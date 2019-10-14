مصرع 3 طلاب بالجامعة البريطانية في حادث تفحم سيارتهم بالشروق

تحرير:التحرير ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ م

انقلاب سيارة - أرشيفية

لقى 3 طلاب في الجامعة البريطانية، مصرعهم، إثر اصطدام سيارتهم بالسور الخرساني جانب الطريق في مدينة الشروق، ما أدي لنشوب حريق داخل السيارة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. وتلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي، بمدينة الشروق. وبالانتقال والفحص، تبين مصرع 3 أشخاص، ونجاة شخص ألقى بنفسه من السيارة قبل اشتعالها، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على النيران الناتجة من الحادث، وتم نقل جثث المتوفين إلى مشرحة المستشفى العام.

حصل "التحرير"، على أسماء الطلاب الذين لقوا مصرعهم فى حادث تفحم سيارتهم بمدينة الشروق، حيث تبين أن المتوفين الثلاثة هم عمار محمود عبد الفتاح الشرشابى وعبد الله ايهاب حسنى معوض وأحمد رزق محمد رزق المدرس بقسم هندسة البترول بالجامعة البريطانية بالشروق.تلقى رئيس مباحث الشروق إخطارا بوقوع حادث سيارة بطريق