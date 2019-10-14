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مترو الأنفاق: غرامة الركوب في عربات السيدات 30 جنيها

تحرير:محمد فتحي ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م
مترو الأنفاق
مترو الأنفاق
قررت شركة مترو الأنفاق، فرض غرامة مالية قدرها 30 جنيهًا من كل شخص يقوم بركوب العربات المخصصة للسيدات فقط داخل القطارات، مشيرة إلى أنه سيتم تحصيل المخالفة بشكل فوري من المخالفين، مؤكدة على أن الهدف من الغرامات التي تحصلها تحقيق الانضباط داخل المرفق ومواجهة أي ظواهر سلبية تضر بالمرفق وانضباطه. وأضافت الشركة، أن أفراد الشرطة الموجودين بالمحطات هما من يقومون بتحصيل هذا النوع من الغرامات، بموجب إيصال غرامة، على أن يتم تحرير محضر بمكتب الشرطة لكل مخالف يمتنع عن دفع قيمة الغرامة تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة.
وفي وقت سابق، أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، عن اتخاذها مجموعة من الإجراءات لتقديم أفضل خدمة للطلاب من مستخدمي مترو الأنفاق، وذلك قبل بداية العام الدراسي الجديد.وقررت الشركة تشغيل كافة مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة لاستخراج اشتراكات الطلبة، وبيع استمارات الطلبة بجميع مكاتب صرف التذاكر
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لواء طيار هشا الحلبي

نصر أكتوبر| قصة إسقاط 18 طائرة إسرائيلية في 53 دقيقة (فيديو)

كشف اللواء طيار هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن هناك كان مخطط إسرائيلي لتدمير القوات الجوية على الأرض لتحارب القوات البرية والبحرية والقوات المسلحة بدون غطاء جوي طوال فترة الحرب؛ حتى تحقق أكثر خسائر ممكنة فضلًا عن عدم وصولها لأهدافها المطلبوبى. وروى الحلبي في مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين، تفاصيل معركة المنصورة أثناء حرب أكتوبر 1973؛ التي نتج عنها إسقاط 18 طائرة إسرائيلية والتي استغرقت 53 دقيقة، مشيرا إلى أن المعركة تمثل يوما فارقا في الحرب وفي تاريخ القوات الجوية.
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نشأت الديهي: أردوغان ممثل الشيطان في الأرض (فيديو)

قال الإعلامي نشأت الديهي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هو الممثل الشرعي الوحيد لتنظيم داعش، مؤكدًا أن صحيفة تركية نشرت "كاريكاتير" لأردوغان يجلس على الأراضي السورية، ويفتح الباب أمام الدواعش الذين يدخلون ليحتموا في حضنه. وأضاف الديهي، مقدم برنامج بالورقة والقلم عبر فضائية "تن"، أن أردوغان باختراقه للأراضي السورية نجح في فك الحصار على تنظيم داعش الإرهابي. وأشار مقدم برنامج بالورقة والقلم إلى أن أردوغان ممثل الشيطان في الأرض، ولديه توكيل حصري من الشيطان لبث سموم وأفكار معوجة على الأرض.
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السيسي يوجه رسالة لقيس سعيد بعد فوزه برئاسة تونس

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خالص التهنئة للشعب التونسي الشقيق على تنفيذ الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيساً للجمهورية متمنياً للرئيس المنتخب قيس سعيد التوفيق والسداد لما فيه صالح تونس وشعبها العظيم. وقال السيسي في كلمة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي: "أتقدم بخالص التهنئة للشعب التونسي الشقيق على تنفيذ الاستحقاق الرئاسي وإنتخاب رئيسا للجمهورية متمنياً للرئيس المنتخب قيس سعيد التوفيق والسداد لما فيه صالح تونس وشعبها العظيم ومتطلعا نحو المزيد من التعاون البناء بين بلدينا في كافة المجالات وتكوين رؤية مشتركة لحل مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك".
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

نوفمبر..انتهاء التسجيل بامتحانات «أبناؤنا في الخارج»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، عن أن آخر موعد لتسجيل التقدم لامتحانات "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسي 2019 - 2020، يوم 14 نوفمبر المقبل، وذلك على الرابط التالي: http://sabroad.emis.gov.eg/index_aboardlogin.aspx، ويأتي ذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تيسير مصالح أبنائنا الطلاب المقيمين بالخارج، مشيرة إلى أن ترسل السفارات جميع الاستمارات في موعد أقصاه نهاية الشهر التالي من تاريخ انتهاء فترة التسجيل.
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تحذير من السكة الحديد: نحن الجهة الوحيدة المسؤولة عن حجز التذاكر

أكدت هيئة السكك الحديدية، أنها الجهة الوحيدة المنوط بها حجز تذاكر القطارات، لافتة إلى أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية تجاه الشركات الخاصة التي تنشر في وسائل الإعلام أنها تختص بحجز تلك التذاكر، وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، أن حجز تذاكر القطارات يتم من خلال شبابيك وأكشاك التذاكر الموجودة بالمحطات أو من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة سكك حديد مصر، بالإضافة إلى إمكانية الحجز عن طريق تطبيق التليفون المحمول.
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير للمصريين: مصر ستكون متقدمة في 2020 (فيديو)

قال كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه تم التعاقد مع الشركة الألمانية على 4 حفارات للخط الرابع لمترو الأنفاق ليتم تنفيذ المشروع بأيادي مصرية. وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية لفضائية mbc مصر، أن شركة «هيرنكشت»، قامت بتدريب 40 مهندسًا وفنيًا مصريًا على أسلوب تجميع وتركيب الماكينات وتشغيلها وتنفيذ أعمال الحفر والتبطين، كما تم الإتفاق مع الشركة على تدريب 160 مهندسا خلال الفترة القادمة وهو ما وافقت عليه المستشارة الألمانية ميركل، بالإضافة إلى سهولة منح التأشيرات للمهندسين المصريين.
اتوبيس-مواصلات-مصر (2)

بدء التشغيل التجريبي لـ«مواصلات مصر» في 6 أكتوبر

افتتح عبد المطلب ممدوح عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن، محطة التوقف النهائية لمشروع "مواصلات مصر" وبدء التشغيل التجريبى للمنظومة، جاء ذلك بحضور كمال بهجات مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، شريف الشربيني رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، عبير عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للمرافق، إلهام السرجاني مقرر لجنة التسعير ورئيس الإدارة المركزية، خالد سرور رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، ونواب رئيس الجهاز، ومديرى الإدارات، وممثلين عن مجلس أمناء الأمناء، ووكيلى المجلس، وممثلين عن جمعية مستثمري 6 أكتوبر.
قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الأحد، عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة- الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة- أسيوط" 35 دقيقة، و"أسيوط- أسوان" 35 دقيقة، وعلى خط "بنها- بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا- المنصورة- دمياط" مدة 30 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
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