رياضة

رونالدو يواصل كتابة التاريخ.. ويصل للهدف الـ700

تحرير:علي الزيني ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ م
رونالدو
رونالدو
لم يلعب كرة القدم سوى لتحطيم الأرقام القياسية، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وصل إلى الهدف الـ700 في مسيرته، خلال مواجهة منتخب بلاده ونظيره الأوكراني، التي تقام على "مجمع أولمبيسكي الوطني الرياضي"، ضمن مواجهات المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، وقلص "الدون" الفارق لصالح البرتغال في الدقيقة 72 من ركلة جزاء، بعدما كان متأخرًا بهدفين نظيفين، كما وصل إلى هدفه الـ95 مع المنتخب، ليصبح على بُعد 14 هدفًا من الرقم القياسي للإيراني علي دائي، الهداف التاريخي على المستوى الدولي لكل منتخبات العالم.
وأصبح رونالدو سادس لاعب يصل إلى الهدف الـ700، بعد كل من التشيكوسلوفاكي جوزيف بيكان، والبرازيليين روماريو وبيليه، والمجري فيرينتس بوشكاش والألماني جيرد مولر. ووصل رونالدو إلى الـ700 هدف، خلال مشاركته في 974 مباراة، سواء مع الأندية أو مع منتخب بلاده، بواقع 5 أهداف مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، 118 هدفًا
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منتخب- ايسلندا

أيسلندا يتخطى أندورا في تصفيات يورو 2020

حقق منتخب أيسلندا الفوز على نظيره منتخب أندورا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة ليورو 2020 بالمجموعة الثامنة والتي تضم كلا من فرنسا وتركيا وألبانيا ومولدوفا بالإضافة إلى طرفي المباراة. افتتح أرنور سيجوردسون لاعب منتخب أيسلندا التسجيل في الدقيقة 38 من زمن أحداث الشوط الأول من المباراة، بينما أضاف كولبيينن سيجثورسون الهدف الثاني لمنتخب أيسلندا في الدقيقة 64 من زمن أحداث المباراة.
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إنجلترا تتأهل ليورو 2020.. وفرنسا تتعادل مع تركيا

حقق المنتخب الإنجليزي فوزا كبيرا على نظيره البلغاري، بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب صوفيا، ضمن منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، ليتأهل بشكل رسمي إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية، بهذا الفوز رفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 15 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام التشيك صاحبة المركز الثاني.. وتعرضت المباراة للإيقاف مرتين في الشوط الأول، بعدما أطلقت مجموعة من المشجعين البلغاريين هتافات عنصرية تجاه لاعبي المتخب الإنجليزي الذين تشاور معهم الحكم قبل أن يقرر استئناف اللعب.
اوكرانيا‎

أوكرانيا تتأهل ليورو 2020 بعد الفوز على البرتغال

حقق منتخب أوكرانيا الفوز على نظيره البرتغالي، بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على "مجمع أولمبيسكي الوطني الرياضي"، ضمن مواجهات المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، سجل رومان ياريمتشوك هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأضاف أندري يارمولينكو الهدف الثاني، وأحرز كريستيانو رونالدو هدف البرتغال الوحيد، لينضم المنتخب الأوكراني إلى ركب المتأهلين لبطولة اليورو، بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة، في صدارة المجموعة، وجاء منتخب البرتغال في المركز الثاني برصيد 11 نقطة.
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اوكرانيا‎

أوكرانيا تتأهل ليورو 2020 بعد الفوز على البرتغال

حقق منتخب أوكرانيا الفوز على نظيره البرتغالي، بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على "مجمع أولمبيسكي الوطني الرياضي"، ضمن مواجهات المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، سجل رومان ياريمتشوك هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأضاف أندري يارمولينكو الهدف الثاني، وأحرز كريستيانو رونالدو هدف البرتغال الوحيد، لينضم المنتخب الأوكراني إلى ركب المتأهلين لبطولة اليورو، بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة، في صدارة المجموعة، وجاء منتخب البرتغال في المركز الثاني برصيد 11 نقطة.
روسيا

منتخب روسيا ثالث المتأهلين إلى يورو 2020

حقق المنتخب الروسي فوزًا كبيرًا على نظيره القبرصي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب "نيو جي إس بي ستاديوم"، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من المجموعة السابعة لدور المجموعات من التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، وبهذه النتيجة رفع الدب الروسي رصيده إلى 21 نقطة في وصافة المجموعة، بفارق 3 نقاط عن منتخب بلجيكا، صاحب الصدارة؛ ليضمن المنتخبين بطاقة التأهل إلى اليورو، في المقابل تجمد رصيد المنتخب القبرصي عند 10 نقاط في المركز الثالث.
بلجيكا

بلجيكا تواصل عروضها القوية في تصفيات يورو 2020

حقق المنتخب البلجيكي، الفوز على نظيره كازاخستان، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب أستانا أرينا، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من المجموعة السابعة لدور المجموعات من التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، سجل ميتشي باتشواي هدف التقدم للضيوف، وأضاف توماس مونييه الهدف الثاني، لترفع بلجيكا رصيدها إلى 24 نقطة في الصدارة، بفارق ست نقاط عن روسيا صاحب المركز الثاني، والذي اقترب من الصعود رفقة الشياطين الحمر، في المقابل تجمد رصيد كازاخستان عند 7 نقاط في المركز الرابع.
لوكا-يوفيتش‎

يوفتش يغيب عن المنتخب الصربي بسبب التخاذل

علقت الصحافة الإسبانية على غياب الدولى الصربى لوكا يوفتش مهجام فريق ريال مدريد، حيث كشفت صحيفة آس الإسبانية فى تقرير لها أن المهاجم الصاعد غاب عن منتخب بلاده بادعاء الإصابة، حيث ادعى الأخير الإصابة خلال معسكر المنتخب الصربي الذى أقيم فى شهر سبتمبر الماضى. ووفقًا لصحيفة آس، فإن ليوبيشا تومباكوفيتش المدير الفني للمنتخب الصربي قرر معاقبة يوفتش على تخاذله في المعسكر الماضي، حيث اشتكى اللاعب من الإصابة ليغيب عن مواجهة لوكسمبورج، قبل أن يشارك بقميص ريال مدريد أمام ليفانتي بعد أربعة أيام فقط.
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