أمطار رعدية شديدة تضرب محافظة شمال سيناء

١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٧ ص

أمطار رعدية - صورة أرشيفية

تعرضت محافظة شمال سيناء، صباح اليوم الثلاثاء، لأمطار غزيرة وأصوات رعدية شديدة. وتواصل غرفة العمليات الرئيسية في المحافظة اتصالاتها الفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمات، علاوة على الأرصاد الجوية، لمتابعة التطورات أولا بأول. وكانت هيئة الأرصاد قد صرحت، أمس الإثنين، بأنه سيسود البلاد، اليوم، طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة، حار جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وخليج السويس وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون غزيرة ورعدية أحيانا تصل إلى حد السيول على بعض المناطق وقد تمتد خفيفة إلى القاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد.كما تنشط الرياح على