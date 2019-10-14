رونالدو يواصل كتابة التاريخ.. ويصل للهدف الـ700

تحرير:علي الزيني ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ م

رونالدو

لم يلعب كرة القدم سوى لتحطيم الأرقام القياسية، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وصل إلى الهدف الـ700 في مسيرته، خلال مواجهة منتخب بلاده ونظيره الأوكراني، التي تقام على "مجمع أولمبيسكي الوطني الرياضي"، ضمن مواجهات المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، وقلص "الدون" الفارق لصالح البرتغال في الدقيقة 72 من ركلة جزاء، بعدما كان متأخرًا بهدفين نظيفين، كما وصل إلى هدفه الـ95 مع المنتخب، ليصبح على بُعد 14 هدفًا من الرقم القياسي للإيراني علي دائي، الهداف التاريخي على المستوى الدولي لكل منتخبات العالم.

وأصبح رونالدو سادس لاعب يصل إلى الهدف الـ700، بعد كل من التشيكوسلوفاكي جوزيف بيكان، والبرازيليين روماريو وبيليه، والمجري فيرينتس بوشكاش والألماني جيرد مولر. ووصل رونالدو إلى الـ700 هدف، خلال مشاركته في 974 مباراة، سواء مع الأندية أو مع منتخب بلاده، بواقع 5 أهداف مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، 118 هدفًا