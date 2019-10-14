نشأت الديهي: أردوغان ممثل الشيطان في الأرض (فيديو)

تحرير:إسلام الشاذلي ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هو الممثل الشرعي الوحيد لتنظيم داعش، مؤكدًا أن صحيفة تركية نشرت "كاريكاتير" لأردوغان يجلس على الأراضي السورية، ويفتح الباب أمام الدواعش الذين يدخلون ليحتموا في حضنه. وأضاف الديهي، مقدم برنامج بالورقة والقلم عبر فضائية "تن"، أن أردوغان باختراقه للأراضي السورية نجح في فك الحصار على تنظيم داعش الإرهابي. وأشار مقدم برنامج بالورقة والقلم إلى أن أردوغان ممثل الشيطان في الأرض، ولديه توكيل حصري من الشيطان لبث سموم وأفكار معوجة على الأرض.

العدوان التركي على سوريا، يبدو أنه سيكون أكثر وحشية مما يتخيل البعض، وأن نوايا التطهير العرقي للأكراد لدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدأت تترجمها ممارسات قواته والجماعات المسلحة الموالية له على أرض الواقع، ما يكشف بوضوح عن الوجه الأقبح للغزو التركي على شمال شرق سوريا، والذي عبر عنه قيام مسلحين سوريين