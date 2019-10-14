أيسلندا يتخطى أندورا في تصفيات يورو 2020

تحرير:محمد حسن صيام ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٤ م

أيسلندا

حقق منتخب أيسلندا الفوز على نظيره منتخب أندورا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة ليورو 2020 بالمجموعة الثامنة والتي تضم كلا من فرنسا وتركيا وألبانيا ومولدوفا بالإضافة إلى طرفي المباراة. افتتح أرنور سيجوردسون لاعب منتخب أيسلندا التسجيل في الدقيقة 38 من زمن أحداث الشوط الأول من المباراة، بينما أضاف كولبيينن سيجثورسون الهدف الثاني لمنتخب أيسلندا في الدقيقة 64 من زمن أحداث المباراة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب أيسلندا لــ15 نقطة في المركز الثالث من ترتيب المجموعة التي يتصدرها منتخب الديوك الفرنسية، بينما تجمد رصيد منتخب أندورا عند 3 نقاط في المركز الخامس بترتيب المجموعة. وفي مباراة أخرى بنفس الجولة تمكن منتخب كوسوفو من تخطي منتخب الجبل الأسود بهدفين دون رد في المباراة التي



بهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب أيسلندا لــ15 نقطة في المركز الثالث من ترتيب المجموعة التي يتصدرها منتخب الديوك الفرنسية، بينما تجمد رصيد منتخب أندورا عند 3 نقاط في المركز الخامس بترتيب المجموعة.



وفي مباراة أخرى بنفس الجولة تمكن منتخب كوسوفو من تخطي منتخب الجبل الأسود بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب فاديل فوكري ستاديوم معقل منتخب كوسوفو.



سجل أمير رحماني الهدف الأول لمنتخب كوسوفو في الدقيقة 10 من زمن أحداث الشوط الأول من المباراة، بينما أضاف فيدات موريكي الهدف الثاني في الدقيقة 34 من نفس الشوط.



بهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب كوسوفو 11 في المركز الثالث بترتيب المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد الجبل الأسود عند 3 نقاط في المركز الخامس بترتيب المجموعة الأولى.