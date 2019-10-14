إنجلترا تتأهل ليورو 2020.. وفرنسا تتعادل مع تركيا

تحرير:أحمد سعيد ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٦ م

تركيا

حقق المنتخب الإنجليزي فوزا كبيرا على نظيره البلغاري، بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب صوفيا، ضمن منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، ليتأهل بشكل رسمي إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية، بهذا الفوز رفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 15 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام التشيك صاحبة المركز الثاني.. وتعرضت المباراة للإيقاف مرتين في الشوط الأول، بعدما أطلقت مجموعة من المشجعين البلغاريين هتافات عنصرية تجاه لاعبي المتخب الإنجليزي الذين تشاور معهم الحكم قبل أن يقرر استئناف اللعب.

وافتتح المنتخب الإنجليزي التسجيل في الدقيقة السابعة، عن طريق راشفورد بطريقة رائعة، وأضاف الإنجليز الهدف الثاني في الدقيقة 20 عن طريق باركلي، وسجل باركلي الهدف الثاني له والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 42، عندما رفع كين عرضية وضعها باركلي برأسه. وأحرز سترلينج الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة من الوقت