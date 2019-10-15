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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. وأمطار رعدية

١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٨ ص
أمطار - صورة أرشيفية
أمطار - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة، حار جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وخليج السويس وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون غزيرة ورعدية أحيانا تصل إلى حد السيول على بعض المناطق وقد تمتد خفيفة إلى القاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد.
كما تنشط الرياح على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التعليم: مدرسة دار الفتح السورية لا تتبعنا..وسنغلقها

كتب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، منشورا عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، فجر اليوم الثلاثاء، عن مدرسة دار الفتح السورية فرع 6 أكتوبر، قائلا: "تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي اليوم صورا ومعلومات عن ما يبدو كمدرسة سورية تعلم الأطفال أفكارا متطرفة وسارعت الوزارة بالتحقق من الأمر وأستطيع التأكيد على ما يلي: هذه المدرسة لا تتبع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من قريب أو بعيد، إنها ليست مدرسة ولكنها مركزا للدروس الخصوصية، وسوف تقوم المديرية بالتعاون مع التنمية المحلية ووزارة الداخلية بغلق هذا المكان المخالف لقوانين الدولة المصرية".
سد- النهضة -الجديد (1)

باحث دولي: أزمة سد النهضة بدأت منذ عهد محمد علي باشا

قال الدكتور وائل الشهاوي، الباحث المتخصص في الشئون الدولية، إن إثيوبيا عندما شعرت بعدم وجود نظام سياسي قوي في مصر أثناء ثورة 2011، قامت بالشروع في بناء سد النهضة، واستغلت الفوضى في حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وقررت بناء سد النهضة رسميًا. وأضاف الشهاوي خلال حواره على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن أزمة سد النهضة تاريخية، وبدأت منذ عهد محمد علي باشا، لافتَا إلى أن هذه الأزمة ليست وليدة اللحظة كما يعتقد البعض.
لواء طيار هشا الحلبي

نصر أكتوبر| قصة إسقاط 18 طائرة إسرائيلية في 53 دقيقة (فيديو)

كشف اللواء طيار هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن هناك كان مخطط إسرائيلي لتدمير القوات الجوية على الأرض لتحارب القوات البرية والبحرية والقوات المسلحة بدون غطاء جوي طوال فترة الحرب؛ حتى تحقق أكثر خسائر ممكنة فضلًا عن عدم وصولها لأهدافها المطلبوبى. وروى الحلبي في مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين، تفاصيل معركة المنصورة أثناء حرب أكتوبر 1973؛ التي نتج عنها إسقاط 18 طائرة إسرائيلية والتي استغرقت 53 دقيقة، مشيرا إلى أن المعركة تمثل يوما فارقا في الحرب وفي تاريخ القوات الجوية.
مترو-الانفاق

مترو الأنفاق: غرامة الركوب في عربات السيدات 30 جنيها

قررت شركة مترو الأنفاق، فرض غرامة مالية قدرها 30 جنيهًا من كل شخص يقوم بركوب العربات المخصصة للسيدات فقط داخل القطارات، مشيرة إلى أنه سيتم تحصيل المخالفة بشكل فوري من المخالفين، مؤكدة على أن الهدف من الغرامات التي تحصلها تحقيق الانضباط داخل المرفق ومواجهة أي ظواهر سلبية تضر بالمرفق وانضباطه. وأضافت الشركة، أن أفراد الشرطة الموجودين بالمحطات هما من يقومون بتحصيل هذا النوع من الغرامات، بموجب إيصال غرامة، على أن يتم تحرير محضر بمكتب الشرطة لكل مخالف يمتنع عن دفع قيمة الغرامة تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة.
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هطول-أمطار-غزيرة-على-الإسكندرية-بسبب-عوة (3)

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. وأمطار رعدية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة، حار جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وخليج السويس وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون غزيرة ورعدية أحيانا تصل إلى حد السيول على بعض المناطق وقد تمتد خفيفة إلى القاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد.
طقس-امطار-ورياح-تضرب-الاسكندرية (1)

الأرصاد: غدا انخفاض في الحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، إذ الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الغربية والقاهرة وجنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، وتنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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غدا انخفاض في درجات الحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة، غدا الإثنين، انخفاضا طفيفا، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على جنوب سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
سحب-منخفضة-وأمطار-متوسطة-تسقط-على-الإسكندرية (3)

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار على أقصى السواحل الغربية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس. وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية.
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