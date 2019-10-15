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وزير الخارجية يعلق على جولته الأوروبية

١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ ص
سامح شكري وزير الخارجية - صورة أرشيفية
سامح شكري وزير الخارجية - صورة أرشيفية
قال وزير الخارجية سامح شكري، إن جولته الأوروبية الحالية تشمل دولا أعضاء في الاتحاد الاوروبي ودولا أخرى تسعى للانضمام إلى الاتحاد، وجميعها ترتبط بعلاقات تاريخية وثيقة مع مصر، ومن الضروري دعم هذه العلاقات والاستمرار على تواصل لشرح الأوضاع في مصر، مضيفا أن هذه الدول ترتبط بعلاقات اقتصادية قوية مع مصر، وهناك مجال واسع أمامها للاستثمار ولزيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، وأن مصر تسعى لتوسيع نطاق العلاقات الأوروبية بصفة عامة وتعزيز العلاقات السياسية مع مختلف دول العالم.
وأشار شكري، في تصريحات له في فيينا، اليوم الثلاثاء، إلى أن جولته تستمر 4 أيام وستشهد اتصالات مكثفة، مشيدا بجهود معهد السياسة الخارجية والأمم المتحدة في النمسا برئاسة المستشار الأسبق فولفانج شوسل، واصفا المعهد بأنه مرموق وبه عدد من الشخصيات النمساوية البارزة، وأنه كان حريصا على تلبية دعوة المعهد لشرح
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عبد العال: موقف مصر راسخ بشأن احترام القانون الدولي

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن العالم يشهد العديد من انتهاكات القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وعدم احترام قواعده، خاصة في العديد من مناطق العالم التي تعاني من نزاعات وصراعات مسلحة ممتدة لسنوات طويلة دون إيجاد حل لها، مضيفا أن هذا هو السبب المباشر في أننا ما نزال نعاني من العجز عن احتواء ومنع الصراعات المسلحة، ومواجهة خطر الإرهاب، ونزع السلاح النووي، ومعالجة مكامن الخلل الكبرى في النظام الاقتصادي العالمي، والتي أفضت إلى زيادة الفجوة بين العالمين المتقدم والنامي.
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سقوط أمطار مصحوبة ببرق ورعد بالوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد، صباح اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار مصحوبة ببرق ورعد خاصة على مدينة الخارجة والقرى التابعة لها، فيما شهدت مناطق أخرى غيوما كثيفة حجبت أشعة الشمس. وكانت محافظة الوادي الجديد قد استعدت من خلال لجنة الأزمات والكوارث لتقلبات الطقس والعواصف الترابية التي قد تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى الاستعداد لسقوط أمطار مع اقتراب فصل الشتاء. وفي ذات السياق، تعرضت محافظة شمال سيناء، صباح اليوم الثلاثاء، لأمطار غزيرة وأصوات رعدية شديدة.
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شكري: تركيا تحاول الخروج من أزمتها الداخلية بالعدوان

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن المنطقة تشهد فصلا جديدا من فصول عدوان تركيا على سوريا، التي تسعى لتنفيذ سياسات تنتمي لعهد قد ولى بلا رجعة، وتحاول الخروج من أزمتها الداخلية عبر العدوان على سوريا، مضيفا: "إن العدوان التركي على الأراضي السورية يحاول التخفي وراء ستار محاربة الإرهاب، وفي ذلك ما يثير السخرية والاستغراب في آن واحد، في ظل الدلائل القاطعة التي تشير إلى مسؤولية تركيا وقيادتها عن دعم المنظمات الإرهابية بالمنطقة واحتضانها لكيانات وشخصيات، ثبتت صلتها بالإرهاب وتسهيلها لانتقال مختلف المقاتلين الإرهابين بمختلف أنحاء المنطقة العربية".
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شكري يستقبل وفدا من مجلس سوريا الديمقراطية (فيديو)

?استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، وفدا من "مجلس سوريا الديمقراطية"? يضم رياض درار الرئيس المشترك للمجلس، وإلهام أحمد رئيسة الهيئة التنفيذية للمجلس، وسيهانوك ديبو عضو مجلس الرئاسة، وذلك قبل انعقاد الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لمناقشة العدوان التركي على سوريا. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن أعضاء الوفد أطلعوا شكري خلال اللقاء على تطورات الأوضاع الميدانية اتصالا بالعدوان التركي على سوريا.
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شكري ونظيريه الأردني والبحريني يبحثان عدوان تركيا

بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، التطورات الخاصة بالعدوان التركي على سوريا، وتبعات تلك الخطوة الخطيرة على وحدة سوريا ومسار العملية السياسية هناك وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254. وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنه تم التباحث حول سبل العمل على الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة شعبها وسلامة أراضيها. وتعقد المباحثات قبل انعقاد الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لمناقشة العدوان التركي على سوريا.
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هل ينقذ الأوروبيون الأكراد من أطماع الغزو التركي؟

بات من الواضح أن رهان الأكراد الرئيسي لإيقاف هجمات تركيا العسكرية على مواقع شمال شرق سوريا، سيكون خلال الفترة المقبلة على الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد أن تضاءل دور واشنطن عسكريا في هذا الملف خلال اليومين الماضيين. ووجد قادة وزعماء الأكراد، أن الاتحاد الأوروبي قد يستطيع أن يتخذ موقفًا سياسيا من شأنه التأثير على القرار التركي، سواء على المستوى العسكري أو الاقتصادي، بما قد يجبر الرئيس رجب طيب أردوغان على العدول عن الاستمرار في المواجهة العسكرية الحالية.
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