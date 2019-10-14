رياضة

حمدي فتحي يقود الفراعنة للفوز على بتسوانا وديًّا

تحرير:علي الزيني ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ م
مصر وبتسوانا
مصر وبتسوانا
حقق المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الفوز على نظيره بتسوانا، بهدف نظيف، أحرزه حمدي فتحي (البديل)، مسجلا أول أهدافه مع المنتخب في الظهور الأول له مع الفراعنة، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الإثنين، على ملعب الجيش ببرج العرب، بقيادة الحكم إبراهيم نور الدين، استعدادًا لمشواره في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، والذى يبدؤه بمواجهتي كينيا وجزر القمر في نوفمبر المقبل، وتعد هذه المواجهة هي الأولى التي يتولى فيها حسام البدري القيادة الفنية للمنتخب المصري.
بداية المباراة جاءت هادئة، وفي الدقيقة 18، أرسل عبدالله السعيد تمريرة بينية، إلى محمود تريزيجيه، المنفرد بالمرمى، لكنه سدد الكرة في الحارس، ومن هجمة منظمة بين عبدالله السعيد وحسين الشحات، سدد الأخير كرة من داخل منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم، لينتهي الشوط الأول سلبيًّا. وفي الشوط الثاني، شارك حمدي
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أيسلندا يتخطى أندورا في تصفيات يورو 2020

حقق منتخب أيسلندا الفوز على نظيره منتخب أندورا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة ليورو 2020 بالمجموعة الثامنة والتي تضم كلا من فرنسا وتركيا وألبانيا ومولدوفا بالإضافة إلى طرفي المباراة. افتتح أرنور سيجوردسون لاعب منتخب أيسلندا التسجيل في الدقيقة 38 من زمن أحداث الشوط الأول من المباراة، بينما أضاف كولبيينن سيجثورسون الهدف الثاني لمنتخب أيسلندا في الدقيقة 64 من زمن أحداث المباراة.
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إنجلترا تتأهل ليورو 2020.. وفرنسا تتعادل مع تركيا

حقق المنتخب الإنجليزي فوزا كبيرا على نظيره البلغاري، بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب صوفيا، ضمن منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، ليتأهل بشكل رسمي إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية، بهذا الفوز رفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 15 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام التشيك صاحبة المركز الثاني.. وتعرضت المباراة للإيقاف مرتين في الشوط الأول، بعدما أطلقت مجموعة من المشجعين البلغاريين هتافات عنصرية تجاه لاعبي المتخب الإنجليزي الذين تشاور معهم الحكم قبل أن يقرر استئناف اللعب.
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أوكرانيا تتأهل ليورو 2020 بعد الفوز على البرتغال

حقق منتخب أوكرانيا الفوز على نظيره البرتغالي، بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على "مجمع أولمبيسكي الوطني الرياضي"، ضمن مواجهات المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، سجل رومان ياريمتشوك هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأضاف أندري يارمولينكو الهدف الثاني، وأحرز كريستيانو رونالدو هدف البرتغال الوحيد، لينضم المنتخب الأوكراني إلى ركب المتأهلين لبطولة اليورو، بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة، في صدارة المجموعة، وجاء منتخب البرتغال في المركز الثاني برصيد 11 نقطة.
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مران المنتخب (1)

البدري يعلن تشكيل منتخب مصر أمام بتسوانا

أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل الفراعنة الذي سيخوض به ودية بتسوانا المقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ستعدادا لمشواره بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، التى يبدؤها بمواجهتي كينيا وجزر القمر في نوفمبر المقبل. لم يشهد التشكيل تغير جذري في قوام الفريق، وحافظ البدري على بعض المراكز مثل الدفع بمحمد الشناوي في حراسة المرمى أو تواجد عبد الله السعيد في مركز صانع الألعاب، ، وشهد مركز الظهير الأيسر تواجد عبد الله جمعة، ووجود حسين الشحات في مركز الوينج الأيمن.
مران المنتخب (3)

اتحاد الكرة يحدد 10 آلاف مشجع لودية مصر وبتسوانا

أعلن اتحاد الكرة حضور 10 آلاف مشجع لمواجهة مصر وبتسوانا الودية، المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، استعدادا لخوض الجولتين الأولى والثانية أمام منتخبي كينيا وجزر القمر خلال نوفمبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، التي ستقام بالكاميرون. ونشر الموقع الرسمي للجبلاية عبر بيان جاء كالتالي: "أسفر الاجتماع الأمني لمباراة مصر وبتسوانا عن تخصيص 8 آلاف تذكرة للدرجة الموحدة و1700 تذكرة للدرجة الأولى و300 أمام المقصورة، و70 في المقصورة الرئيسية، على أن تطرح التذاكر غدا باستاد الإسكندرية".
قرعة أمم أفريقيا تحت 23

مجموعة نارية لمصر في قرعة إفريقيا المؤهلة للأولمبياد

أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والتي ستقام في مصر خلال الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر المقبل، والمؤهلة إلى الأولمبياد التي في العاصمة اليابانية طوكيو العام المقبل، حيث تم اختيار المنتخب الوطني الأوليمبي على رأس المجموعة الأولى، ونيجيريا على رأس المجموعة الثانية، وتقام البطولة بمشاركة ثمانية منتخبات هي: مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا ومالي وزامبيا وغانا وكوت ديفوار والكاميرون، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى للأولمبياد المقرر إقامتها الصيف المقبل، وتشهد النسخة الحالية المشاركة الأولى لمنتخبي الكاميرون وغانا.
الجهاز الفني للفراعنة - جهاز منتخب مصر (3)

انقسام داخل جهاز المنتخب بشأن فتحي والسعيد

تسود حالة انقسام داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني، حول ضم عبدالله السعيد، وأحمد فتحي، لاعبي بيراميدز والأهلي لقائمة الفراعنة، خلال المعسكر المقبل في أكتوبر الجاري، والذي يخوض خلاله مباراته الودية أمام منتخب بتسوانا، يوم 14 من الشهر نفسه، في إطار الاستعداد لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021، التي تقام بالكاميرون، ويرى بعض أعضاء الجهاز الفني، بقيادة حسام البدري، أن الثنائي سيكون عمرهما 36 عامًا بحلول بطولة أمم إفريقيا، وهو ما يصعب من مسألة مشاركتهما بصفة أساسية مع المنتخب.
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