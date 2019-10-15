رونالدو يعرب عن فخره بعد وصوله للهدف رقم 700

١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ ص

كريستيانو رونالدو

تمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من الوصول إلى الهدف رقم 700 في مسيرته الاحترافية، بعدما سجل هدفًا أمس في خسارة منتخب بلاده البرتغال أمام أوكرانيا بنتيجة (2-1)، في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وأعرب رونالدو بعد المباراة عن سعادته الكبيرة بالوصول إلى هذا الرقم، حيث قال في تصريحات لصحيفة «ريكورد» البرتغالية: «إنها لحظة جميلة في مسيرتي بالوصول إلى 700 هدف، لكنها مريرة؛ لأننا لم نفز، ولكن في رأيي يجب أن نشعر بالفخر لأننا قدمنا مباراة رائعة».

وأضاف رونالدو: «أشكر جميع زملائي وأصدقائي والمدربين وكل من ساعد كريستيانو ليصبح اللاعب الموجود أمامكم الآن، وأنا فخور بالفريق، أرقامي القياسية؟ كل ما حققته هناك أشخاص ساعدوني فيه، ولهم الفضل في الوصول لهذه الأرقام المُثيرة للإعجاب». وتابع النجم البرتغالي: «آخر مرة لعبت فيها هنا فزت

وأضاف رونالدو: «أشكر جميع زملائي وأصدقائي والمدربين وكل من ساعد كريستيانو ليصبح اللاعب الموجود أمامكم الآن، وأنا فخور بالفريق، أرقامي القياسية؟ كل ما حققته هناك أشخاص ساعدوني فيه، ولهم الفضل في الوصول لهذه الأرقام المُثيرة للإعجاب».



وتابع النجم البرتغالي: «آخر مرة لعبت فيها هنا فزت بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، وكانت لحظة جميلة لكنها انتهت، واليوم لعبنا جيدًا لكننا لم نتمكن من الفوز».



واختتم: «الأرقام القياسية تأتي بشكل طبيعي، وأنا لا أبحث عنها، بل الأرقام هي التي تبحث عني، وليس لديَّ ذلك الهوس، تسمية ملعب سبورتنج لشبونة باسمي؟ دعونا نرى ما سيحدث في المستقبل».