التسجيل.
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الحرب-في- سوريا (13)

الأمم المتحدة: 160 ألف نازح إثر الهجوم التركي شمال سوريا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، أن العملية العسكرية التركية في سوريا أدت إلى نزوح 160 ألف شخص، داعيا أنقرة إلى خفض فوري للتصعيد. وأعرب جوتيريش وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، عن قلقه البالغ من تصاعد الوضع في شمال سوريا، مطالبا أنقرة بممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المدنيين تداعيات الأعمال القتالية.
الجيش-السورى

الأكراد يتحالفون مع الجيش السوري لمواجهة الأتراك

تطور جديد في مواجهة العدوان التركي على شمال شرق سوريا، إذ أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه حصل على معلومات تفيد بوجود اتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وروسيا، لتسليم عين العرب "كوباني" ومنبج للنظام السوري، والسماح لهم بالدخول إليهما. وأفاد المرصد في تصريحات أوردتها قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الأحد، بأن قوات الجيش السوري ستدخل المدينتين خلال الـ48 ساعة المقبلة، فيما ذكرت وسائل إعلام غربية أن قوات الجيش السوري بدأت فعليا في التحرك بمحيط منبج باتجاه مركز المدينة.
ترامب-أردوغان

أمريكا: ترامب أمر بسحب 1000 جندي من شمال سوريا

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب أمر بسحب نحو ألف جندي أمريكي "متبقين " من شمال سوريا، وذلك في أعقاب الاضطرابات التي حدثت جراء الأمر الأولي بتراجع بعض الجنود الأمريكيين عن الحدود التركية مع سوريا، بحسب قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دافع عن قراره بسحب القوات من شمال شرق سوريا، بدعوى إعطاء الولايات المتحدة الأولوية لحماية حدودها. يذكر أن تركيا قد بدأت الأربعاء الماضي، عدوانها على شمال سوريا، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى بين المدنيين، ونزوح مئات الآلاف.
الحرب-في- سوريا (14)

اتحاد كتاب مصر يدين العدوان التركي «الغاشم» على سوريا

أعربت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، عن إدانتها الكاملة والشاملة للعدوان الغاشم الذي تشنه تركيا في الوقت الحالي على الشعب السوري، وينظرون بكثير من القلق إلى التصريحات التركية الكاذبة إزاء هذا العدوان الغاشم. وأكدت النقابة في بيان اليوم الأحد، أن العدوان الذى يشنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فى شمال سوريا يمثل جريمة حرب، قامت تحت مبررات واهية، وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ولسيادة دولة عضو في الأمم المتحداة على أراضيها.
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