رياضة

الاتحاد الإنجليزي يعلن عن حكم لقاء ليفربول ومانشستر

تحرير:أحمد سعيد ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ م
ليفربول
ليفربول
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن هوية الحكم الذي سيدير المباراة المرتقبة بين فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ستقام المباراة على ملعب الأولد ترافورد في الجولة التاسعة من البريميرليج. وأوضح الاتحاد الإنجليزي أن الحكم مارتن أتكينسون هو من سيدير المباراة، وتُعد تلك المباراة هي السابعة لأتكينسون التي يتولى التحكيم فيها خلال النسخة الحالية من الدوري، والمُقرر إقامتها يوم الأحد المُقبل في تمام الساعة الخامسة والنصف.
وحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن أتكينسون سبق له إدارة مباريات بين ليفربول ومانشستر يونايتد وكان أشهرها تلك التي قام فيها بطرد نجم الريدز السابق ستيفن جيرارد بعد 38 ثانية فقط من بداية الشوط الأول وذلك عام 2015. وكانت آخر مباراة بين هذين الفريقين شهدت تحكيم أتكينسون في ديسمبر الماضي في ملعب الأنفيلد،
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أيسلندا يتخطى أندورا في تصفيات يورو 2020

حقق منتخب أيسلندا الفوز على نظيره منتخب أندورا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة ليورو 2020 بالمجموعة الثامنة والتي تضم كلا من فرنسا وتركيا وألبانيا ومولدوفا بالإضافة إلى طرفي المباراة. افتتح أرنور سيجوردسون لاعب منتخب أيسلندا التسجيل في الدقيقة 38 من زمن أحداث الشوط الأول من المباراة، بينما أضاف كولبيينن سيجثورسون الهدف الثاني لمنتخب أيسلندا في الدقيقة 64 من زمن أحداث المباراة.
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إنجلترا تتأهل ليورو 2020.. وفرنسا تتعادل مع تركيا

حقق المنتخب الإنجليزي فوزا كبيرا على نظيره البلغاري، بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب صوفيا، ضمن منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، ليتأهل بشكل رسمي إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية، بهذا الفوز رفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 15 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام التشيك صاحبة المركز الثاني.. وتعرضت المباراة للإيقاف مرتين في الشوط الأول، بعدما أطلقت مجموعة من المشجعين البلغاريين هتافات عنصرية تجاه لاعبي المتخب الإنجليزي الذين تشاور معهم الحكم قبل أن يقرر استئناف اللعب.
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أوكرانيا تتأهل ليورو 2020 بعد الفوز على البرتغال

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محمد-صلاح (5)

الكشف عن موقف صلاح من المشاركة أمام مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة جارديان البريطانية عن موقف الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، والحارس البرازيلي أليسون بيكر من الظهور مع الريدز أمام نظيره مانشستر يونايتد، خلال المباراة التي ستقام في الخامسة والنصف مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وأكدت الصحيفة أن النجم المصري أصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها أمام ليستر سيتي، قبل فترة التوقف الدولي.
بوجبا

مخاوف من عدم لحاق بوجبا بموقعة ليفربول

أشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى اقتراب متوسط ميدان مانشستر يونايتد، الفرنسي بول بوجبا، عن الغياب عن موقعة ليفربول في الدوري الإنجليزي الأسبوع المقبل، ويأتي ذلك بعدما سافر بوجبا إلى إمارة دبي الإماراتية من أجل استكمال برنامجه التأهيلي في الطقس الحار، ومع ذلك يبدو أن لن يتمكن من اللحاق بتلك الموقعة التي قد تكون حاسمة في مستقبل مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير، بعد البداية الضعيفة للشياطين الحمر، الذين يبتعدون بفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط.
محمد صلاح - ساديو ماني‎

فابينيو يتحدث عن أزمة محمد صلاح وساديو ماني

أكد الدولي البرازيلي فابينيو، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أن محمد صلاح نجم الفراعنة والسنغالي ساديو ماني، تجمعهما علاقة صداقة، وأن الأزمة التي حدثت بينهما خلال مباراة بيرنلي بالدوري الإنجليزي، والتي شهدت أحداثًا ساخنة حيث كان للريدز فرصة لتسجيل الهدف في الدقيقة 84، وكانت الكرة مع صلاح إلا أنه لم يمرر لماني الأمر الذي جعل السنغالي ينفعل خاصة بعد قيام يورجن كلوب بتبديل ماني، لم تحدث إلا بسبب التوتر، جاء ذلك في تصريحات عبر صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية.
فان-دايك-محمد-صلاح

فان دايك يتعرض لموقف محرج بسبب محمد صلاح

تعرض الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، والمتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، إلى موقف محرج من طفل من مشجعي الريدز، حيث نشر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للنادي، حلقة مصورة لمدافعه مع عدة أطفال قابلوه بشكل لم يكن مخططًا له ليحاوروه ويوجهون له الأسئلة، ودخل أحد الأطفال ليفاجئ فان دايك، قائلاً: "أنا مُحبط، كنت أتوقع مقابلة مو صلاح بدلا منك، ولكن لا يهم ذلك الآن". وقابل اللاعب كلمات الطفل الذي ارتدى قميصًا مرصعًا بشعار ليفربول بابتسامة هادئة، وتقبل الأمر قبل أن يكمل حواره معه.
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