التعليم: مدرسة دار الفتح السورية لا تتبعنا..وسنغلقها

تحرير:أمينة محمود ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٦ ص

طارق شوقي وزير التعليم - صورة أرشيفية

كتب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، منشورا عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، فجر اليوم الثلاثاء، عن مدرسة دار الفتح السورية فرع 6 أكتوبر، قائلا: "تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي اليوم صورا ومعلومات عن ما يبدو كمدرسة سورية تعلم الأطفال أفكارا متطرفة وسارعت الوزارة بالتحقق من الأمر وأستطيع التأكيد على ما يلي: هذه المدرسة لا تتبع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من قريب أو بعيد، إنها ليست مدرسة ولكنها مركزا للدروس الخصوصية، وسوف تقوم المديرية بالتعاون مع التنمية المحلية ووزارة الداخلية بغلق هذا المكان المخالف لقوانين الدولة المصرية".

وأضاف شوقي: "انتظر تقريرا مفصلا من المديرية عن هذا الموضوع للوقوف على كافة تفاصيل هذا الموضوع الهام وسوف أوافيكم بها عند اكتمالها". من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، عن أن آخر موعد لتسجيل التقدم لامتحانات "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسي 2019 - 2020، يوم 14