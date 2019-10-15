رياضة

جريزمان يتحسر على السقوط أمام تركيا في تصفيات اليورو

١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص
أنطوان جريزمان
أنطوان جريزمان
أعرب نجم برشلونة، الفرنسي أنطوان جريزمان، عن خيبة آمله بعد سقوط منتخب بلاده في فخ التعادل أمام تركيا أمس الإثنين في تصفيات يورو 2020 بنتيجة (1-1)، وقال جريزمان في تصريحات لصحيفة «ليكيب» الفرنسية: «نشعر بخيبة أمل لأننا قدمنا مباراة كبيرة، ولم نؤد بهذا المستوى المتميز منذ فترة طويلة.. إنها أفضل مباراة لنا في التصفيات، نعلم خطورة الفريق التركي في الكرات الثابتة، لذا أنا منزعج، يجب العمل والاهتمام بتفاصيل صغيرة يمكن أن تتسبب في فشل المنتخب بالتأهل لأمم أوروبا أو كأس العالم».
وأضاف جريزمان: «لم نكن متميزين في إنهاء الهجمات، لقد أهدرنا العديد من الفرص، ولم يحالفنا الحظ، إنه أمر وارد في كرة القدم، ففي كأس العالم لم يحتاج الفريق لفرص عديدة، والآن علينا العمل والصبر وأن يركز كل لاعب مع ناديه على تحسين إنهاء الهجمات». وواصل: «لقد رأينا إعادة هدف المنتخب التركي
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رونالدو يعرب عن فخره بعد وصوله للهدف رقم 700

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جريزمان يفسر سبب عدم تسديده ركلة الجزاء أمام أيسلندا

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