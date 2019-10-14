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أشرف زكي: إسرائيل مرعوبة من إقبال الشباب على «الممر»

تحرير:إسلام الشاذلي ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٢ م
أشرف زكي
أشرف زكي
وجه الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الشكر على القائمين على فيلم الممر، معقبًا: "اللي رعب اسرائيل مش فيلم الممر فقط، اللي رعبهم هو إقبال الشباب الشديد على هذا الفيلم الذي يدل على حب الشباب لهذا الوطن". وقال زكي، إن مصر في أشد الحاجة إلى إعداد أعمال سينمائية عسكرية، أو حتى أعمال إجتماعية تغطي بعض البطولات مثل قصة حياة شهيد، وخلافه، مشيرًا إلى أنه اتفق مع أكاديمية الفنون بمعهد السينما على إعداد أفلام تسجيلية قصيرة عن بعض الرموز والشهداء والأبطال.
وأضاف زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الإثنين، أن هناك جيلًا كاملًا من الشعب المصري لم يشاهد أعمال درامية أو سينمائية عن بطولات الجيش المصري، مشيرًا إلى أن فيلم "الممر" اختزل عشرات السنوات، وعرف الشباب ببطولات حرب السادس من أكتوبر،
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شريف-مدكور

شريف مدكور لجمهوره: «كنت أرخص مذيع في مصر» (فيديو)

نشر الإعلامي شريف مدكور، رسالة لجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ووجه الشكر إلى الجمهور والأمهات والرجال والأطفال المتابعين، بسبب النجاح الذي وصل إليه البرنامج، قائلا: "دي نعمة وفضل من ربنا، مبسوط جدًا أن الأمهات بتقولي إن الأطفال بيسمعوا كلامي ودي نعمة من ربنا، وربنا يديمها علينا ولكل مجتهد نصيب، والحمدلله الواحد قادر وراضي ولكل مجتهد نصيب".
الرئيس-السيسى

السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة الفنان طلعت زكريا

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد حازم نصار، للتعزية في وفاة الفنان طلعت زكريا، وإبلاغ أسرته خالص عزائه ومواساته. وشارك عدد كبير من نجوم الفن والشخصيات العامة في عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا، والذي أقيم مساء أول من أمس الخميس، في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، وتلقى نجله الأكبر عمر مع الفنان أحمد فهمي، العزاء، وبرز حضور علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورئيس نادي الزمالك، وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان سمير غانم، وصلاح عبد الله.
جنازة- الفنان- طلعت -زكريا (2)

في عزاء طلعت زكريا.. علاء وجمال مبارك يشاركان وأحمد فهمي غضبان

?شارك عدد كبير من نجوم الفن والشخصيات العامة في عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا، والذي أقيم مساء اليوم الخميس، والذي أقيم في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، وتلقى نجله الأكبر عمر مع الفنان أحمد فهمي، العزاء، وبرز حضور علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورئيس نادي الزمالك، بالإضافة إلى أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان سمير غانم، وصلاح عبد الله وأحمد السقا ونهال عنبر وكريم عبد العزيز ومصطفى قمر ونجوم مسرح مصر، وغيرهم من نجوم الفن والشخصيات العامة، كما تقدم الوافدين على سرادق العزاء الفنان هنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي.
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وائل-الإبراشي

وائل الإبراشي عن فيلم «الممر»: قضى على الجزيرة والإخوان

علق الإعلامي وائل الإبراشي، على فيلم «الممر»، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «on e»، مساء الإثنين، قائلًا: «إن فيلم الممر قضى على قناة الجزيرة والقنوات الإخوانية، وحملات التشويه التي تشن على مؤسسات الدولة المصرية»، مشيرًا إلى أن الشعب المصري تفاعل مع عرض هذا الفيلم، الذي يعد حدثًا تاريخيًا ووطنيًا، معقبًا: «فيلم الممر مش مجرد فيلم على شاشة التلفاز، تجمع المواطنين حول الشاشات لم يحدث منذ سنوات كثيرة، ولكنه حدث فريد»، لافتًا إلى أن الفيلم محا جميع ما يقوم به الخصوم من مؤامرات.
فيلم الممر

عرض فيلم الممر على البث الأرضي للقناة الأولى

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، أنه نزولا على رغبة المشاهدين، فقد تم تعديل موعد عرض فيلم (الممر) على القناة الأولى، ليذاع في الثامنة مساء اليوم الأحد بدلا من الساعة العاشرة، موضحة أن الفيلم سيعرض الليلة على البث الأرضي للقناة الأولى، فيما يذاع فضائيا على شاشة القناة الأولى يوم الجمعة المقبل. وكانت الهيئة قد اتفقت، في وقت سابق، مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي على عرض فيلم (الممر) على شاشة القناة الأولى أرضيا يوم السادس من أكتوبر.
فيلم الممر

4 مرات في قناتين.. مواعيد عرض فيلم «الممر» تليفزيونيا

تزامنا مع الاحتفال بمرور 46 عاما على انتصار أكتوبر المجيد، قررت قناة ON E، عرض فيلم "الممر" لأول مرة على شاشات التليفزيون، ويعد الفليم أضخم إنتاج سينمائي مصري، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، وبطولة النجوم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين"، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت.
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