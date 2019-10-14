باحث دولي: أزمة سد النهضة بدأت منذ عهد محمد علي باشا

تحرير:إسلام الشاذلي ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٨ م

سد النهضة

قال الدكتور وائل الشهاوي، الباحث المتخصص في الشئون الدولية، إن إثيوبيا عندما شعرت بعدم وجود نظام سياسي قوي في مصر أثناء ثورة 2011، قامت بالشروع في بناء سد النهضة، واستغلت الفوضى في حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وقررت بناء سد النهضة رسميًا. وأضاف الشهاوي خلال حواره على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن أزمة سد النهضة تاريخية، وبدأت منذ عهد محمد علي باشا، لافتَا إلى أن هذه الأزمة ليست وليدة اللحظة كما يعتقد البعض.

ولفت إلى أن إثيوبيا انتهت من 68% من سد النهضة، الذي يعتبر العاشر عالميًا، والأكبر في الشرق الأوسط وإفريقيا، ومن المتوقع أن يخرج هذا السد حجم ضخم من الطاقة.وأشار إلى أن أمريكا والصين وإسرائيل هم أكبر مستثمرين في سد النهضة، مضيفًا أن السبب الرئيسي لبناء سد النهضة هو إرغام مصر على القبول بأشياء معينة،