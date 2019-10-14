بركات بعد الفوز على بوتسوانا: شاهدنا السلبيات

تحرير:علي الزيني ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ م

محمد بركات وجهاز المنتخب

أكد محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن الفوز الذي حققه الفراعنة جيد، خاصة أنه جاء في بداية المشوار الفني مع المنتخب، موضحًا أن عادل عمروش المدير الفني لمنتخب بوتسوانا، سمح بزيادة عدد التبديلات من أربعة إلى ستة، خلال اللقاء الودي الذي جمعهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب الجيش ببرج العرب، بقيادة الحكم إبراهيم نور الدين، استعدادًا لمشواره في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، والذي يبدؤه بمواجهتي كينيا وجزر القمر في نوفمبر المقبل.

وتحدث بركات عقب نهاية اللقاء، عبر قناة "أون سبورت"، قائلا: "الاتفاق كان يقضي بإجراء أربعة تبديلات فقط خلال اللقاء، لكن في فترة الاستراحة مدرب بوتسوانا قال لنا إنه بإمكاننا إجراء أكثر من أربعة تبديلات خلال اللقاء إذا كنا نريد ذلك لتجربة عدد أكبر من اللاعبين". وواصل حديثه، قائلا: "استحوذنا على الكرة