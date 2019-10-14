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بيلوسي تبحث فرض عقوبات إضافية من الكونجرس على تركيا

تحرير:أ.ش.أ ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ م
بيلوسي
بيلوسي
أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الإثنين، أنها اتفقت مع السناتور الجمهوري لينزي جراهام على ضرورة اتخاذ قرار يلغي قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الانسحاب من سوريا بالإضافة إلى فرض عقوبات إضافية ضد تركيا. وقالت بيلوسي في سلسلة من التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد سعدت بإجراء اتصال هاتفي مع السناتور لينزي جراهام هذا الصباح، وكان أول عمل لدينا هو الاتفاق على ضرورة التوصل إلى قرار مشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإلغاء قرار الرئيس الخطير في سوريا على الفور".
وأشارت إلى أن الكونجرس يحتاج أيضًا إلى فرض حزمة عقوبات ضد تركيا من الحزبين ستتجاوز العقوبات المالية المحتملة التي تنظر فيها الإدارة الأمريكية.وقالت بيلوسي "عندما نجد أنفسنا في موقف أعطى فيه ترامب الضوء الأخضر للأتراك للقصف وإطلاق سراح عناصر تنظيم داعش فعليًا ، يجب أن تكون لدينا حزمة عقوبات أقوى مما
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الحرب-في- سوريا (13)

الأمم المتحدة: 160 ألف نازح إثر الهجوم التركي شمال سوريا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، أن العملية العسكرية التركية في سوريا أدت إلى نزوح 160 ألف شخص، داعيا أنقرة إلى خفض فوري للتصعيد. وأعرب جوتيريش وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، عن قلقه البالغ من تصاعد الوضع في شمال سوريا، مطالبا أنقرة بممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المدنيين تداعيات الأعمال القتالية.
ترامب-أردوغان

أمريكا: ترامب أمر بسحب 1000 جندي من شمال سوريا

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب أمر بسحب نحو ألف جندي أمريكي "متبقين " من شمال سوريا، وذلك في أعقاب الاضطرابات التي حدثت جراء الأمر الأولي بتراجع بعض الجنود الأمريكيين عن الحدود التركية مع سوريا، بحسب قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دافع عن قراره بسحب القوات من شمال شرق سوريا، بدعوى إعطاء الولايات المتحدة الأولوية لحماية حدودها. يذكر أن تركيا قد بدأت الأربعاء الماضي، عدوانها على شمال سوريا، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى بين المدنيين، ونزوح مئات الآلاف.
مايك-بومبيو

بومبيو: نحاول إقناع تركيا بوقف عملياتها العسكرية في سوريا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن السلطات الأمريكية تحاول استخدام أدواتها الاقتصادية والدبلوماسية من أجل إقناع تركيا بوقف عملياتها العسكرية في سوريا. وأضاف بومبيو في مقابلة مع صحيفة "ذا تينيسيان" الأمريكية ونشرت على الموقع الرسمي للوزارة:"اليوم بينما أنا جالس هنا تقوم فرق وزارة الخارجية الأمريكية على الأرض بالعمل من أجل إقناع الرئيس التركي رجب طيب أرودغان بأن الغزو أمر غير مناسب". ومضى: "نعمل على إقناعهم بأن الذهاب إلى سوريا بهذه الطريقة ، يعرض حياة الأكراد للخطر وآخرين في المنطقة كذلك كالمسيحيين والأقليات العرقية والدينية الأخرى.. هذه فكرة سيئة".
الشرطة-الأمريكية (2)

فصل الكهرباء عن 1.9 مليون مواطن في ولاية كاليفورنيا

قررت شركة "بي جي أند إي" المشغلة لمرفق الكهرباء في ولاية "كاليفورنيا" الأمريكية اليوم الجمعة قطع التيار الكهربائي عن مساحات واسعة من الولاية تجنبا لإندلاع حرائق الغابات، وذلك خلال تعرض الولاية لموجة رياح عاتية، مما يعرض نحو 1.9 مليون مواطن للعيش في الظلام. وقال المدير التنفيذي للشركة بيل جونسون حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، "يجب علينا أن ننتظر حتى يمر هذا الطقس السيئ. علينا أن نقوم بفحص خطوط الكهرباء التي يبلغ طولها 25 ألف ميلا بعد انتهاء موجة الرياح، وبعد التأكد من سلامتها سنقوم بإعادة التيار الكهربائي بالولاية".
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الرئيس الامريكي دونالد ترامب

