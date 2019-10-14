النيابة تحفظ بلاغات ممدوح عباس ضد مجلس الزمالك

تحرير:محمد حسن صيام ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ م

مرتضى منصور

قررت نيابة الأموال العامة العليا حفظ البلاغات المقدمة من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق ضد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي الحالي وعدد من مسئولي القلعة البيضاء، ووفقا لما أعلنه مسؤلو النادي، قام المستشسار القانوني للزمالك بإتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة برفع اسم هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك من على قوائم الترقب والوصول، بعدما قام بسداد قيمة الأموال التي حددتها نيابة الأموال العامة في القضية، حيث قامت النيابة بمخاطبة كل الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية بذلك ليتم غلق ملف القضية التي شغلت الرأي العام لفترة طويلة.

على جانب آخر يستعد الزمالك لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي، يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز، التي يتصدرها المارد الأحمر برصيد 9 نقاط، بينما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن المقاولون العرب الثالث وبيراميدز الثاني. وكان فريق نادي الزمالك قد