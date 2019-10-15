وزير الخارجية يعلق على جولته الأوروبية

١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ ص

سامح شكري وزير الخارجية - صورة أرشيفية

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن جولته الأوروبية الحالية تشمل دولا أعضاء في الاتحاد الاوروبي ودولا أخرى تسعى للانضمام إلى الاتحاد، وجميعها ترتبط بعلاقات تاريخية وثيقة مع مصر، ومن الضروري دعم هذه العلاقات والاستمرار على تواصل لشرح الأوضاع في مصر، مضيفا أن هذه الدول ترتبط بعلاقات اقتصادية قوية مع مصر، وهناك مجال واسع أمامها للاستثمار ولزيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، وأن مصر تسعى لتوسيع نطاق العلاقات الأوروبية بصفة عامة وتعزيز العلاقات السياسية مع مختلف دول العالم.

وأشار شكري، في تصريحات له في فيينا، اليوم الثلاثاء، إلى أن جولته تستمر 4 أيام وستشهد اتصالات مكثفة، مشيدا بجهود معهد السياسة الخارجية والأمم المتحدة في النمسا برئاسة المستشار الأسبق فولفانج شوسل، واصفا المعهد بأنه مرموق وبه عدد من الشخصيات النمساوية البارزة، وأنه كان حريصا على تلبية دعوة المعهد لشرح