ترامب يستعد لتطبيق العقوبات القاسية على تركيا: بدأنا العمل

قال الرئيس الإمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه يعمل في الوقت الحالي مع زعماء الكونجرس، من أجل فرض عقوبات قاسية على تركيا، موضحا عبر حسابه على "تويتر"، أن "وزارة الخزانة الأمريكية على استعداد لاتخاذ اللازم بهذا الغرض، ومن الممكن السعى لاستصدار تشريع إضافي".. وفي مقابلة مع صحيفة "ذا تينيسيان" الأمريكية، نشرت على الموقع الرسمي للخارجية أمس، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن السلطات الأمريكية تحاول استخدام أدواتها الاقتصادية والدبلوماسية من أجل إقناع تركيا بوقف عملياتها العسكرية في سوريا.
قصف-سوريا

إيران: هجوم تركيا على سوريا ليس الطريق لإزالة مخاوف أنقرة

قال محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، إن الهجوم التركي على سوريا ليس الطريق لإزالة مخاوف تركيا الأمنية الحدودية. وأضاف ظريف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء فارس، "أن ما نحتاجه اليوم هو الحوار الداخلي السوري وصياغة الدستور السوري الجديد والانتخابات القادمة التي نأمل أن تُجرى في عام 2021". وتابع: "أعتقد بأن تشكيل لجنة صياغة الدستور الجديد يعد خطوة أولى ومهمة ينبغي أن تتبعها إجراءات جادة من ضمنها خفض التوتر"، مشيرًا إلى أن طهران تتفهم مطلب تركيا لتوفير الأمن على حدودها الجنوبية، غير أنه قال إن الأمن لا يمكن توفيره عبر الهجوم على سوريا.?
مايك-بومبيو

بومبيو: نحاول إقناع تركيا بوقف عملياتها العسكرية في سوريا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن السلطات الأمريكية تحاول استخدام أدواتها الاقتصادية والدبلوماسية من أجل إقناع تركيا بوقف عملياتها العسكرية في سوريا. وأضاف بومبيو في مقابلة مع صحيفة "ذا تينيسيان" الأمريكية ونشرت على الموقع الرسمي للوزارة:"اليوم بينما أنا جالس هنا تقوم فرق وزارة الخارجية الأمريكية على الأرض بالعمل من أجل إقناع الرئيس التركي رجب طيب أرودغان بأن الغزو أمر غير مناسب". ومضى: "نعمل على إقناعهم بأن الذهاب إلى سوريا بهذه الطريقة ، يعرض حياة الأكراد للخطر وآخرين في المنطقة كذلك كالمسيحيين والأقليات العرقية والدينية الأخرى.. هذه فكرة سيئة".
قصف-سوريا

قصف جوي ومدفعي تركي على مناطق بشمال سوريا

أفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم الأربعاء، بوقوع قصف جوي ومدفعي تركي على مدينة رأس العين بريف الحسكة بشمال سوريا، وذكرت الوكالة، أن القصف تسبب في حركة نزوح كبيرة للأهالي، وأنه استهدف مواقع لقوات سوريا الديمقراطية في قرى المشرافة وخربة البنات بريف رأس العين. من جانبها، أكدت قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، أن المقاتلات التركية بدأت تشن ضربات جوية، مضيفة أن حالة ذعر هائلة تسود بين سكان شمال شرق سوريا. ونقلت قناة روسيا اليوم عن مصادر إعلامية قولها: «إن تركيا بدأت عدوانا على منطقة رأس العين بريف محافظة الحسكة الشمالي الغربي».
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