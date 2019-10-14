إصابة فلسطينية في اعتداء للمستوطنين جنوب نابلس

تحرير:أ.ش.أ ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ م

غزة

اعتدى مستوطنون، اليوم الاثنين، على مواطنة فلسطينية في منطقة خربة أم المراجم التابعة لقرية دوما جنوب نابلس شمال الضفة الغربية. وقال مسئول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس في تصريح مساء اليوم، إن مستوطنين اعتدوا على المواطنة زبدة مسلم (35 عاما)، في خربة أم المراجم، ورشوها بغاز الفلفل، حيث جرى نقلها إلى المستشفى لتقديم العلاج اللازم لها.

في سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، أثناء تواجدهما عند محيط مسجد الأربعين بالبلدة.كما أبعدت سلطات الاحتلال 7 مواطنين بينهم سيدتان عن المسجد الأقصى المبارك ومحيطه، لـمدة 15 يومًا.وقال المحامي خالد زبارقة إن سلطات الاحتلال كانت قد اعتقلت اليوم الاثنين،