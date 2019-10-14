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باحث دولي: أزمة سد النهضة بدأت منذ عهد محمد علي باشا

تحرير:إسلام الشاذلي ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٨ م
سد النهضة
سد النهضة
قال الدكتور وائل الشهاوي، الباحث المتخصص في الشئون الدولية، إن إثيوبيا عندما شعرت بعدم وجود نظام سياسي قوي في مصر أثناء ثورة 2011، قامت بالشروع في بناء سد النهضة، واستغلت الفوضى في حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وقررت بناء سد النهضة رسميًا. وأضاف الشهاوي خلال حواره على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن أزمة سد النهضة تاريخية، وبدأت منذ عهد محمد علي باشا، لافتَا إلى أن هذه الأزمة ليست وليدة اللحظة كما يعتقد البعض.
ولفت إلى أن إثيوبيا انتهت من 68% من سد النهضة، الذي يعتبر العاشر عالميًا، والأكبر في الشرق الأوسط وإفريقيا، ومن المتوقع أن يخرج هذا السد حجم ضخم من الطاقة.وأشار إلى أن أمريكا والصين وإسرائيل هم أكبر مستثمرين في سد النهضة، مضيفًا أن السبب الرئيسي لبناء سد النهضة هو إرغام مصر على القبول بأشياء معينة،
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لواء طيار هشا الحلبي

نصر أكتوبر| قصة إسقاط 18 طائرة إسرائيلية في 53 دقيقة (فيديو)

كشف اللواء طيار هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن هناك كان مخطط إسرائيلي لتدمير القوات الجوية على الأرض لتحارب القوات البرية والبحرية والقوات المسلحة بدون غطاء جوي طوال فترة الحرب؛ حتى تحقق أكثر خسائر ممكنة فضلًا عن عدم وصولها لأهدافها المطلبوبى. وروى الحلبي في مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين، تفاصيل معركة المنصورة أثناء حرب أكتوبر 1973؛ التي نتج عنها إسقاط 18 طائرة إسرائيلية والتي استغرقت 53 دقيقة، مشيرا إلى أن المعركة تمثل يوما فارقا في الحرب وفي تاريخ القوات الجوية.
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مترو الأنفاق: غرامة الركوب في عربات السيدات 30 جنيها

قررت شركة مترو الأنفاق، فرض غرامة مالية قدرها 30 جنيهًا من كل شخص يقوم بركوب العربات المخصصة للسيدات فقط داخل القطارات، مشيرة إلى أنه سيتم تحصيل المخالفة بشكل فوري من المخالفين، مؤكدة على أن الهدف من الغرامات التي تحصلها تحقيق الانضباط داخل المرفق ومواجهة أي ظواهر سلبية تضر بالمرفق وانضباطه. وأضافت الشركة، أن أفراد الشرطة الموجودين بالمحطات هما من يقومون بتحصيل هذا النوع من الغرامات، بموجب إيصال غرامة، على أن يتم تحرير محضر بمكتب الشرطة لكل مخالف يمتنع عن دفع قيمة الغرامة تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة.
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نشأت الديهي: أردوغان ممثل الشيطان في الأرض (فيديو)

قال الإعلامي نشأت الديهي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هو الممثل الشرعي الوحيد لتنظيم داعش، مؤكدًا أن صحيفة تركية نشرت "كاريكاتير" لأردوغان يجلس على الأراضي السورية، ويفتح الباب أمام الدواعش الذين يدخلون ليحتموا في حضنه. وأضاف الديهي، مقدم برنامج بالورقة والقلم عبر فضائية "تن"، أن أردوغان باختراقه للأراضي السورية نجح في فك الحصار على تنظيم داعش الإرهابي. وأشار مقدم برنامج بالورقة والقلم إلى أن أردوغان ممثل الشيطان في الأرض، ولديه توكيل حصري من الشيطان لبث سموم وأفكار معوجة على الأرض.
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السيسي يوجه رسالة لقيس سعيد بعد فوزه برئاسة تونس

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خالص التهنئة للشعب التونسي الشقيق على تنفيذ الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيساً للجمهورية متمنياً للرئيس المنتخب قيس سعيد التوفيق والسداد لما فيه صالح تونس وشعبها العظيم. وقال السيسي في كلمة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي: "أتقدم بخالص التهنئة للشعب التونسي الشقيق على تنفيذ الاستحقاق الرئاسي وإنتخاب رئيسا للجمهورية متمنياً للرئيس المنتخب قيس سعيد التوفيق والسداد لما فيه صالح تونس وشعبها العظيم ومتطلعا نحو المزيد من التعاون البناء بين بلدينا في كافة المجالات وتكوين رؤية مشتركة لحل مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك".
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سد- النهضة -الجديد (1)

إثيوبيا تصعد ضد مصر: اقتراحها تجاوز الخط الأحمر

قالت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية، إن اقتراح مصر الجديد بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير نقطة خلاف بين البلدين، فالاقتراح يعتبر عبورا للخط الأحمر الذي رسمته إثيوبيا، جاء ذلك في مناقشة نظمها مكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة لدعم سد النهضة، اليوم الأربعاء، إذ تم مناقشة الوضع الحالي للمشروع وآخر التطورات في الاجتماع الثلاثي الذي جمع مختلف أصحاب المصلحة. وأطلع تفيرا بين مستشار شؤون الأنهار الحدودية بوزارة المياه والري والطاقة، المشاركين حول سلسلة المحادثات الثلاثية بين إثيوبيا والسودان ومصر.
الابراشي (2)

الإبراشي: «الإخوان أخر ناس تتكلم عن سد النهضة» (فيديو)

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إنه لا يحق لتنظيم الإخوان وجماعته الإرهابية، أن يتحدثوا عن أزمة سد النهضة، نظرًا لأنهم أصحاب أغبى إجتماع في التاريخ، والذي تم بين الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من السياسين على الهواء مباشرة حينها، مضيفًا خلال برنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «أون إي»، أن تنظيم الإخوان الإرهابي، يصطاد في الماء العكر بشأن أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا، موضحًا أنه بعد تلقي تنظيم الإخوان عدد من الصفعات المتتالية، أطلقوا شائعة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد تخلى عن حقوق مصر في المياه حتى تعود لإفريقيا مرة أخرى.
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أحمد موسى: قضية المياه أمن قومي.. ونثق في مؤسسات الدولة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أرسل رسالة دعم لموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يخص مشكلة مياه النيل، قائلا خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء: «المياه أمن قومي لمصر، وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية، ولا أحد يزايد على الرئيس والدولة المصرية في هذا الأمر»، مضيفًا أن جلسة البرلمان غدًا ستشهد حضور كل من: رئيس الحكومة المهندس مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية سامح شكري، والدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية لمناقشة قضية سد النهضة.
السيسي (4)

السيسي: مصر ملتزمة بحماية حقوقها المائية في مياه النيل

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التزام الدولة المصرية، بكل مؤسساتها، بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، قائلًا في تدوينة عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي: «تابعت عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي، والذي لم ينتج عنه أي تطور إيجابي، وأؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق وسيظل النيل الخالد يجرى بقوة رابطاً الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا».
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