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إصابة فلسطينية في اعتداء للمستوطنين جنوب نابلس

تحرير:أ.ش.أ ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ م
غزة
غزة
اعتدى مستوطنون، اليوم الاثنين، على مواطنة فلسطينية في منطقة خربة أم المراجم التابعة لقرية دوما جنوب نابلس شمال الضفة الغربية. وقال مسئول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس في تصريح مساء اليوم، إن مستوطنين اعتدوا على المواطنة زبدة مسلم (35 عاما)، في خربة أم المراجم، ورشوها بغاز الفلفل، حيث جرى نقلها إلى المستشفى لتقديم العلاج اللازم لها.
في سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، أثناء تواجدهما عند محيط مسجد الأربعين بالبلدة.كما أبعدت سلطات الاحتلال 7 مواطنين بينهم سيدتان عن المسجد الأقصى المبارك ومحيطه، لـمدة 15 يومًا.وقال المحامي خالد زبارقة إن سلطات الاحتلال كانت قد اعتقلت اليوم الاثنين،
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احمد-المسماري (2)

المسماري: لا نستهدف مدنيين والغارة قصفت معسكر الفرناج

قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، إن الغارة الجوية التي نفذها الطيران الحربي التابع للقيادة العامة على موقع بمنطقة الفرناج في طرابلس، اليوم الإثنين، استهدفت "معسكر المخابرة بالفرناج الذي تتخذه الميليشيات غرفة عمليات". وأضاف المسماري في بيان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أورده موقع (الوسط) الليبي، أن القصف تسبب في خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات بين صفوف الميليشيات، نافيًا استهداف أي مواقع مدنية خلال الغارات الجوية والعمليات البرية التي تقوم بها قوات القيادة العامة في طرابلس.
قيس سعيد

رسميًا.. فوز قيس سعيد برئاسة تونس بنسبة 72%

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فوز أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في الجولة الثانية من الإنتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد. وأوضحت الهيئة في مؤتمر صحفي عقد اليوم الإثنين، للإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، أنه بعد الانتهاء من فرز أصوات الناخبين بكافة مراكز الإقتراع، حصد سعيد 72.71 % من أصوات الناخبين، بينما حصل منافسه رجل الأعمال نبيل القروي على 27.29 % من الأصوات.
الجش- السوري (4)

بعد التحالف مع الأكراد.. الجيش السوري يقترب من الحدود التركية

تقدم الجيش السوري، صباح اليوم الإثنين، نحو الحدود التركية، حيث أصبح على بُعد 6 كيلومترات منها، بعدما دخلت القوات النظامية مدينة الطبقة ومطار الطبقة العسكري وبلدة عين عيسى وعددا من القرى والبلدات بريف محافظة الرقة الشمالي، وعددا كبيرا من القرى والبلدات في أرياف الرقة الجنوبي والجنوبي الغربي والشمالي، إضافة إلى بلدة تل تمر بريف الحسكة، وبحسب وكالة "سانا" السورية الرسمية، احتشد الأهالي عند مدخل بلدة عين عيسى لاستقبال وحدات الجيش، معربين عن ثقتهم بأن الجيش وحده القادر على حماية التراب السوري من أي مُعتد أو محتل.
قيس- سعيد

قيس سعيد.. أستاذ القانون من الجامعة إلى قصر قرطاج

فوز كاسح حققه الأكاديمي قيس سعيد في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تونس، التي جرت الأحد لانتخاب رئيس جديد للبلاد، بين قيس سعيد المرشح المستقل، ونبيل القروي مرشح حزب "قلب تونس" المدعوم من قوى يسارية وليبرالية. فور إغلاق مراكز الاقتراع أشارت النتائج الأولية واستطلاعات الرأي إلى فوز كبير لسعيد بحصوله على نحو 72 في المئة من الأصوات مقابل نحو 27 في المئة لمنافسه القروي. وتحدثت الاستطلاعات أيضا عن إقبال لافت، حيث ناهزت نسبة المشاركة 70 في المئة.
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اقتحامات-الاقصى

الاحتلال يخلي المصلين من باحة مصلى «الرحمة» بالأقصى

أخلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، المصلين من باحة مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى. وقال شهود عيان إن شرطة الاحتلال بدأت منذ صباح اليوم بإخلاء المصلين من باحة المصلى. وفي السياق ذاته، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 50 مستوطنا متطرفا اقتحموا باحات المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح، وسط انتشار مكثف لشرطة الاحتلال.
قوات الاحتلال - فلسطين

قوات الاحتلال تقتحم مقر مؤسسة لجان العمل الصحي برام الله

اقتحم العشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقر الإدارة العامة لمؤسسة لجان العمل الصحي، في منطقة سطح مرحبا بمدينة البيرة بمحافظة رام الله، وذلك بعد تحطيم أبوابه الخارجية. وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال حطموا الأبواب والأقفال بالمطارق الثقيلة قبل الدخول للمكاتب داخل المبنى، وحطموا مكاتب داخلية بالمؤسسة وألقوا بالملفات. واستنكرت مؤسسة لجان العمل الصحي في بيان اليوم، اقتحام مقرها الرئيس والعبث بمحتوياته وتعريض حياة سكان المبنى للخطر، لاسيما بعد المواجهات التي شهدها المكان مع الشبان الفلسطينيين، وقيام جنود الاحتلال باستخدام قنابل الغاز السام.
غزة (2)

5 قتلى و600 معتقل.. ضحايا الاحتلال الإسرائيلي خلال سبتمبر

قال مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لدائرة العمل والتخطيط في منظمة التحرير الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قتلت خمسة مواطنين، واعتقلت 600 آخرين، وهدمت 57 بيتا ومنشأة، خلال شهر سبتمبر المنصرم. وأوضح المركز في تقريره الشهري حول ابرز الانتهاكات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، أن من بين الشهداء الخمسة، ثلاثة من قطاع غزة أثناء مشاركتهم في المسيرات السلمية، من بينهم طفلان، فيما استشهدت نايفة محمد علي كعابنة (50 عاما) نتيجة إعدامها ميدانياً على حاجز قلنديا شمال القدس، فيما استشهد الاسير بسام السايح (46) عاماً، من مدينة نابلس نتيجة الاهمال الطبي في سجون الاحتلال، ليرتفع بذلك عدد الاسرى الشهداء منذ بداية العام إلى ثلاثة شهداء.
قوات-الاحتلال صورة-ارشيفية

قوات الاحتلال تُطلق النار على مراكب الصيادين الفلسطينيين

أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي النار، اليوم الأحد، صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر شمال قطاع غزة. وقالت لجان الصيادين الفلسطينيين إن زوارق الاحتلال أطلقت النار صوب المراكب على بُعد ثلاثة أميال مقابل بحر بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. وتنفذ زوارق الاحتلال اعتداءات متواصلة على الصيادين الفلسطينيين تشمل إطلاق النار والاعتقال ومصادرة القوارب والمعدات، ويعاني قطاع الصيد البحري في قطاع غزة من مشاكل عدة، أبرزها الممارسات الإسرائيلية المستمرة التي تتمثل في إطلاق النار واعتقال الصيادين ومصادرة مراكبهم، بالإضافة إلى عدم التزام الاحتلال بالاتفاقيات المعقودة مع الفلسطينيين؛ إذ تفرض بالقوة حدودا غير ثابتة، فتتراجع عن المساحات التي سمحت بها.
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