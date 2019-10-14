حسام البدري: راضِ عن أداء اللاعبين.. «وادعموا كوكا»

تحرير:أحمد سعيد ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٧ م

حسام البدري

كشف حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، فوائد ودية بتسوانا والتي خاضها الفراعنة مساء اليوم الإثنين، وانتهت بفوز مصر بهدف دون رد، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، مشيرًا إلى أنه شكر اللاعبين الذي شاركوا في المباراة وعلى ما قدموه في أول تجمع للمنتخب تحت قيادته.. وقال البدري في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن هناك لاعبين لهم رصيد، وهناك جدد أو انضموا لفترة بسيطة، ولكن ما لمسته من الجميع كان رغبة وإصرار على النجاح، اتفقنا على شروط تعاملنا معا كأسرة وراض بنسبة 99% عما حدث في هذا التجمع.

وأكد البدري: «بعض اللاعبين كان يجب أن يكونوا معنا، مثل رمضان صبحي، ومصطفى محمد، وفضلنا أن يكونا متواجدين مع المنتخب الأوليمبي قبل كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، رأينا عناصر جديدة أيضا مثل حمدي فتحي، ومحمد مجدي (قفشة)». وعن الأداء الفني قال: «لست راضيا بنسبة 100%، ولكن كنت سأكون حزينا