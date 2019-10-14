بيلوسي تبحث فرض عقوبات إضافية من الكونجرس على تركيا

تحرير:أ.ش.أ ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ م

بيلوسي

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الإثنين، أنها اتفقت مع السناتور الجمهوري لينزي جراهام على ضرورة اتخاذ قرار يلغي قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الانسحاب من سوريا بالإضافة إلى فرض عقوبات إضافية ضد تركيا. وقالت بيلوسي في سلسلة من التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد سعدت بإجراء اتصال هاتفي مع السناتور لينزي جراهام هذا الصباح، وكان أول عمل لدينا هو الاتفاق على ضرورة التوصل إلى قرار مشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإلغاء قرار الرئيس الخطير في سوريا على الفور".

وأشارت إلى أن الكونجرس يحتاج أيضًا إلى فرض حزمة عقوبات ضد تركيا من الحزبين ستتجاوز العقوبات المالية المحتملة التي تنظر فيها الإدارة الأمريكية.وقالت بيلوسي "عندما نجد أنفسنا في موقف أعطى فيه ترامب الضوء الأخضر للأتراك للقصف وإطلاق سراح عناصر تنظيم داعش فعليًا ، يجب أن تكون لدينا حزمة عقوبات أقوى مما