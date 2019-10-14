مترو الأنفاق: غرامة الركوب في عربات السيدات 30 جنيها

تحرير:محمد فتحي ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م

مترو الأنفاق

قررت شركة مترو الأنفاق، فرض غرامة مالية قدرها 30 جنيهًا من كل شخص يقوم بركوب العربات المخصصة للسيدات فقط داخل القطارات، مشيرة إلى أنه سيتم تحصيل المخالفة بشكل فوري من المخالفين، مؤكدة على أن الهدف من الغرامات التي تحصلها تحقيق الانضباط داخل المرفق ومواجهة أي ظواهر سلبية تضر بالمرفق وانضباطه. وأضافت الشركة، أن أفراد الشرطة الموجودين بالمحطات هما من يقومون بتحصيل هذا النوع من الغرامات، بموجب إيصال غرامة، على أن يتم تحرير محضر بمكتب الشرطة لكل مخالف يمتنع عن دفع قيمة الغرامة تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة.

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، عن اتخاذها مجموعة من الإجراءات لتقديم أفضل خدمة للطلاب من مستخدمي مترو الأنفاق، وذلك قبل بداية العام الدراسي الجديد.وقررت الشركة تشغيل كافة مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة لاستخراج اشتراكات الطلبة، وبيع استمارات الطلبة بجميع مكاتب صرف التذاكر