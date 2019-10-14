رياضة

أيسلندا يتخطى أندورا في تصفيات يورو 2020

تحرير:محمد حسن صيام ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٤ م
أيسلندا
أيسلندا
حقق منتخب أيسلندا الفوز على نظيره منتخب أندورا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة ليورو 2020 بالمجموعة الثامنة والتي تضم كلا من فرنسا وتركيا وألبانيا ومولدوفا بالإضافة إلى طرفي المباراة. افتتح أرنور سيجوردسون لاعب منتخب أيسلندا التسجيل في الدقيقة 38 من زمن أحداث الشوط الأول من المباراة، بينما أضاف كولبيينن سيجثورسون الهدف الثاني لمنتخب أيسلندا في الدقيقة 64 من زمن أحداث المباراة.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب أيسلندا لــ15 نقطة في المركز الثالث من ترتيب المجموعة التي يتصدرها منتخب الديوك الفرنسية، بينما تجمد رصيد منتخب أندورا عند 3 نقاط في المركز الخامس بترتيب المجموعة. وفي مباراة أخرى بنفس الجولة تمكن منتخب كوسوفو من تخطي منتخب الجبل الأسود بهدفين دون رد في المباراة التي
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منتخب- إنجلترا

إنجلترا تتأهل ليورو 2020.. وفرنسا تتعادل مع تركيا

حقق المنتخب الإنجليزي فوزا كبيرا على نظيره البلغاري، بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب صوفيا، ضمن منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، ليتأهل بشكل رسمي إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية، بهذا الفوز رفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 15 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام التشيك صاحبة المركز الثاني.. وتعرضت المباراة للإيقاف مرتين في الشوط الأول، بعدما أطلقت مجموعة من المشجعين البلغاريين هتافات عنصرية تجاه لاعبي المتخب الإنجليزي الذين تشاور معهم الحكم قبل أن يقرر استئناف اللعب.
اوكرانيا‎

أوكرانيا تتأهل ليورو 2020 بعد الفوز على البرتغال

حقق منتخب أوكرانيا الفوز على نظيره البرتغالي، بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على "مجمع أولمبيسكي الوطني الرياضي"، ضمن مواجهات المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، سجل رومان ياريمتشوك هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأضاف أندري يارمولينكو الهدف الثاني، وأحرز كريستيانو رونالدو هدف البرتغال الوحيد، لينضم المنتخب الأوكراني إلى ركب المتأهلين لبطولة اليورو، بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة، في صدارة المجموعة، وجاء منتخب البرتغال في المركز الثاني برصيد 11 نقطة.
رونالدو‎

رونالدو يواصل كتابة التاريخ.. ويصل للهدف الـ700

لم يلعب كرة القدم سوى لتحطيم الأرقام القياسية، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وصل إلى الهدف الـ700 في مسيرته، خلال مواجهة منتخب بلاده ونظيره الأوكراني، التي تقام على "مجمع أولمبيسكي الوطني الرياضي"، ضمن مواجهات المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، وقلص "الدون" الفارق لصالح البرتغال في الدقيقة 72 من ركلة جزاء، بعدما كان متأخرًا بهدفين نظيفين، كما وصل إلى هدفه الـ95 مع المنتخب، ليصبح على بُعد 14 هدفًا من الرقم القياسي للإيراني علي دائي، الهداف التاريخي على المستوى الدولي لكل منتخبات العالم.
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لوكا-يوفيتش‎

يوفتش يغيب عن المنتخب الصربي بسبب التخاذل

علقت الصحافة الإسبانية على غياب الدولى الصربى لوكا يوفتش مهجام فريق ريال مدريد، حيث كشفت صحيفة آس الإسبانية فى تقرير لها أن المهاجم الصاعد غاب عن منتخب بلاده بادعاء الإصابة، حيث ادعى الأخير الإصابة خلال معسكر المنتخب الصربي الذى أقيم فى شهر سبتمبر الماضى. ووفقًا لصحيفة آس، فإن ليوبيشا تومباكوفيتش المدير الفني للمنتخب الصربي قرر معاقبة يوفتش على تخاذله في المعسكر الماضي، حيث اشتكى اللاعب من الإصابة ليغيب عن مواجهة لوكسمبورج، قبل أن يشارك بقميص ريال مدريد أمام ليفانتي بعد أربعة أيام فقط.
ديدييه ديشامب

أزمة بين ديشامب وإدارة البايرن بسبب هيرنانديز

علق ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، على استدعائه لـوكاس هيرنانديز، لاعب بايرن ميونيخ، مشيرًا إلى أن هناك إمكانية للدفع باللاعب فى لقاء منتخب الديوك وتركيا. وكانت أزمة قد اندلعت بين إدارة النادى البافاري والجهاز الفني للمنتخب الفرنسي، بسبب إصرار الأخير على استدعاء هيرنانديز لمعسكر الديوك، رغم معاناته من إصابة في الركبة، ولم يشارك هيرنانديز ضد أيسلندا أمس الجمعة؛ بسبب عدم تماثله الكامل للشفاء. ورغم عدم مشاركة هيرنانديز ضد أيسلندا، أمس، قال ديشامب، في تصريحات لصحيفة "لى بارسيان" الفرنسية: "توجد إمكانية للدفع باللاعب ضد تركيا".
إنجلترا - التشيك

التشيك تفوز على إنجلترا بتصفيات اليورو

تمكن المنتخب التشيكي من تحقيق مفاجأة والفوز على نظيره الإنجليزي، بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد إدين أرينا، ضمن منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، وسجل هاري كين هدف المنتخب الإنجليزي في الدقيقة 5، وعادل جاكوب برابيتش للمنتخب التشيكي في الدقيقة التاسعة، قبل أن يحرز زدينيك أوندراسيك هدف الفوز لتشيك في الدقيقة 85. وبقي المنتخب الإنجليزي متصدرا بفارق الأهداف أمام التشيك (12 نقطة لكل منهما) علما بأن المنتخب المضيف لعب 6 مباريات مقابل 5 لانجلترا.
كيليان مبابي

ديشامب: مبابى سيغيب عن مواجهات تصفيات يورو 2020

كشف ديدييه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم عن السبب وراء استبعاده اللاعب الشاب كيليان مبابي من قائمة الفريق للمباراتين القادمتين اللتين يواجه فيهما أيسلندا وتركيا، في تصفيات كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020). وقال ديشامب اليوم الخميس، في المؤتمر الصحفي لفريقه قبل مباراة أيسلندا المقررة غدا الجمعة فى يورو 2020: "مبابي لم يكن على استعداد لخوض المباراتين بسبب الإصابة التي عانى منها قبل أسابيع، اللاعب مازال بحاجة لمزيد من الوقت من أجل التأهيل".
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