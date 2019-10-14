حمدي فتحي يقود الفراعنة للفوز على بتسوانا وديًّا

تحرير:علي الزيني ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ م

مصر وبتسوانا

حقق المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الفوز على نظيره بتسوانا، بهدف نظيف، أحرزه حمدي فتحي (البديل)، مسجلا أول أهدافه مع المنتخب في الظهور الأول له مع الفراعنة، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الإثنين، على ملعب الجيش ببرج العرب، بقيادة الحكم إبراهيم نور الدين، استعدادًا لمشواره في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، والذى يبدؤه بمواجهتي كينيا وجزر القمر في نوفمبر المقبل، وتعد هذه المواجهة هي الأولى التي يتولى فيها حسام البدري القيادة الفنية للمنتخب المصري.

بداية المباراة جاءت هادئة، وفي الدقيقة 18، أرسل عبدالله السعيد تمريرة بينية، إلى محمود تريزيجيه، المنفرد بالمرمى، لكنه سدد الكرة في الحارس، ومن هجمة منظمة بين عبدالله السعيد وحسين الشحات، سدد الأخير كرة من داخل منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم، لينتهي الشوط الأول سلبيًّا. وفي الشوط الثاني، شارك حمدي