مصر تنهي «مونديال الطائرة» بالهزيمة أمام أمريكا

١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٤ ص

منتخب مصر للكرة الطائرة

تكبد المنتخب الوطني للكرة الطائرة، هزيمة جديدة في كأس العالم للكرة الطائرة المقام حاليًا في اليابان، حيث خسر اليوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من البطولة أمام الولايات المتحدة بنتيجة (3-1)، وحسم الفراعنة الشوط الأول بنتيجة (25-22)، وعادلت الولايات المتحدة النتيجة بالفوز بالشوط الثاني بنتيجة (25-19)، قبل أن تحسم الولايات المتحدة الشوطين الثالث والرابع بنتيجة (25- 14) و(25-13) على الترتيب، وبتلك النتيجة تجمد رصيد المنتخب الوطني عند النقطة الثامنة لينهي البطولة في المركز العاشر.

وبدورها رفعت الولايات المتحدة الأمريكية رصيدها إلى 28 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة، لتحصد الميدالية البرونزية. وأُقيمت البطولة بنظام دوري من دور واحد، وضمن منتخب البرازيل اللقب، بعدما جمع 29 نقطة ولديه مباراة أمام إيطاليا في الجولة الأخيرة. وأُقيمت البطولة بنظام دوري من دور واحد، وضمن

وبدورها رفعت الولايات المتحدة الأمريكية رصيدها إلى 28 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة، لتحصد الميدالية البرونزية.



وأُقيمت البطولة بنظام دوري من دور واحد، وضمن منتخب البرازيل اللقب، بعدما جمع 29 نقطة ولديه مباراة أمام إيطاليا في الجولة الأخيرة.



وأُقيمت البطولة بنظام دوري من دور واحد، وضمن منتخب البرازيل اللقب، بعدما جمع 29 نقطة ولديه مباراة أمام إيطاليا في الجولة الأخيرة.



وكان منتخب الفراعنة قد حقق الفوز على أستراليا وإيران بنتيجة (3-1) في الجولتين الأولى والثانية.



وخسرت مصر من بعدها كل المباريات التالية أمام كل من البرازيل وكندا وروسيا وإيطاليا وبولندا واليابان وتونس.