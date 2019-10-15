رياضة

مصر تنهي «مونديال الطائرة» بالهزيمة أمام أمريكا

١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٤ ص
منتخب مصر للكرة الطائرة
منتخب مصر للكرة الطائرة
تكبد المنتخب الوطني للكرة الطائرة، هزيمة جديدة في كأس العالم للكرة الطائرة المقام حاليًا في اليابان، حيث خسر اليوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من البطولة أمام الولايات المتحدة بنتيجة (3-1)، وحسم الفراعنة الشوط الأول بنتيجة (25-22)، وعادلت الولايات المتحدة النتيجة بالفوز بالشوط الثاني بنتيجة (25-19)، قبل أن تحسم الولايات المتحدة الشوطين الثالث والرابع بنتيجة (25- 14) و(25-13) على الترتيب، وبتلك النتيجة تجمد رصيد المنتخب الوطني عند النقطة الثامنة لينهي البطولة في المركز العاشر.
وبدورها رفعت الولايات المتحدة الأمريكية رصيدها إلى 28 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة، لتحصد الميدالية البرونزية. وأُقيمت البطولة بنظام دوري من دور واحد، وضمن منتخب البرازيل اللقب، بعدما جمع 29 نقطة ولديه مباراة أمام إيطاليا في الجولة الأخيرة. وأُقيمت البطولة بنظام دوري من دور واحد، وضمن
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اجويرو

كيف حوّل جوارديولا أسلوب لعب أجويرو بوجبة عشاء؟

كشف الدولي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، كيف تغيّر أسلوب لعبه مع السيتي بعد أن تناول وجبة عشاء مع مديره الفني بيب جوارديولا بعد وصوله لقيادة الفريق، حيث تعلّم الأرجنتيني تعقيدات النظام وواجباته على أرض الملعب، والتي كانت غريبة تمامًا على ما اعتاد عليه طوال حياته المهنية. ومنذ وصول جوارديولا في عام 2016، سجل أجويرو 103 أهداف، وازدهر تحت قيادة الإسباني، وقد كشف المهاجم الآن عن استعداده لقيادة أحد أعظم الفرق التي شهدتها كرة القدم الإنجليزية على الإطلاق.
تركى-والخطيب (2)

تركي آل الشيخ يسحب قضاياه ضد إدارة الأهلي

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، سحب جميع القضايا التي رفعها ضد إدارة النادي الأهلي. وقال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «قررت سحب جميع القضايا المرفوعة ضد إدارة النادي الأهلي المصري دعما للاستقرار الرياضي ولمكانة مصر وأهلها القريبة من قلبي». وأضاف رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية: «أطلب من الجميع سواء المحامين أو الأشخاص عدم الزج باسمي في أي حوار ولا أحد يتكلم باسم تركي آل الشيخ، أنا لي لسان وأجيد الكلام.. عفا الله عما سلف».
اسبانيا‎

إسبانيا تصطدم بالسويد في تصفيات اليورو

تتواصل اليوم الثلاثاء مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، حيث يحتضن ملعب فريندز أرينا قمة مباريات اليوم عندما تستقبل السويد نظيرتها إسبانيا ضمن مباريات المجموعة السادسة في تمام الساعة 8:45 مساء، وتحتل إسبانيا صدارة المجموعة برصيد 19 نقطة، وتتواجد السويد في المركز الثاني برصيد 14 نقطة، وضمن مباريات نفس المجموعة تستقبل رومانيا الثالثة برصيد 13 نقطة، نظيرتها النرويج الرابعة برصيد 10 نقاط على ملعب أرينا ناسيونالا في تمام الساعة 8:45 مساء.
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منتخب مصر لكرة الطائرة

مصر تخسر أمام تونس في مونديال الطائرة

تكبد المنتخب الوطني لكرة الطائرة خسارة جديدة، اليوم الأحد، في بطولة العالم لكرة الطائرة التي تختتم منافستها الثلاثاء المقبل في اليابان، وذلك بعد السقوط أمام تونس بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وحسمت تونس الشوط الأول بنتيجة (25- 23)، وتمكن المنتخب الوطني من معادلة النتيجة بالفوز بالشوط الثاني بنتيجة (25- 14)، قبل أن تحسم تونس الشوطين الثالث والرابع بنتيجة (25- 17) و(25- 18) على الترتيب، ليحقق نسور قرطاج الانتصار الأول لهم في البطولة، ورفعت تونس بهذا الانتصار رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الـ11.
تركي-آل-الشيخ

تركي آل الشيخ يدعو منتخب مصر لخوض مباراة عالمية

دعا المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، لإقامة مباراة ودية للمنتخب الوطني مع واحد من منتخبي الأرجنتين أو البرازيل، على أن تقام المباراة في مدينة الرياض بالسعودية، ويسعى اتحاد الكرة المصري لتوفير مباريات ودية للمنتخب المصري استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2022 بقطر وتصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون. ونشر آل الشيخ على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أدعو منتخب مصر الشقيق في موسم الرياض للعب مباراة ودية نرتبها مع المنتخب الأرجنتيني أو البرازيلي بنجومه".
جونيور-أجايي

روهر يستبعد أجايي من قائمة نيجيريا لمواجهة البرازيل

أعلن الألماني جرونوت روهر، المدير الفني لمنتخب نيجيريا لكرة القدم، اليوم الخميس، عن القائمة التي ستخوض مباراة البرازيل الودية، والمقرر لها يوم 13 أكتوبر المقبل خلال فترة التوقف الدولي، وضم روهر 23 لاعبًا في قائمته لمواجهة البرازيل، خلال اللقاء الذي سيقام في سنغافورة خلال الشهر المقبل. وشهدت قائمة المنتخب النيجيري عدم استدعاء جونيور أجايي، مهاجم النادي الأهلي، رغم تألقه في الفترة الأخيرة مع المارد الأحمر، خاصة في مباراة كأس السوبر أمام الزمالك، والتي أحرز فيها هدفين قاد بهما فريقه لحصد اللقب.
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اتحاد الكرة يقرر عدم الاستعانة بالحكم الخامس

قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري المصري، والتقى عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة بالحكام في مقر معسكرهم بأحد فنادق مصر الجديدة في حضور جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، وشهدت الاجتماع إعلان وقف الاستعانة بالحكم الإضافي في إدارة مباريات الدوري المصري بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.. وتنطلق منافسات الدوري المصري يوم السبت المقبل بمواجهة طلائع الجيش والمقاولون العرب.
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