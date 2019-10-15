جريمة

«حادث محطة مصر وعنف العجوزة» أبرز محاكمات الثلاثاء

14 متهمًا في حادث «قطار محطة مصر» يٌحاكمون على خلفية اتهامهم بالتسبب في وفاة 31 مواطنًا وإصابة 17 آخرين نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بمهام عملهم
تحرير:سماح عوض الله ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ ص
حادث قطار محطة مصر- أرشيفية
حادث قطار محطة مصر- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 11 متهمًا من بينهم بعض قيادات جماعة الإخوان الهاربة في تركيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"، على خلفية اتهامهم بالانضمام لحركة حسم الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة. «التحرير» توضح قائمة الاتهامات الموجهة إلى المتهمين في القضية، والجرائم التي ساقتها إليهم نيابة أمن الدولة العليا.
يواجه المتهمون ارتكاب جرائم الشروع في قتل مدير أمن الإسكندرية السابق وقتل اثنين من أفراد حراسته، وتخريب أملاك عامة وتصنيع وحيازة أسلحة تقليدية والتسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع وتلقي تدريبات عسكرية في السودان، وأدلى المتهمون ببيانات تفصيلية حول استعانة التنظيم الإرهابي الذي ينتمون إليه
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كلبش

ليلة القبض على عصابة لسرقة الشواذ جنسيا بالشيخ زايد

4 عاطلين أكبرهم أتم عامه الحادي والثلاثين للتو، جمعتهم الأعمال المخالفة للقانون ما بين سرقة ومشاجرات، طرح أحدهم فكرة شيطانية لتنفيذ جرائم السرقة بدهاء ومكر، مستندا إلى خلفيته الجنائية إذ إنه سبق اتهامه في قضيتين (ضرب -سرقة)، وجاءت الخطة بتكوين تشكيل عصابي يتخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقة ضحاياهم من ذوى الميول الجنسية غير السوية، ويتقمص أكبرهم دور "شاذ جنسي" وذلك بعرض نفسه على مواقع التواصل الاجتماعي لممارسة الشذوذ الجنسي ومن استدراج الضحية.
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الصديق الغادر كسّر عظام صديقه ثم حمله إلى بيته

لا أحد يدري متى مات عاطل الطالبية، جيرانه استوقفهم باب الشقة المفتوح ليلة ونهارا متواصلين حتى دفعهم الفضول للنداء على قاطنها، ليدخلوا ويجدوا جثته أمامهم على الأرض، وعلى الفور بادر الأهالي بالاتصال بالشرطة وحضرت سيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى أقرب مستشفى، ليؤكد الفحص الطبي مقتل المجني عليه عن طريق تهشيم عظام وجهه خاصة الفك وكذلك الرقبة واحتوائهما على كدمات وسحجات ظاهرة للجميع، ومن هنا بدأ البحث عن القاتل، واتجهت جهود رجال المباحث إلى كاميرات المراقبة التى حلت لغز الجريمة وكشفت الجاني.
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النيابة تعاين حريق سوق المعمورة في الإسكندرية

شب حريق هائل في سوق المعمورة، شرق محافظة الإسكندرية، والمطل على محطة قطار المعمورة بطريق خط أبي قير، وذلك خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حيث أفاد مسؤولي حي المنتزه، بأن النيران التهمت مخبز "إفرنجي"، ومجموعة من الفروشات داخل السوق، والخاصة بعرض وبيع الخضار والفاكهة، فيما لم يسفر الحريق عن وقوع أي حالات إصابة أو أي خسائر بشرية. وقال اللواء ياسر الجندي رئيس حي المنتزه، إن الحريق التهم مخبز إفرنجي و6 فروشات خضار وفاكهة، ولم يتم التوصل إلى أسباب وقوع الحريق.
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اختناق 38 طالبة لاشتعال النيران بجوار مدرسة

أصيبت 38 طالبة بمدرسة السلام الثانوية بنات، اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق وتم نقلهن إلى مستشفى الإسماعيلية لتلقي العلاج، بسبب اشتعال النيران بمقلب قمامة بشارع الغابة بمنطقة حي السلام، ما بين مدرسة السلام ومحطة الصرف الصحي، وجاري إخماد الحريق بواسطة رجال الحماية المدنية ورجال الشرطة والمتابعة، وكان اللواء جمال الغزالي مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة بالواقعة، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق بعدد من سيارات المطافئ، وتم السيطرة على الحريق.
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«ولاية سيناء وسمنة ريهام سعيد» أبرز محاكمات الإثنين

يمر قطار المحاكمات، اليوم الإثنين، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها سماع المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أقوال الشهود في محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية، المعروفة إعلاميا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، وهي القضية التى شهدت ضم نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق للقضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.
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«داعش الجيزة وخلية إمبابة» أبرز محاكمات السبت

يمر قطار المحاكمات اليوم السبت، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابى والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، واستهداف أكمنة شرطية وقتل القائمين عليها، فى القضية المعروفة بـ"خلية داعش الجيزة"، وتعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة، وبأمانة سر محمد الجمل وأحمد مصطفى.
سعاد-الخولى

«فساد القمح ورشوة التموين» أبرز محاكمات الخميس

يمر قطار المحاكمات اليوم الخميس بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها الجلسة المقررة للنطق بالحكم فى أكبر قضية قساد للقمح والمتهم فيها 9 موظفين عموميين يترأسهم رئيس لجنة استلام وتخزين القمح لصوامع أبو الذهب ومندوب اللجنة العامه للرقابة على الواردات والصادارات، باتهامات تسهيل الاستيلاء على أموال جهة عامة بأن استغلوا وظيفتهم في تسهيل استيلاء المتهمين السادس الطرابيلي والسابع سامح السيد والثامن أحمد عبد الفتاح والتاسع إيهاب شوقى عبد السلام بغير حق وبنية التملك لمبالغ مالية بلغ مقدارها 7 ملايين و303 آلاف و833 جنيها و75 قرشا.
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تأجيل محاكمة 215 متهمًا بـ«كتائب حلوان» لـ21 أكتوبر

قررت اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل مُحاكمة 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم كتائب حلوان"، إلى جلسة 21 أكتوبر، لاستكمال سماع مرافعات دفاع المتهمين، وصدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبدالظاهر، وسكرتارية أحمد كمال وأحمد رضا، وترجع وقائع القضية إلى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، إذ أسس المتهمون خلية إرهابية على خلاف أحكام القانون.
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