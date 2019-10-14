جريمة

مصرع 3 طلاب بالجامعة البريطانية في حادث تفحم سيارتهم بالشروق

تحرير:التحرير ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ م
انقلاب سيارة - أرشيفية
انقلاب سيارة - أرشيفية
لقى 3 طلاب في الجامعة البريطانية، مصرعهم، إثر اصطدام سيارتهم بالسور الخرساني جانب الطريق في مدينة الشروق، ما أدي لنشوب حريق داخل السيارة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. وتلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي، بمدينة الشروق. وبالانتقال والفحص، تبين مصرع 3 أشخاص، ونجاة شخص ألقى بنفسه من السيارة قبل اشتعالها، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على النيران الناتجة من الحادث، وتم نقل جثث المتوفين إلى مشرحة المستشفى العام.
حصل "التحرير"، على أسماء الطلاب الذين لقوا مصرعهم فى حادث تفحم سيارتهم بمدينة الشروق، حيث تبين أن المتوفين الثلاثة هم عمار محمود عبد الفتاح الشرشابى وعبد الله ايهاب حسنى معوض وأحمد رزق محمد رزق المدرس بقسم هندسة البترول بالجامعة البريطانية بالشروق.تلقى رئيس مباحث الشروق إخطارا بوقوع حادث سيارة بطريق
اقرأ المزيد
حادث- الاتوبيس (3)

انقلاب أتوبيس ركاب صدمته سيارة نقل في الوايلي

شهد شارع أحمد سعيد بمنطقة الوايلي بالقاهرة، حالة من التكدس المروري، جراء حادث تصادم، حيث اصطدمت سيارة نقل بأتوبيس مخصص لنقل الركاب، ما تسبب فى انقلاب الأتوبيس ووقوع إصابات بين الركاب، بينما تجمهر الأهالي والمارة حول مكان الحادث، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقل المصابين، وتبين إصابة 6 مواطنين بإصابات تتنوع بين كدمات وسحجات جراء التصادم، وتسبب الحادث فى تكتل مروري وإعاقة حركة السير، وتمت الاستعانة بأوناش المرور لتنحية السيارتين المتسببتين فى الحادث من عرض الطريق وتسيير الحركة.
مصرع شخص تحت عجلات قطار

مأساة عامل أصيبت ابنته بالسرطان فقتل أباه وانتحر

«غلبان وفى حاله.. يمكن بيتعاطى مخدرات زي كتير من الشباب.. لكنه فى كل الأحوال مش بتاع مشاكل.. شغال يوم آه وعشرة لأ.. وده سبب مشاكله مع زوجته وطلاقه منها ومشكلاته مع أبيه وأمه كذلك»، هكذا لخص أهالي منطقة بولاق الدكرور أزمة الشاب «حمادة محمود» الذى قتل والده المسن لرفض الأخير منحه أموالا، ودفن جثة أبيه أسفل سريره، مستغلا ذهاب والدته للإقامة عند ابنتها عدة أيام، بينما تبين انتحار المتهم، حيث عثر الأهالي عليه ممزقا على قضبان السكة الحديد فى إمبابة عقب اكتشاف جثة والده بسبب رائحة تعفنها.
عادل -شكل

«كان بيجامل في فرح».. حبس عادل شكل كبير مشجعي الاتحاد السكندري

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية، القبض على كل من عادل شكل، كبير مشجي نادي الاتحاد السكندري، وأحمد سوادة، ومروان البوك، اليوم الإثنين، بتهمة حيازة أسلحة بعد تداول فيديو لهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بإحرازهم أسلحة بيضاء ونارية وترويع للمواطنين والبلطجة، فيما أصدر المستشار عبد العزيز سامي رئيس نيابة سيدي جابر، قراراً يقضي بحبس المتهمين الثلاثة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق والتحفظ على المضبوطات من الأسلحة وتفريغ الفيديوهات التى تكشف حيازتهم للأسلحة.
جثه-في-ارض-زراعيه (7)

«بتشتمني قدام مراتي».. قصة جملة انتهت بذبيحة في رشيد

كعادته كل صباح، خرج "محمود" (اسم مستعار) قاصدا محل عمله في مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة، وودعته زوجته "ذوات" على أمل تجدد اللقاء، إلا أنها لم تدرِ أنها نظرة الوداع، وأنهما لن يتقابلا ثانية لنهاية العمر، إذ قُتلت الزوجة في جريمة بشعة أضحت حديث الساعة في المدينة البسيطة. علاقة محبة وأخوة جمعت بين "محمود" وشقيقه "أحمد" حتى بعد زواج الأول بفتاة تدعى "ذوات"، ظل الأخ يتردد على منزله لزيارته والاطمئنان عليه وبات الاثنان محل حديث الجيران في منطقة "برج رشيد"، أينما رحلا لاحقتهما كلمات الثناء والإشادة كونهما مثالا جيدا للأخوة.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]