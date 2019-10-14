أشرف زكي: إسرائيل مرعوبة من إقبال الشباب على «الممر»

تحرير:إسلام الشاذلي ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٢ م

أشرف زكي

وجه الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الشكر على القائمين على فيلم الممر، معقبًا: "اللي رعب اسرائيل مش فيلم الممر فقط، اللي رعبهم هو إقبال الشباب الشديد على هذا الفيلم الذي يدل على حب الشباب لهذا الوطن". وقال زكي، إن مصر في أشد الحاجة إلى إعداد أعمال سينمائية عسكرية، أو حتى أعمال إجتماعية تغطي بعض البطولات مثل قصة حياة شهيد، وخلافه، مشيرًا إلى أنه اتفق مع أكاديمية الفنون بمعهد السينما على إعداد أفلام تسجيلية قصيرة عن بعض الرموز والشهداء والأبطال.

وأضاف زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الإثنين، أن هناك جيلًا كاملًا من الشعب المصري لم يشاهد أعمال درامية أو سينمائية عن بطولات الجيش المصري، مشيرًا إلى أن فيلم "الممر" اختزل عشرات السنوات، وعرف الشباب ببطولات حرب السادس من أكتوبر،