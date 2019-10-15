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حرائق كبيرة في حمص وطرطوس واللاذقية السورية

١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ ص
حريق - صورة أرشيفية
حريق - صورة أرشيفية
شهدت عدة مناطق من محافظات حمص وطرطوس واللاذقية السورية اندلاع عدد من الحرائق الضخمة، في الوقت الذي تسعى فيه سيارات الإطفاء والأجهزة المختصة لإخماد هذه الحرائق، وشهدت عدد من المناطق في ريف حمص الغربي حدوث حرائق ضخمة طالت عددا من القرى والمناطق، كقرى مرمريتا والناصرة وعين البارد ومحيطها في وادي الضارة. وفي تصريحات لمحافظ حمص طلال البرازي، أكد أنه تمت السيطرة على الحرائق الثلاثة التي اندلعت بنسبة ما بين 70 إلى 80% بعدما عملت أفواج الإطفاء على تطويق الأماكن السكنية وتأمينها بشكل كامل.
وأرجع البرازي سبب الحرائق لارتفاع درجة الحرارة والرياح الشرقية التي أدت لاتساع رقعة الحريق، مؤكدا أن التحقيقات جارية لمعرفة أسبابها إن كانت بفعل فاعل، ومستبعداً أن تكون مقصودة، بحسب ما صرح لصحيفة "الوطن" السورية، ونقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.وأشار إلى أن عناصر الدفاع المدني وفوج إطفاء حمص وباقي وحدات
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تفجيرات غزة (3)

إصابة فلسطينية في اعتداء للمستوطنين جنوب نابلس

اعتدى مستوطنون، اليوم الاثنين، على مواطنة فلسطينية في منطقة خربة أم المراجم التابعة لقرية دوما جنوب نابلس شمال الضفة الغربية. وقال مسئول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس في تصريح مساء اليوم، إن مستوطنين اعتدوا على المواطنة زبدة مسلم (35 عاما)، في خربة أم المراجم، ورشوها بغاز الفلفل، حيث جرى نقلها إلى المستشفى لتقديم العلاج اللازم لها.
احمد-المسماري (2)

المسماري: لا نستهدف مدنيين والغارة قصفت معسكر الفرناج

قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، إن الغارة الجوية التي نفذها الطيران الحربي التابع للقيادة العامة على موقع بمنطقة الفرناج في طرابلس، اليوم الإثنين، استهدفت "معسكر المخابرة بالفرناج الذي تتخذه الميليشيات غرفة عمليات". وأضاف المسماري في بيان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أورده موقع (الوسط) الليبي، أن القصف تسبب في خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات بين صفوف الميليشيات، نافيًا استهداف أي مواقع مدنية خلال الغارات الجوية والعمليات البرية التي تقوم بها قوات القيادة العامة في طرابلس.
قيس سعيد

رسميًا.. فوز قيس سعيد برئاسة تونس بنسبة 72%

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فوز أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في الجولة الثانية من الإنتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد. وأوضحت الهيئة في مؤتمر صحفي عقد اليوم الإثنين، للإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، أنه بعد الانتهاء من فرز أصوات الناخبين بكافة مراكز الإقتراع، حصد سعيد 72.71 % من أصوات الناخبين، بينما حصل منافسه رجل الأعمال نبيل القروي على 27.29 % من الأصوات.
الجش- السوري (4)

بعد التحالف مع الأكراد.. الجيش السوري يقترب من الحدود التركية

تقدم الجيش السوري، صباح اليوم الإثنين، نحو الحدود التركية، حيث أصبح على بُعد 6 كيلومترات منها، بعدما دخلت القوات النظامية مدينة الطبقة ومطار الطبقة العسكري وبلدة عين عيسى وعددا من القرى والبلدات بريف محافظة الرقة الشمالي، وعددا كبيرا من القرى والبلدات في أرياف الرقة الجنوبي والجنوبي الغربي والشمالي، إضافة إلى بلدة تل تمر بريف الحسكة، وبحسب وكالة "سانا" السورية الرسمية، احتشد الأهالي عند مدخل بلدة عين عيسى لاستقبال وحدات الجيش، معربين عن ثقتهم بأن الجيش وحده القادر على حماية التراب السوري من أي مُعتد أو محتل.
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العدوان -التركي -على -سوريا

أنباء عن إصابة جنود أمريكيين وفرنسيين في قصف تركي بسوريا

أفادت قناة "سي إن إن" الأمريكية، الجمعة، أن القوات التركية أطلقت النيران على أراضٍ قريبة من تمركز القوات الأمريكية الخاصة قرب مدينة عين العرب "كوباني" في سوريا، خلال اعتدائها الأخير على الأراضي السورية، وأوضحت القناة أن المدفعية التركية أطلقت النيران على بعد أمتار من تمركز خاص بالقوات الخاصة الأمريكية شمالي سوريا، فيما أشارت "العربية"، إلى أنه تواردت أنباء حول إصابة جنود أمريكيين وفرنسيين. وكان مسؤول أمريكي قد أكد إصابة عدد من الجنود الأمريكيين في انفجار قرب موقع للقوات الأمريكية بجوار عين العرب، بينما لم ترد بعد أنباء مؤكدة حول عدد الإصابات.
قصف-سوريا

بعد 3 أيام فقط.. 100 ألف نازح بسبب العدوان التركي على سوريا

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن نحو 100 ألف شخص، تركوا منازلهم في شمال شرق سوريا، حيث يتزايد عدد من يلوذون بالملاجئ والمدارس في أعقاب العدوان العسكري التركي في المنطقة هذا الأسبوع، وقالت المنظمة الدولية، في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية، إن الأثر الإنساني للعملية العسكرية التركية في سوريا ملموس بالفعل، وتابعت: "غادر ما يقدر بـ100 ألف شخص منازلهم بالفعل، ورغم أنه تم إيواء معظمهم في المجتمعات المضيفة، إلا أن أعدادًا متزايدة منهم ما زالوا يتوافدون على مراكز الإيواء الجماعية والمدارس في الحسكة وتل تمر".
أكراد-سوريا (4)

هل ينقذ الأوروبيون الأكراد من أطماع الغزو التركي؟

بات من الواضح أن رهان الأكراد الرئيسي لإيقاف هجمات تركيا العسكرية على مواقع شمال شرق سوريا، سيكون خلال الفترة المقبلة على الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد أن تضاءل دور واشنطن عسكريا في هذا الملف خلال اليومين الماضيين. ووجد قادة وزعماء الأكراد، أن الاتحاد الأوروبي قد يستطيع أن يتخذ موقفًا سياسيا من شأنه التأثير على القرار التركي، سواء على المستوى العسكري أو الاقتصادي، بما قد يجبر الرئيس رجب طيب أردوغان على العدول عن الاستمرار في المواجهة العسكرية الحالية.
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-05

نبع السلام.. أردوغان يستغل اللاجئين للضغط على أوروبا

يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصمم على تحقيق أهدافه من العملية العسكرية التي يقودها الجيش التركي على مناطق شمال سوريا بأي ثمن ممكن، حتى وإن كان ذلك عن طريق اللعب بورقة اللاجئين السوريين في بلاده، التي استغلها أكثر من مرة لابتزاز أوروبا، حيث هدد الرئيس التركي، اليوم الخميس، بإرسال "ملايين" من اللاجئين السوريين إلى أوروبا ردا على الانتقادات التي وجهتها دول الاتحاد الأوروبي لهجومه العسكري على المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سوريا، التي بدأت أمس الأربعاء.
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