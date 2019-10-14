رياضة

ديسابر يجيب.. لماذا حضر ودية مصر وبتسوانا من الملعب؟

تحرير:أحمد سعيد ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤١ م
ديسابر
ديسابر
أكد الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز على أن مشاركة لاعبي فريقه مع منتخب مصر أمام نظيره البتسواني تكسبهم المزيد من الخبرات مشيرًا إلى أنه حضر ودية بتسوانا من أجل مساندة منتخب مصر ولاعبي فريقه في هذه المواجهة.. وأضاف ديسابر في تصريحات لقناة أون سبورت أن تمركز لاعبي منتخب مصر كان جيدا وحدثت العديد من التغييرات الفنية في المباراة. وأكمل: "الفوز على بتسوانا بداية جيدة لمنتخب مصر مع حسام البدري، وفي الفترة المقبلة الأداء سيتحسن أكثر".
وشدد: "مثل هذه المباريات تزيد من خبرة لاعبي بيراميدز، وبالتأكيد هي فرصة لهم لخدمة منتخب بلادهم". وواصل: "بالتأكيد الجميع سيبذل قصارى جهده لدعم منتخب مصر". وعن مباراة القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك قال ديسابر: "أركز فقط مع فريقي وأتمنى أن تكون مواجهة جيدة وأتمنى التوفيق للفريقين، ولكن مهمتي هي التركيز
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