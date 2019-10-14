نصر أكتوبر| قصة إسقاط 18 طائرة إسرائيلية في 53 دقيقة (فيديو)

تحرير:إسلام الشاذلي ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٤ م

هشام الحلبي

كشف اللواء طيار هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن هناك كان مخطط إسرائيلي لتدمير القوات الجوية على الأرض لتحارب القوات البرية والبحرية والقوات المسلحة بدون غطاء جوي طوال فترة الحرب؛ حتى تحقق أكثر خسائر ممكنة فضلًا عن عدم وصولها لأهدافها المطلبوبى. وروى الحلبي في مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين، تفاصيل معركة المنصورة أثناء حرب أكتوبر 1973؛ التي نتج عنها إسقاط 18 طائرة إسرائيلية والتي استغرقت 53 دقيقة، مشيرا إلى أن المعركة تمثل يوما فارقا في الحرب وفي تاريخ القوات الجوية.

ونوه بأن إسرائيل دخلت معركة المنصورة بحوالي 120 طائرة على موجات، في سعي منها لتدمير القوات الجوية المصرية، مضيفًا: "طائرات إسرائيل آنذاك كانت طائرات الجيل الثالث وأداؤها مرتفع ولكن الطائرات المصرية كانت طائرات الجيل الثاني ومداها كان قصيرا على عكس طائرات إسرائيل، وعلى الرغم من فارق الإمكانات نجحت الطائرات