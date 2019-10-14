أوكرانيا تتأهل ليورو 2020 بعد الفوز على البرتغال

تحرير:علي الزيني ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٤ م

أوكرانيا

حقق منتخب أوكرانيا الفوز على نظيره البرتغالي، بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على "مجمع أولمبيسكي الوطني الرياضي"، ضمن مواجهات المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، سجل رومان ياريمتشوك هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأضاف أندري يارمولينكو الهدف الثاني، وأحرز كريستيانو رونالدو هدف البرتغال الوحيد، لينضم المنتخب الأوكراني إلى ركب المتأهلين لبطولة اليورو، بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة، في صدارة المجموعة، وجاء منتخب البرتغال في المركز الثاني برصيد 11 نقطة.

بداية المباراة جاءت سريعة، وسجل منتخب أوكرانيا هدف التقدم في الدقيقة السادسة، بعد رأسية من كريستوف، تصدى لها الحارس باتريسيو، تابعها ياريمتشوك بتسديدة في الشباك، حاول منتخب البرتغال، العودة إلى اللقاء من أجل معادلة النتيجة، لكن الدفاع الأوكراني تصدى لجميع الهجمات. وفي الدقيقة 27، أضاف المنتخب الأوكراني،