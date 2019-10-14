الاتحاد الإنجليزي يعلن عن حكم لقاء ليفربول ومانشستر

تحرير:أحمد سعيد ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ م

ليفربول

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن هوية الحكم الذي سيدير المباراة المرتقبة بين فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ستقام المباراة على ملعب الأولد ترافورد في الجولة التاسعة من البريميرليج. وأوضح الاتحاد الإنجليزي أن الحكم مارتن أتكينسون هو من سيدير المباراة، وتُعد تلك المباراة هي السابعة لأتكينسون التي يتولى التحكيم فيها خلال النسخة الحالية من الدوري، والمُقرر إقامتها يوم الأحد المُقبل في تمام الساعة الخامسة والنصف.

وحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن أتكينسون سبق له إدارة مباريات بين ليفربول ومانشستر يونايتد وكان أشهرها تلك التي قام فيها بطرد نجم الريدز السابق ستيفن جيرارد بعد 38 ثانية فقط من بداية الشوط الأول وذلك عام 2015. وكانت آخر مباراة بين هذين الفريقين شهدت تحكيم أتكينسون في ديسمبر الماضي في ملعب الأنفيلد،